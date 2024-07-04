Депутат Госдумы встал на защиту студентов КФУ, выселенных из общежития

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по молодежной политике, Владимир Исаков направил обращение Генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность выселения студентов Казанского федерального университета (КФУ) из общежитий перед саммитом БРИКС.

Данная ситуация вызвала широкий резонанс среди студентов КФУ и общественности. Студенты выразили недовольство решением администрации университета, которое, по их мнению, нарушает их права.

В своем обращении Исаков сообщает, что в его приемную обратились студенты КФУ с жалобами на выселение из общежитий с конца августа по начало ноября. По их словам, администрация университета приняла решение о выселении студентов для подготовки к саммиту БРИКС, чтобы освободить помещения для проживания организаторов.

При этом, как отмечает Исаков, ректор КФУ Ленар Сафин объявил, что учебный год в университете начнется не с 1 сентября, а с 1 ноября, также в связи с саммитом БРИКС.

«Вызывает недоумение высказывание ректора о самостоятельном обучении на некоторый период. Данного положения нет ни в Уставе КФУ, ни в договорах со студентами, ни, тем более, не предусмотрено федеральным законодательством», - подчеркивает Исаков в своем обращении.

Депутат просит Генпрокуратуру провести проверку по всем фактам, указанным в обращении, и применить меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений законодательства.