Депутат: Казани не хватает финансирования туризма, средства идут на Болгар, Свияжск и Елабугу

Казани не хватает финансирования туризма, средства выделяются на Болгар, Свияжск и Елабугу. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщил Делюс Сиразетдинов, председатель постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности.

«Предполагалось кластерное развитие туризма, однако все выделяемые средства распределяются между такими городами, как Болгар, Свияжск и Елабуга. А финансирование из регионального бюджета на развитие туристического потенциала Казани нет. Депутаты считают, что для полноценного развития туристической отрасли необходимо плановое финансирование и из бюджета, а не только за счет средств рестораторов и отельеров. Нужна четкая бюджетная поддержка, заложенная в республиканской программе», – отметил эспикер.

Сиразетдинов заявил, что Казань не может каждый раз «выпрашивать деньги у Президента республики» для реализации точечных проектов и мероприятий.

«Особо хочу обратить внимание на нашу единую позицию с исполнительным комитетом о необходимости разработки муниципального развития туризма. Каждый вложенный рубль вернется налоговыми отчислениями от участников туристического бизнеса», – добавил депутат.

Ранее «КВ» сообщали, что на развитие туризма в Казани в этом году было выделено 14 млн рублей.