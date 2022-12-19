На развитие туризма в Казани в этом году было выделено 14 млн рублей. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Эта сумма включает проведение ежегодных событийных мероприятий, изготовление сувенирной продукции и продвижение туризма. Как сказала спикер, малое финансирование мешает развивать туризм в полную силу.

«Для сравнения приведу примеры программ финансирования развития других городов России. В связи с активным развитием внутреннего туризма финансирование городов увеличилось, у Москвы в этом году составляет около 5 млрд рублей, у Санкт-Петербурга около 2 млрд, у Екатеринбурга более 38 млн, у Нижнего Новгорода более 37 млн и у Самары более 8 млн рублей», – сказала Санникова.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани планируется провести международный фестиваль «Древнейшие города».