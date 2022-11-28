Депутат РТ, вызвавшийся добровольцем на СВО, показал письма поддержки от детей

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который подписал контракт с одним из батальонов спецоперации, опубликовал в своем Telegram-канале письма и рисунки детей со словами поддержки.

«Со всей необъятной страны идут посылки от обычных людей, передают их через волонтеров и гуманитарные конвои. У всех этих посылок один адрес – солдату на фронт! В каждой посылке письмо, читая которое трудно не стать сентиментальным!», - подписал Шарафиев публикацию.

От имени всех бойцов он выразил слова огромной благодарности всем, кто поддерживает их.