 Депутат РТ, вызвавшийся добровольцем на СВО, показал письма поддержки от детей
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Депутат РТ, вызвавшийся добровольцем на СВО, показал письма поддержки от детей

В посылках, кроме писем, есть и детские рисунки.

Республика
28 ноября 2022  10:27
Автор:
Ольга Ильина

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который подписал контракт с одним из батальонов спецоперации, опубликовал в своем Telegram-канале письма и рисунки детей со словами поддержки.

«Со всей необъятной страны идут посылки от обычных людей, передают их через волонтеров и гуманитарные конвои. У всех этих посылок один адрес – солдату на фронт! В каждой посылке письмо, читая которое трудно не стать сентиментальным!», - подписал Шарафиев публикацию.

От имени всех бойцов он выразил слова огромной благодарности всем, кто поддерживает их.

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