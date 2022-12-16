Депутаты Госсовета Татарстана проведут заключительную сессию 23 декабря

В Татарстане Госсовет проведет последнее в этом году заседание 23 декабря. Об этом сообщил Председатель госоргана Фарид Мухаметшин.

О повестке заседания информации пока нет. Ранее в Госсовете Татарстана проинформировали, что рабочая группа готовит поправки в Конституцию республики, так как был принят федеральный закон о публичной власти в регионах.

В частности, закон запрещает главам субъектов именоваться президентами. В итоге регионы должны поменять свои Конституции и уставы до 1 января следующего года.

Ранее «КВ» сообщали, что Госсовет Татарстана принял закон, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях. Теперь госорганы и подведомственные организации обяжут создавать официальные страницы и размещать там актуальную информацию.