Казань получит 250 млн рублей на развитие Старо-Татарской слободы

Казань получит 202,5 млн рублей на развитие Старо-Татарской слободы от Ростуризма. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщила Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Проект по развитию туристического кода Старо-татарской слободы занял первое место в конкурсе Федерального агентства по туризму (до его упразднения – прим. Ред.). Столица Татарстана получит деньги из федерального бюджета, а также 47,5 млн рублей из республиканского.

«На эти средства исторический центр города от улицы Тази Гиззата до Вахитовской площади будет обустроен и художественно оформлен в связке с общей идеей района», – сказала Санникова.

Ранее «КВ» сообщали, что в летний период 2022 года загрузка отелей Казани составила 86%.