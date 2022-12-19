 Казань получит 250 млн рублей на развитие Старо-Татарской слободы
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Казань получит 250 млн рублей на развитие Старо-Татарской слободы

Исторический центр города планируют обустроить на субсидию от Ростуризма.

Город
19 декабря 2022  11:07
Автор:
Шахерезада Курбанова

Казань получит 202,5 млн рублей на развитие Старо-Татарской слободы от Ростуризма. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщила Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Проект по развитию туристического кода Старо-татарской слободы занял первое место в конкурсе Федерального агентства по туризму (до его упразднения – прим. Ред.). Столица Татарстана получит деньги из федерального бюджета, а также 47,5 млн рублей из республиканского.

«На эти средства исторический центр города от улицы Тази Гиззата до Вахитовской площади будет обустроен и художественно оформлен в связке с общей идеей района», – сказала Санникова.

Ранее «КВ» сообщали, что в летний период 2022 года загрузка отелей Казани составила 86%.

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