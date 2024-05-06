Депутаты приняли закон о создании открытого реестра алиментщиков в России

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Россия/Мир
6 мая 2024  21:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутаты Госдумы в рамках очередного заседания во втором и третьем чтениях приняли законопроект о создании единого реестра должников по алиментам. Любой человек сможет проверить задолженость гражданина в открытом доступе.

Мера окажется большим шагом в борьбе с должниками по алиментам, которые по разным причинам уклоняются от своих обязательств перед детьми и бывшими супругами. Это также способствует защите прав детей на получение материальной поддержки от своих родителей. Теперь государство будет иметь возможность более эффективно контролировать и пресекать нарушения законодательства в этой сфере. 

Документ внесли на рассмотрение депутатов еще в октябре прошлого года.

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