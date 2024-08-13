Депутаты Татарстана предлагают вернуть принудительное лечение от алкоголизма в РФ

Госсовет Татарстана выступил с инициативой вернуть в России принудительное лечение от алкоголизма. Депутаты предлагают отправлять на лечение граждан, трижды в течение года совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Законопроект уже направлен в Совет законодателей РФ.

Авторы инициативы предлагают наделить судей правом назначать таким гражданам обязательную диагностику, профилактические мероприятия, лечение от алкоголизма и реабилитацию. Срок, в течение которого нарушитель обязан обратиться в медицинское учреждение, будет определять суд.

В Госсовете Татарстана уверены, что подобные меры необходимы для снижения уровня алкоголизации населения и профилактики преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. При этом в республиканском парламенте ссылаются на опыт СССР и некоторых зарубежных стран, где применяются схожие меры.

Отмечается, что ранее в России принудительное лечение от алкоголизма было отменено в связи с необходимостью приведения законодательства в соответствие с международными нормами о правах человека.