Депутаты Татарстана встретились с женами мобилизованных

В канун Дня матери депутат Госдумы ФС РФ Татьяна Ларионова и руководитель штаба «Молодежной Гвардии Единой России» Динар Бариев встретились с женами и детьми мобилизованных татарстанцев.

«Президент Татарстана на одном из своих совещаний поручил министерствам и ведомствам и попросил не просто формально, а именно с душой и сердцем поздравить их», — подчеркнула Татьяна Ларионова.

Одной из тех, кто получил поздравления стала Альфия Мушарапова. Ее муж получил повестку и сразу принял решение защищать Родину. Подарками порадовали не только Альфию, но и ее шестилетнего сына.

Ранее «КВ» сообщали, что компания «Акульчев» в Набережных Челнах выплатит мобилизованным работникам по 100 тыс. рублей. Также за ними сохранятся их должности, рабочие места и выплата ежемесячных окладов. На заводе «КАМАЗ» призванным на службу сотрудникам ежемесячно будут выплачивать по 50 тыс. рублей и за ними сохранятся рабочие места.