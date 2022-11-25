 Депутаты Татарстана встретились с женами мобилизованных
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Депутаты Татарстана встретились с женами мобилизованных

Президент Татарстана на одном из своих совещаний поручил министерствам и ведомствам и попросил не просто формально, а именно с душой и сердцем поздравить их

Республика
25 ноября 2022  17:44
Автор:
Эдуард Салихов

В канун Дня матери депутат Госдумы ФС РФ Татьяна Ларионова и руководитель штаба «Молодежной Гвардии Единой России» Динар Бариев встретились с женами и детьми мобилизованных татарстанцев.

«Президент Татарстана на одном из своих совещаний поручил министерствам и ведомствам и попросил не просто формально, а именно с душой и сердцем поздравить их», — подчеркнула Татьяна Ларионова.

Одной из тех, кто получил поздравления стала Альфия Мушарапова. Ее муж получил повестку и сразу принял решение защищать Родину. Подарками порадовали не только Альфию, но и ее шестилетнего сына.

Ранее «КВ» сообщали, что компания «Акульчев» в Набережных Челнах выплатит мобилизованным работникам по 100 тыс. рублей. Также за ними сохранятся их должности, рабочие места и выплата ежемесячных окладов. На заводе «КАМАЗ» призванным на службу сотрудникам ежемесячно будут выплачивать по 50 тыс. рублей и за ними сохранятся рабочие места.

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