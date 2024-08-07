Детей Челнов и Казани обеспечат жильем за 940 млн рублей

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Республика
7 августа 2024  16:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани и Набережных Челнах за 940 млн рублей купят жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий тендер разместил Госкомитет РТ по закупкам.

Согласно требованиям, квартиры должны соответствовать установленным нормам. Быть площадью не менее 24 кв.м и не более 36 кв.м на человека. Жилые дома должны быть построены после 2006 года, не находиться в залоге или под арестом, а также быть свободными от проживания третьих лиц.

По первому аукциону планируется приобрести 348 квартир, 180 из них в Казани, 168 – в Набережных Челнах. Общая сумма финансирования составит более 940 млн рублей.

По второму аукциону будет приобретено 53 жилых помещения в Казани, Набережных Челнах, а также в Алексеевском, Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Мамадышском, Мензелинском и Тюлячинском районах республики на сумму более 143 млн рублей.

По словам заместителя руководителя комитета Алеси Музалевской, в начале этого года был заключен первый контракт на сумму более 169 миллионов рублей на приобретение 39 жилых помещений в Казани для лиц из числа детей-сирот. В июле подписан второй контракт на приобретение 81 квартиры в 21 муниципальном районе для этой же категории граждан на сумму почти 219 млн рублей.

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Детей Челнов и Казани обеспечат жильем за 940 млн рублей
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