 Детей и подростков Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе экологических рисунков
news_header_top_970_100

Детей и подростков Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе экологических рисунков

Именной диплом участника гарантированно получат все, кто загрузил свой рисунок на сайте.

Республика
20 сентября 2022  19:55
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстанских детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет приглашают поучаствовать в общероссийском конкурсе экологических рисунков «Разноцветные капли». Регистрация на конкурс проходит до 30 сентября, результаты объявят 24 октября.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить профиль участника, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить по одной работе в каждой из номинаций. Именной диплом участника гарантированно получат все, кто загрузил свой рисунок на сайте. Также можно выиграть IPAD или графический планшет. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 15 октября завершится прием работ на VIII Всероссийский конкурс компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2022» для пенсионеров. В этом году республика стала лидером по подаче заявок. От Тататрстана поступило 337 работ. Вего же в конкурсе примут учатсие представители от 70 регионов. Самым старшим участникам по 93 года.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова