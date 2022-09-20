Детей и подростков Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе экологических рисунков

Татарстанских детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет приглашают поучаствовать в общероссийском конкурсе экологических рисунков «Разноцветные капли». Регистрация на конкурс проходит до 30 сентября, результаты объявят 24 октября.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить профиль участника, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить по одной работе в каждой из номинаций. Именной диплом участника гарантированно получат все, кто загрузил свой рисунок на сайте. Также можно выиграть IPAD или графический планшет.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 15 октября завершится прием работ на VIII Всероссийский конкурс компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2022» для пенсионеров. В этом году республика стала лидером по подаче заявок. От Тататрстана поступило 337 работ. Вего же в конкурсе примут учатсие представители от 70 регионов. Самым старшим участникам по 93 года.