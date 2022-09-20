Детеныша африканских антилоп из казанского зооботсада назвали Чили

По итогам конкурса, организованного в соцсетях, живущий в казанском зооботсаду детеныша африканских антилоп личи назвали Чили. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Игра слов „личи-чили“ поможет посетителям зоопарка запомнить вид антилопы», — отметила завотделом «Копытные» зооботсада Татьяна Буслова.

Победитель конкурса на определение получит подарок-сувенир.

Ранее «КВ» сообщали, что для дальневосточного лесного кота из казанского зооботсада выбрали имя — Тихон. Всего казанцы предложили 277 вариантов имен. Голосование проходило в официальной группе зооботсада в «ВК».

«Когда дошли до имени Тихон, в памяти всплыли моменты первого знакомства с котом. Когда мы заходили к нему в вольер, он боялся и не шел на контакт, шипел, не подпускал к себе, на что мы всегда ласково успокаивали его и говорили: „Тише, тише“», — сообщила заведующая отделом «Хищные» Светлана Курбашкина.