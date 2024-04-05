«Дети Ау. Искусство маленьких шагов»: как развить в ребенке творческий потенциал

В Казани, в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ, открылась фотовыставка «Дети Ау. Искусство маленьких шагов» (6+). Она приурочена ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля. Именно в этот день стартовал месячник информирования жителей нашей планеты о проблеме аутизма, который проводится четвертый год.

На открытии присутствовали родители детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), сами дети, преподаватели и просто неравнодушные люди.

В экспозиции представлены фотографии, на которых запечатлены дети с расстройствами аутистического спектра - учащиеся ресурсных классов казанских школ №1 и 51, а также снимки, на которых можно увидеть юных авторов этих работ. Фотографии из семейных архивов предоставили их родители.

- Нам было важно показать не только творческие работы и фотопортреты детей с РАС, но и фотографии, рассказывающие об их разнообразных интересах и увлечениях. У таких детей большой творческий потенциал, и главная задача родителей и специалистов - наблюдать за ними, поддерживать, помогать развивать их способности, чтобы в будущем увлечения ребят превратились в их профессию, в возможность самореализации. В дальнейшем планируется расширять количество участников проекта, совмещать разные виды творчества. Дети делают первые шаги в жизни. Многие из них совсем скоро окончат школу, и необходимо уже сейчас думать о профориентации, о том, как будет складываться их жизненный путь после школы, как сделать так, чтобы каждый смог реализовать свой творческий потенциал, - отметила соучредитель центра социальной поддержки «Школа для всех» Альбина Нафигова.

Также все гости выставки смогли побывать на показе и обсуждении фильма Романа Трофимова «Аня», которые состоялись в рамках проекта «Киноклуб как место для открытий», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Эта 13-минутная картина рассказывает о сложном выборе будущей профессии. Девочке Ане предстоит решить, станет ли любимое увлечение музыкой делом всей ее жизни или же останется недостижимой мечтой. Как музыка влияет на жизнь человека? Почему творчество - это тоже серьезная работа? Почему детям в их начинаниях нужна поддержка родителей? Эти вопросы обсудили зрители с ведущей мероприятия, директором центра социальной поддержки «Школа для всех», руководителем киноклуба «Киновзгляд», киноведом Лией Гильмутдиновой.

Выставка «Дети Ау. Искусство маленьких шагов» создана в рамках проекта «Школа для всех: инклюзивное образование», который реализуется центром социальной поддержки «Школа для всех» при поддержке Фонда президентских грантов и при участии дирекции «Время кино». Экспозиция открыта до конца апреля, вход свободный для всех желающих.