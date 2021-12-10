В Казани пройдет бесплатный мастер-класс для детей победителя чемпионата «Амбилипикс»

Дети старше 10 лет смогут посетить бесплатный мастер-класс по столярному мастерству. Об этом пишет пресс-служба мэрии Казани.

Под руководством победителя чемпионата «Амбилипикс» Александра Казакова дети изготовят новогодние игрушки и узнают о тонкостях работы с деревом.

Мастер-класс пройдет 17 декабря с 15.30 по адресу ул. Калинина, 3. Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее записаться по телефону +7(843)236-65-61.

Ранее «КВ» сообщали о том, как у татарстанских детей пройдет новогодняя елка в период пандемии коронавируса и эпидемии гриппа.