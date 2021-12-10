 В Казани пройдет бесплатный мастер-класс для детей победителя чемпионата «Амбилипикс»
news_header_top_970_100

В Казани пройдет бесплатный мастер-класс для детей победителя чемпионата «Амбилипикс»

Участники занятия изготовят елочные игрушки и узнают о тонкостях работы с деревом. 

Город
10 декабря 2021  21:46
Автор:
Елена Молчанова

Дети старше 10 лет смогут посетить бесплатный мастер-класс по столярному мастерству.  Об этом пишет пресс-служба мэрии Казани. 

Под руководством победителя чемпионата «Амбилипикс» Александра Казакова дети изготовят новогодние игрушки и узнают о тонкостях работы с деревом. 

Мастер-класс пройдет 17 декабря с 15.30 по адресу ул. Калинина, 3. Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее записаться по телефону +7(843)236-65-61. 

Ранее «КВ» сообщали о том, как у татарстанских детей пройдет новогодняя елка в период пандемии коронавируса и эпидемии гриппа. 

Новости
В Казани пройдет бесплатный мастер-класс для детей победителя чемпионата «Амбилипикс»
Белоусов: Третья волна инфляции возможна
Полиция задержала 16-летнего парня с наркотиками в машине
Аналитики JPMorgan спрогнозировали возвращение к нормальным условиям до COVID-19
В казанском метро начали курсировать новогодние поезда
В Казани в этом году откроют 20 новогодних городков
Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%
Пост руководителя нижнекамского исполкома занял директор филиала «Татэнерго» Юрий Болтиков