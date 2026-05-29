Детская железная дорога в Казани откроет 19-й сезон 1 июня

29 мая 2026  11:02

В Международный день защиты детей в столице Татарстана стартует новый сезон летних пассажирских перевозок на Малой Казанской железной дороге. Торжественный запуск движения поездов состоится 1 июня 2026 года в 10:00. В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.

Состав проследует с остановками на станциях «Спортивная» и «Березовая Роща». Время пути в обе стороны займет около 40 минут. За полчаса до отправления каждого рейса гостей ждет развлекательная программа с аниматорами и аквагримом. На станции «Молодежная» пройдет торжественная линейка с награждением лучших воспитанников ДЖД.

Сезон продлится до 30 августа. Дорога работает со среды по воскресенье (понедельник и вторник — выходные дни). Отправление со станции «Молодежная» по расписанию: 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38.

Обслуживать инфраструктуру и управлять поездами будут более 600 юных железнодорожников, которые за учебный год освоили основы профессий машиниста, дежурного по станции, проводника и другие. По традиции локомотивом будет управлять ребенок под присмотром опытного наставника. Пассажирами станут все желающие жители и гости Казани.

Начало мероприятия 1 июня в 09:00.

