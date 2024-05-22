Детский омбудсмен РТ предложила запретить продажу сигарет лицам моложе 21 года

В России нужно ввести запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции. Так считает Ирина Волынец — уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан. Обращение она отправила зампредседателю Госдумы Анне Кузнецовой, пишет RT.

Изменения должны быть внесены в 20 статью Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачной продукции.

По словам Волынец, здоровье подростков является базисом «преобразований в процессе формирования более здорового и устойчивого завтрашнего общества».

Если госдума положительно рассмотрит проект, запрет будет распространяться на продажу табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции для лиц, не достигших 21-летнего возраста.