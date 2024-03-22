Детский омбудсмен Татарстана хочет запретить в России газировку для несовершеннолетних

Чтобы защитить детское здоровье, нужно запретить продажу газированных напитков россиянам до 18 лет – так считает уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом пишет «Газета.ru».

Напитки имеют много консервантов и ароматизаторов, влияющих на здоровье зубов и обмен веществ. Есть более полезные и природные альтернативы. Омбудсмен считает, что газировку нельзя продавать в образовательных учреждениях. В России, в целом, нужно усилить пропаганду информации о вреде сладкой газировки.

Волынец уже передала предложение в комитет Госдумы.