Детский омбудсмен Татарстана хочет запретить в России газировку для несовершеннолетних

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Россия/Мир
22 марта 2024  11:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Чтобы защитить детское здоровье, нужно запретить продажу газированных напитков россиянам до 18 лет – так считает уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом пишет «Газета.ru».

Напитки имеют много консервантов и ароматизаторов, влияющих на здоровье зубов и обмен веществ. Есть более полезные и природные альтернативы. Омбудсмен считает, что газировку нельзя продавать в образовательных учреждениях. В России, в целом, нужно усилить пропаганду информации о вреде сладкой газировки.

Волынец уже передала предложение в комитет Госдумы. 

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