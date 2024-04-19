Детский парк на набережной Казанки обещают открыть в конце августа

Самый большой детский парк в Казани в активной фазе строительства, его готовность составляет 40%. С ходом строительства ознакомился мэр города Ильсур Метшин. Градоначальник подчеркнул, что завершение благоустройства территории планируется к концу августа ко Дню города и республики.

Фото: мэрия Казани

Игровая площадка в новом парке станет одной из самых больших в стране. Парк займет почти 3,5 га земли. Одноврменно он сможет вмещать до 8 тысяч посетителей. Ежедневно на объекте задействовано от 100 до 300 рабочих и 10-30 единиц техники. Но ближе к завершению строительства на площадку привлекут еще больше людей и машин.

Проект общественного пространства начали разрабатывать еще в 2019 году, основной тематикой парка стала вода. Здесь будут извилистые дорожки, небольшой фонтан и другие элементы, напоминающие течение реки. В парке также высадят почти 300 лиственных и 400 хвойных деревьев, свыше 3,3 тыс. кустарников и 530 погонных метров живой изгороди.

По словам проектантов, разрабатывается нестандартное детское оборудование на игровые площадки. Сегодня в парке завершены бетонные и сетевые работы, специалисты приступили к подключению светоточек и видеокамер.

Ильсур Метшин напомнил, что власти системно занимаются благоустройством набережной Казанки при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова. Здесь работы начались еще в 2015 году с первого этапа от Ленинской дамбы до Национальной библиотеки Татарстана. Потом в 2020 году любителям экстрима был подарен парк «УРАМ», а в 2021 году продолжилось благоустройство от Национальной библиотеки до моста Миллениум. Очередным витком работ по благоустройству набережной станет детский парк между экстрим парком «УРАМ» и Нацбиблиотекой РТ.

Параллельно строители возводят многофункциональный павильон с кафе, общественным туалетом и мастерской. Для безопасности детей в проекте учтено подключение оборудования для уборки пыли и других мелких элементов.