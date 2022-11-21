Детский хирург из Татарстана едет работать в Лисичанск

Врач из Альметьевска Кирилл Булатов поедет на месяц в Лисичанск, чтобы оказать помощь детям и системно организовать эту работу в городе, обучив местных специалистов.

«В Лисичанске сегодня проживает около 2 тыс. детей, а специалистов не хватает. Кто перед тобой – грудной младенец или подросток, не играет роли. Помочь надо всем: дети – это наше будущее», - подчеркнул детский хирург.

Булатов – потомственный врач в шестом поколении. В планах у него после этой командировки вернуться в Лисичанск вновь.