 Детский хирург из Татарстана едет работать в Лисичанск
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Детский хирург из Татарстана едет работать в Лисичанск

Для местного персонала проведут обучение.

Республика
21 ноября 2022  14:56
Автор:
Ольга Ильина

Врач из Альметьевска Кирилл Булатов поедет на месяц в Лисичанск, чтобы оказать помощь детям и системно организовать эту работу в городе, обучив местных специалистов.

«В Лисичанске сегодня проживает около 2 тыс. детей, а специалистов не хватает. Кто перед тобой – грудной младенец или подросток, не играет роли. Помочь надо всем: дети – это наше будущее», - подчеркнул детский хирург.

Булатов – потомственный врач в шестом поколении. В планах у него после этой командировки вернуться в Лисичанск вновь.

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