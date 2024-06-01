«Детское царство», неунывающий Петрушка и конкурс невест

Сегодня в Казани, в Парке «Черное озеро» стартовал V Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ–2024». Фестиваль продлится 6 дней и завершится 6 июня, в день 225-летия Александра Сергеевича Пушкина.

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Республика
1 июня 2024  18:03
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Открылся «ПушкинФЕСТ-2024» ярмаркой мастеров народных промыслов, разнообразными творческими мастер-классами для детей и взрослых.

Немало зрителей собрало выступление театра из Санкт-Петербурга «Папьемашенники». Этот театр продолжает традиции народного балаганного театра и главный его герой – неугомонный, жизнерадостный Петрушка.

Много семей заглянуло в удивительное «Детское царство», где дети могли пообщаться друг с другом, поиграть в разные игры.

Как рассказала директор Культурного центра имени А.С. Пушкина Галина Елистратова, в этом году на фестивале есть интересное новшество – именно к 1 июня приурочен финал необычного культурно-просветительского, исторического проекта «Смотрины на Красной слободе». Это конкурс будущих невест. В парке развешено приданное девушек – традиционные фартуки, которые они расшили собственными руками. Так же девушки продемонстрируют традиционные русские костюмы, характерные для разных районов Казанской губернии в XIX -  начале XX веков.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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