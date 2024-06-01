«Детское царство», неунывающий Петрушка и конкурс невест

Открылся «ПушкинФЕСТ-2024» ярмаркой мастеров народных промыслов, разнообразными творческими мастер-классами для детей и взрослых.

Немало зрителей собрало выступление театра из Санкт-Петербурга «Папьемашенники». Этот театр продолжает традиции народного балаганного театра и главный его герой – неугомонный, жизнерадостный Петрушка.

Много семей заглянуло в удивительное «Детское царство», где дети могли пообщаться друг с другом, поиграть в разные игры.

Как рассказала директор Культурного центра имени А.С. Пушкина Галина Елистратова, в этом году на фестивале есть интересное новшество – именно к 1 июня приурочен финал необычного культурно-просветительского, исторического проекта «Смотрины на Красной слободе». Это конкурс будущих невест. В парке развешено приданное девушек – традиционные фартуки, которые они расшили собственными руками. Так же девушки продемонстрируют традиционные русские костюмы, характерные для разных районов Казанской губернии в XIX - начале XX веков.