 Детскую библиотеку Челнов обновят за 10 млн рублей
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Детскую библиотеку Челнов обновят за 10 млн рублей

Работы запланированы на следующий год.

Республика
21 сентября 2022  14:41
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах обновят центральную детскую библиотеку. Для этого из федерального бюджета выделят 10 млн рублей.

Здесь планируется сделать ремонт, приобрести оборудование и новые книги, обновить мебель, а также организовать обучение для коллектива. Работы завершат к концу следующего года.

«Сейчас книжный фонд составляет 76 526 книг, планируем частично обновить его. В течение ближайших трех лет нам ежегодно будет поступать по 1,5 тыс. новых книг. Обновят компьютеры, установят интерактивные – стол, трибуны, появится современное звуковое оборудование, проектор, стерилизатор для книг и многое другое. Библиотека станет новым интеллектуальным центром Челнов», - сообщили в библиотеке, цитируют «Челнинские известия».

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня в Менделеевске открыли Центральный стадион для занятий футболом и легкой атлетикой за 300 млн рублей. Отмечается, что это первый полноценный стадион в городе.

Строительство начали в 2017 году, но спустя год работы приостановили. В этом году по инициативе главы Менделеевского района Радмира Беляева, при поддержке президента РТ Рустама Минниханова и минспорта республики строительство было завершено.

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