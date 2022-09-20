 В Менделеевске открыли спортивный стадион за 300 млн рублей
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В Менделеевске открыли спортивный стадион за 300 млн рублей

Это первый полноценный стадион в городе.

Республика
20 сентября 2022  19:08
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Менделеевске открыли Центральный стадиона для занятий футболом и легкой атлетикой за за 300 млн рублей. Отмечается, что это первый полноценный стадион в городе. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского муниципального района РТ.

Строительство начали в 2017 году, но спустя год работы приостановили. В 2022 году по инициативе главы Менделеевского района Радмира Беляева, при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и Минспорта республики строительство было завершено. 

После торжественной части на стадионе состоялся Кросс Нации, участие в котором приняли более 800 человек - учащиеся школ, дошколята, руководители учреждений и организаций. Затем на стадионе прошел футбольный матч между командами «Химик» 2010 и «Аммоний» 2011.

Ранее «КВ» сообщали, что у некоммерческой организации «Добрая Казань» по улице Сеченова появился свой коворкинг с колл-центром и конференц-залом. Здесь смогут заниматься своими проектами представители более 100 благотворительных сообществ. В новом помещении организации побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Подробный репортаж с открытия коворкинга можно прочитать в статье пресс-службы мэрии Казани.

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