В Менделеевске открыли спортивный стадион за 300 млн рублей

Сегодня в Менделеевске открыли Центральный стадиона для занятий футболом и легкой атлетикой за за 300 млн рублей. Отмечается, что это первый полноценный стадион в городе. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского муниципального района РТ.

Строительство начали в 2017 году, но спустя год работы приостановили. В 2022 году по инициативе главы Менделеевского района Радмира Беляева, при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и Минспорта республики строительство было завершено.

После торжественной части на стадионе состоялся Кросс Нации, участие в котором приняли более 800 человек - учащиеся школ, дошколята, руководители учреждений и организаций. Затем на стадионе прошел футбольный матч между командами «Химик» 2010 и «Аммоний» 2011.

Ранее «КВ» сообщали, что у некоммерческой организации «Добрая Казань» по улице Сеченова появился свой коворкинг с колл-центром и конференц-залом. Здесь смогут заниматься своими проектами представители более 100 благотворительных сообществ. В новом помещении организации побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Подробный репортаж с открытия коворкинга можно прочитать в статье пресс-службы мэрии Казани.