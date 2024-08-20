Детям следует ограничивать использование гаджетов до одного часа в день

Исследования, проведенные канадскими учеными из Университета Шербрука, выявили, что дошкольники, активно использующие планшеты для развлечения, нередко испытывают трудности в управлении своими эмоциями. Это, в свою очередь, может вызывать частые вспышки гнева. Родители, стремясь успокоить ребенка, часто разрешают ему использовать гаджет, что лишь усугубляет ситуацию и формирует замкнутый круг. Таким образом, истерики повторяются снова и снова, что создает дополнительные проблемы в отношениях между родителями и детьми. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В ходе исследования участники, среди которых были родители более 300 детей, трижды отвечали на опросы о том, как их дети использовали электронные устройства в период с 2020 по 2022 годы. Все дети на момент начала эксперимента были трехлетними. Эксперты проанализировали темперамент детей в процессе их развития с помощью специальных поведенческих опросников. Выяснилось, что использование планшетов трехлетними детьми связано с увеличением случаев гнева и фрустрации уже через год. Так, к четырем годам истерики, возникающие у ребенка, оказались взаимосвязанными с ростом времени, проведенного за гаджетами.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что не стоит спешить предоставлять детям свободный доступ к электронным устройствам и смартфонам как минимум до начала школьного обучения. Ранее проведенные исследования также подтверждают, что превышение рекомендованного ежедневного времени экрана (не более одного часа) может негативно сказаться не только на здоровье дошкольников, но и на их образовательных успехах и социальных навыках. Дети, проводя время за гаджетами, теряют возможность взаимодействовать с родителями, которые могут помочь им научиться справляться с эмоциями, и упускают возможность играть с другими детьми, что столь важно для их социализации.