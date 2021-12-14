 «Девушки — лицо компании»: в Макдоналдсе сотрудниц заставили носить бюстгальтер
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«Девушки — лицо компании»: в Макдоналдсе сотрудниц заставили носить бюстгальтер

Работницы сети быстрого питания не могут находиться без нижнего белья, считает руководство.

Город на связи
14 декабря 2021  12:58
Автор:
Роза Габитова

В сети ресторанов Макдоналдс в Казани обязали сотрудниц носить бюстгальтер. В заведении быстрого питания убеждены, что это обязанность девушки, а его отсутствие на работе порочит честь компании. Об этом «Казанским ведомостям» стало известно от людей, приближенных к компании

«Девочки! Ношение бюстгальтера на работе — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вы — лицо компании Макдоналдс. ПОЖАЛУЙСТА, соблюдайте нормы приличия и носите бюстгальтер» — такое сообщение получили сотрудницы в рабочем чате.

Также носить бюстгальтер во время работы — требование этике, отмечается в сообщении. Однако, как стало известно «КВ», в правилах компании нет графы об обязательном ношении этого элемента гардероба.

Ранее «КВ» сообщали, с чем можно столкнуться, работая в Макдоналдсе.

 

 

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