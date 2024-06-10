Девять трамваев №5а в Казани перешли на бескондукторную оплату

В Казани появились еще несколько трамваев, работающих без кондуктора. Ранее мы писали, что с 10 июня на новую систему перейдет трамвайный маршрут №5а, на который выпустят 9 единиц с бескондукторной оплатой.

Пассажиры могут оплатить проезд самостоятельно, используя валидаторы, расположенные на поручнях у дверей транспортного средства. Они работают в автономном режиме, что ускоряет процесс оплаты. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Для тех, кто предпочитает наличные, доступна оплата на электронной кассе у водителя. Но важно помнить, что даже при использовании безлимитного или социального проездного, необходимо приложить его к валидатору при входе в транспорт в течение одной остановки и дождаться подтверждения.

В «Метроэлектротрансе» также предупредили, что контроль оплаты будет осуществляться с помощью переносного ревизорского валидатора работниками службы Контрольно-ревизионного отдела предприятия.

Эта мера позволит справиться с дефицитом кондукторов в Казани. В прошлом году бесконтактной системой оплаты оборудовали 77% имеющегося транспорта. Появилась возможность оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов, но и наличные средства по-прежнему можно передавать водителю.