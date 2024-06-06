Трамвай №5а в Казани начнет курсировать с бескондукторной оплатой

В Казани продолжается переход на бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. С 10 июня на новую систему перейдет трамвайный маршрут №5а, на который выпустят 9 трамваев с бескондукторной оплатой.

МУП «Метроэлектротранс» завершает монтаж необходимого оборудования, а контроль оплаты будет осуществляться с помощью переносного ревизорского валидатора. Пассажирам достаточно будет приложить карту к этому валидатору, чтобы подтвердить оплату проезда.

В связи с переходом на новую систему на линии будет усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела.

Ранее мы писали, что эта мера позволит справиться с дефицитом кондкуторов в Казани. В прошлом году бесконтактной системой оплаты оборудовали 77% имеющегося транспорта. Появилась возможность оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов, но и наличные средства по-прежнему можно передавать водителю.