Девятиклассники в Казани будут работать поварами в школьных столовых

Девятиклассники, окончившие школу, но не поступившие в колледжи, смогут пройти обучение поварскому делу и устроиться на работу в школьные столовые. Об этом пишет мэрия Казани.

Департамент продовольствия и социального питания Казани сталкивается с нехваткой кадров в связи с растущим количеством школьников. Для решения этой проблемы они запускают программу по обучению поварскому делу для школьников.

В прошлом году 19 человек получили сертификаты повара, четверо из них уже работают в школьных столовых.

Помимо этого, департамент традиционно привлекает к работе студентов профильных учебных заведений, предоставляя им не только практику, но и возможность трудоустройства.

Также департамент планирует популяризировать профессию «повар» среди детей, начиная с дошкольного возраста, и проводит активную работу по привлечению новых сотрудников, например, через акции «Приведи друга» и участие в ярмарках вакансий.

Департамент стремится повысить престиж рабочих профессий, проводя конкурсы мастерства среди сотрудников и активно участвуя в рейтингах «Лучших работодателей».