«Диктант Победы»: казанские школьники удивились масштабу истории нашей страны

Историко-просветительская акция «Диктант Победы» проводится в Казани, как и по всей стране, уже в шестой раз. Ежегодно появляются новые малоизвестные данные из ранее засекреченных документов о Великой Отечественной войне, и диктант предоставляет увлекательную возможность каждому проверить свои знания о значимой странице общей истории.

В этом году для желающих принять очное участие в тестировании в Татарстане 26 апреля было открыто более 300 площадок. В Казани одной из них стала школа №9. Ее посетил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. От лица правительства Татарстана он пожелал школьникам написать диктант с отличием и чувством гордости за нашу страну, обратив их внимание на величие подвига советских солдат. Иван Николаевич напомнил юному поколению, что в годы войны из республики на фронт ушли 700 тысяч наших земляков, из которых 350 тысяч так и не вернулись.

Перед началом диктанта классу объяснили, как правильно пользоваться бланками, после чего тестирование официально началось. Ученики 9, 10 и 11-х классов без лишнего шума, не пользуясь мобильными телефонами, отвечали на 25 вопросов в течение урока. По завершение теста подростки покидали кабинет, отдавая бланки преподавателю. Они шли на перемену, чтобы возможность поучаствовать была и у других. Старшеклассникам предстояло назвать даты событий, имена участников крупных сражений, определить по фотографии защищавших Родину деятелей культуры, а также места военных действий.

Ученицы 10 "А" класса с углубленным изучением истории написали первыми и дали нашей газете свои комментарии, рассказав о впечатлениях:

Аделина Гарифуллина:

- Этот тест был необычным для меня из-за разнообразия заданий и широкого охвата тематики данного периода. Масштаб нашей истории впечатляет.

Аделина Хасанова:

- Я обратила внимание, как вопросы теста охватили наш регион, наших сограждан и их подвиги. Я считаю, что это важно для всех молодых жителей нашей республики и страны. Очень хочу, чтобы нам потом дали посмотреть на наши ошибки и устроили бы совместный полноценный разбор результатов.

Сулейман Гусейнов