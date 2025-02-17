«Динамо-Ак Барс» справилось с «Протоном»

news_top_970_100
Спорт
17 февраля 2025  09:44
Автор:
Эдгар Витковский

В матче 23-го тура женской Суперлиги по волейболу «Динамо-Ак Барс» гостило в Саратове у местного «Протона». Встреча растянулась на четыре партии и завершилась победой казанских волейболисток со счётом 3:1 (25:15, 17:25, 25:12, 25:20).

Для капитана и пасующей казанского клуба Анастасии Ануфриенко матч в Саратове стал сотым в Суперлиге. С одним поражением в чемпионате «Динамо-Ак Барс» уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя, калининградского «Локомотива», на девять очков.

news_right_column_240_400
Новости
Как подготовить теплицу к новому сезону и вырастить богатый урожай овощей: советы эксперта
Скоропостижно скончалась Наталья Голованова — заслуженный врач Татарстана с 45-летним стажем
В Татарстане почти тысяча семей получили новое жилье по программе соципотеки
Прокуратура направила в суд дело организатора финансовой пирамиды из Татарстана
«Зенит» одержал «сухую» победу в Оренбурге
«Динамо-Ак Барс» справилось с «Протоном»
Сборная США пробилась в финал Турнира четырёх наций
Ввели новые правила эксплуатации газового оборудования в России с 2025 года