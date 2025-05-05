«Динамо-Ак Барс» уступило «Локомотиву» на тай-бреке

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» потерпели поражение в финале Кубка России от калининградского «Локомотива». Встреча завершилась на тай-бреке со счётом 2:3 (12:25, 25:23, 15:25, 25:20, 10:15). Казанские волейболистки уступили в блоке (5:12) и допустили 31 ошибку. Самым результативным игроком финала стала диагональная «Локомотива» Эбрар Каракурт, набравшая 33 очка при 48% реализации атак.

Для «Локомотива» эта победа в Кубке России стала первой в истории. В матче за бронзовые медали «Заречье» обыграло «Ленинградку», 3:2.

Отметим, что среди индивидуальных наград «Финала шести» звание лучшей доигровщицы получила волейболистка казанского клуба Брайелин Мартинес.