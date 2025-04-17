«Динамо» сократило отставание в четвертьфинальной серии с «Ак Барсом»

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Спорт
17 апреля 2025  07:50
Автор:
Эдгар Витковский

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Ак Барс» в третьем матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. К 42-й минуте бело-голубые вели в счёте 3:0 после голов Максима Джиошивили в большинстве, Джордана Уила и Дмитрия Рашевского. Шайбу престижа «барсы» оформили на 55-й минуте, сняв вратаря при игре в большинстве – отличился Митчелл Миллер. Дмитрий Рашевский, забросивший свою 91-ю шайбу за «Динамо», стал лучшим снайпером бело-голубых в КХЛ.

Четвёртый матч серии состоится в Казани 18 апреля.

«Ак Барс» – «Динамо» М – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков, 23:53, 5х4)

0:2 Уил (Гусев, Секьюра, 36:10)

0:3 Рашевский (Комтуа, 41:10)

1:3 Миллер (Петан, О'Делл, 54:29, 6х4)

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