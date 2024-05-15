Дипломаты из 20 стран ОИС встретились с Рустамом Миннихановым

Раис Татарстана поприветствовал молодых дипломатов из стран организации исламского сотрудничества на «KazanForum». Рустам Минниханов рассказал им об опыте республики по выстраиванию международных отношений и пожелал процветания их странам.

Встреча прошла в свободной неформальной обстановке, где молодые дипломаты могли обратиться к Минниханову и задать интересующие их вопросы. По словам главы региона, между Татарстаном и Исламским миром растет товарооборот и число контактов, но республика еще не охватила все страны ОИС.

Он подчеркнул важность контактов, которые молодые дипломаты получат на мероприятии. Развитие молодежной дипломатии и укрепление международного молодежного сотрудничества являются приоритетами молодежной политики Республики Татарстан.