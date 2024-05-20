Директор молочной фирмы в Татарстане предстанет перед судом за махинации

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Республика
20 мая 2024  17:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение против местного предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях и мошенничествах.

Директор фирмы подделывал документы с фиктивными сведениями о молочной продукции. Бизнесмен реализовывал продукт с заменителем молочного жира под видом сыра бюджетным учреждениям.

По информации «Татар-информа», причинен материальный ущерб госучреждениям Татарстана, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края.

В 2021 году директор осуществил перевод средств в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента в Белоруссии. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 млн рублей.

Мужчина предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции, фактически продукция не приобреталась и не была ввезена на территорию России. Уголовное дело будет рассмотрено в Вахитовском суде Казани

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