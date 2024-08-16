Директора казанской фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 32,5 млн рублей

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего директора «Казаньавтотранс». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, с января 2018 года по март 2021 года обвиняемый вносил ложные сведения о финансовых операциях с контрагентами в налоговые декларации. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму 32,5 млн рублей.

Несмотря на то, что свою вину директор фирмы не признал, на его имущество и имущество аффилированных лиц был наложен арест на сумму 42,7 млн рублей. В ходе следствия ущерб по уголовному делу был полностью погашен.