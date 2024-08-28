Дислокация избирательных участков на территории г.Казани

(утверждена постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 05.06.2024 №2312)

Авиастроительный район

Избирательный участок №1

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2, тел. 570-85-97

В избирательный участок входят: дома жилого массива Сухая Река по улицам 2-я Большая, Большая Заречная, дд.11-91, 22-86, Вересаева, дд.45-107, 2-104, Верхоянская, дд.43-139, 139а, 50-148, 148б, Граничная, дд.19-33, 2-я Заречная, Камчатская, дд.3-31а, Лянгузова, дд.3, 5а, 4, 10, 15а, 16а, 21, 22, 22а, Односторонняя Луговая, П.Баранова, Песочная, по переулку Песочный, улицам Пихтовая, Поперечно-Колхозная, Поперечно-Луговая, Поперечно-Песочная, Пржевальского, дд.1-31, Пролетарская, Промышленная, Сахалинская, Северополюсная, дд.4, 6а, 7, 9а, 10а, 14а, СДТ «Садовод 11», СНТ «Казмелькомбинат-3», СНТ «КМПО-7», СНТ «КМПО-8»,

СНТ «КМПО-8б», по улицам Сухорецкая, Ударная, дд.3-21, 4-22а, Челюскина, дд.114-132.

Избирательный участок №2

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2, тел. 570-85-97

В избирательный участок входят: дома жилого массива Сухая Река по улицам А.Кунанбаева, дд.10-32, 11-29, Вересаева, дд.1-41, Верхоянская,

дд.1-41, 2-48а, Вологодская, Гомельская, Горбунова, Граничная, дд.3, 14-24, Донецкая, дд.26/41-42, 47/43-69/52, Ишимская, Карагандинская, дд.73-107/6, 107а, 62/49-96/4, Керченская, Литвинова, дд.1/31-27, 6/23-26, Луначарского, дд.4, 8, 8а, 10, Лянгузова, дд.24а-68, 27-85, Мариупольская, дд.43-115/3, 137,

38/53-114, 138, Ново-Караваевская, дд.7-49, 12-54, Нурлатская, дд.23/37-31/44, 46-54/52, Поперечно-Большая, Пржевальского, дд.33а, 35, СДТ «Элекон-2», по улицам Сарапульская, Северополюсная, дд.17а, 18а, 19а, 21а, 26, 26а, 28а, 39, 39а, 45, 61, 63, 65, Собинова, дд.19-37, 26-44, Соликамская, Ударная,

дд.27-45а, 28-46, Центрально-Мариупольская, дд.86-156, Чапаева, дд.51-55, Челюскина, дд.75-109, 68-108/13, 110а, 101а, 103а, 105а, 109а, 111-135, Л.Черкасова, дд.1-35/69, 2-38, 38а, 38б.

Избирательный участок №3

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д.2, тел.: 570-84-28, 570-86-68

В избирательный участок входят: улицы Лукина, дд.53, 55, Пржевальского, дд.2, 4.

Избирательный участок №4

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д.2, тел.: 570-84-28, 570-86-68

В избирательный участок входят: улицы Академика Павлова, дд.1, 6, 8, 10, 34-46а, 48, Годовикова, дд.12а, 13, 17, 19, 29а-81, 14а, 20-58, стр. №1, Лукина, дд.48ж, 48и, 50, 50а, 52, 54, СНТ КАПО-5, СНТ КМПО-4, улицы Тамбовская, Циолковского, Чайковского.

Избирательный участок №5

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Айдарова, д.10, тел.: 571-49-70, 570-85-77

В избирательный участок входят: улицы Айдарова, дд.18/57, 20, 22, 24, 24а, Северополюсная, д.30, Челюскина, дд.66, 68а.

Избирательный участок №6

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Айдарова, д.10, тел.: 571-49-70, 570-85-77

В избирательный участок входят: улицы Айдарова, дд.8, 12, 14, 15, 15а, 16, 25, 25а, 27а, 29а, 31а, Ленинградская, дд.45а, 49а, 51а, 53а, 55а, 57а, Ново-Караваевская, дд.1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10, Нурлатская, дд.16-22, Симонова, дд.14/41, 16, Чапаева, дд.25-47, 24, 26, 28, 42-44, Челюскина,

дд.60, 60а, 62, 64, Челюскинцев, д.44а.

Избирательный участок №7

Центр – МБОУ «Лицей №26 им. Мусы Джалиля», улица Ленинградская, д.20, тел. 571-15-60

В избирательный участок входят: улицы Ленинградская, д.22,

2-я Ленинградская, дд.4-14, Лукина, дд.1, 5, 7, 7а, 9а, 11 (корпуса 1, 2), 11а, 15, Максимова, дд.27а, 27б, 29, 31, 33, Побежимова, д.24.

Избирательный участок №8

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ленинградская, д.28,

тел.: 571-00-07, 571-42-41

В избирательный участок входят: улицы Ленинградская, дд.32, 32а, 34, 34а, 2-я Ленинградская, дд.48, 48а, 50, Лукина, дд.17, 18, 20, 42а, 46, 48, Малая Печерская, Симонова, дд.2б, 6, 43, 45, 47/50, 11.

Избирательный участок №9

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», улица Максимова, д.76, тел. 571-11-66

В избирательный участок входят: улицы А.Кунанбаева, дд.3-9, 4-10а, Айдарова, дд.37-71а, 26-52/58, 1-я Армавирская, дд.1а-9, 11а, 2/35-16, 3-я Армавирская, дд.3-11а, 4-12, Балтийская, дд.1-27, 27а, 2/19-28а, Беломорская, дд.21а-37в, 26-56/26, М.Бигиева, дд.1-27/68, 4-28а, Верещагина, Донецкая,

дд.3-47а, 4-24, Карагандинская, дд.13, 17-71а, 73а, 12/13-62а, Максимова,

дд.49, 58-82/20, Мариупольская, дд.1/44-41а, 2а-36в, Нурлатская, дд.3,

5-19/35, 19а, дома жилого массива Грабарский по улицам Поперечно-Астраханская, дд.21-35, 18а, 20, 22, Поперечно-Беломорская, 1-я Поперечно-Карагандинская, 2-я Поперечно-Карагандинская, Поперечно-Шатурская, Пришвина, Северополюсная, дд.30а, 32, 34, 40, 40а, Центрально-Мариупольская, дд.22-84а, 84б, Шатурская, дд.79, 81/16-109а, 32-54/42, по переулку Нурлатский.

Избирательный участок №10

Центр − МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», улица Максимова, д.76, тел. 571-11-66

В избирательный участок входят: улицы Карагандинская, дд.6, 6а, Побежимова, дд.46, 59, Челюскина, дд.25а, 27, 27а, 29, 29а, 31.

Избирательный участок №11

Центр − МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», улица Дунайская, д.16, тел. 571-41-64

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд.5, 11, 13, 17, Ленинградская, д.25/36, Максимова, дд.40, 40а, 48, Чапаева, дд.12, 13, 14/7, 15, 16, 17, Челюскина, дд.33/56, 35, 38, 40/15, 42, 42а, 50, 52.

Избирательный участок №12

Центр – ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», улица Побежимова, д.47а, тел. 571-14-19

В избирательный участок входят: улицы Ленинградская, дд.15-23/37, Максимова, дд.37-45а, стр. №37, Побежимова, дд.32-36, Чапаева, дд.5, 7, 11/43, 2/36-10, Челюскина, дд.24, 26, 28, 47.

Избирательный участок №13

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62», улица Симонова, д.5, тел. 570-87-64

В избирательный участок входят: улицы Академика Павлова, д.15, Блочная, Годовикова, дд.21-29, Лукина, дд.8, 12-16, 24, 24а, 26, Максимова, дд.4/19-22, 7/6, Молодежная, дд.11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 21, 24, переулок Молодежный, улица Симонова, д.1.

Избирательный участок №14

Центр – административное здание, улица Дементьева, д.39, тел.: 510-83-96, 510-94-68

В избирательный участок входят: улицы Годовикова, дд.14, 16, Дементьева, д.33а, Максимова, дд.2, 4а, Молодежная, дд.6-12, 14а, 14б.

Избирательный участок №15

Центр – административное здание, улица Дементьева, д.70а, тел. 571-93-92

В избирательный участок входят: улицы Академика Павлова, дд.9, 11, 13, 13б, Дементьева, дд.7, 7а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37, Молодежная, дд.3, 3а.

Избирательный участок №16

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62», улица Симонова, д.5, тел. 570-87-64

В избирательный участок входят: улицы Лукина, д.4, Максимова, дд.1, 1а, 1б, 3, 5, Трамвайная, д.17.

Избирательный участок №17

Центр – МАОУ «Гимназия №37», улица Копылова, д.13, тел. 571-07-05

В избирательный участок входят: улицы Копылова, дд.4, 12, 14, 18, Лукина, дд.1а, 3а, Побежимова, д.17.

Избирательный участок №18

Центр – МБОУ «Лицей №145», улица Дементьева, д.16, тел. 571-32-23

В избирательный участок входят: улицы Годовикова, дд.4, 6, 15, Дементьева, дд.1, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 9, 18, 20, 28 (корпуса 1, 2), О.Кошевого, д.20.

Избирательный участок №19

Центр – Культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина, улица Копылова, д.2а, тел. 571-38-79

В избирательный участок входят: улицы Годовикова, дд.7, 7а-11, 11а, 11б, Копылова, д.2, Лукина, д.2/15, О.Кошевого, дд.2-18, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13б, М.Миля, стр. №1, стр. №2, стр. №3, Побежимова, дд.4-16б, Трамвайная, дд.2/7-40, Л.Чайкиной.

Избирательный участок №20

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», улица Лядова, д.16, тел. 571-26-62

В избирательный участок входят: улица Белинского, дд.11-21, 20-36, 294, дома жилого массива Грабарский по улицам Желябова, Заботина, переулку Заботина, улицам Маркина, Огарева, Рыночная, Социалистическая, дд.14-20а, 15, Станиславского, СНТ «Ветеран КАПО им. С.П.Горбунова», улицам Таймырская, Тар Урам, Шадрина, Челюскина, дд.1-25, 27в, 31а, 35а.

Избирательный участок №21

Центр – МБОУ «Гимназия №10», улица Копылова, д.11, тел. 571-36-64

В избирательный участок входят: улицы Белинского, дд.8-12/8, Индустриальная, дд.9-15/12, Лядова, д.14, Социалистическая, дд.7-11/14, Челюскина, дд.6/9, 10.



Избирательный участок №22

Центр – МБУ МП «Казанский молодежный центр им. А.Гайдара», улица Копылова, д.7/2, тел.: 571-39-81, 571-39-91

В избирательный участок входят: улицы Белинского, дд.3, 4, 4а, 5, 6, 7, Индустриальная, дд.3-7, Копылова, дд.5/1, 9, Лядова, дд.2-12, Социалистическая, д.3.

Избирательный участок №23

Центр – МБОУ «Гимназия №36», улица Лядова, д.7, тел. 571-35-96

В избирательный участок входят: улицы Копылова, дд.1/2, 3/1, Лядова, дд.5, 9, 9а, Тимирязева, Челюскина, д.4/13.

Избирательный участок №24

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», улица Лядова, д.16, тел. 571-26-62

В избирательный участок входят: улица Белинского, дд.21а-41, 38,

СНТ-1 ОАО «КМПО», улица Тэцевская, дд.4а, 4в.

Избирательный участок №25

Центр – лабораторный корпус АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», улица Малая Армавирская, д.31а, тел. 8(800)222-20-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Грабарский по улице Ашхабадская, дд.1-19, 4-18, переулку Ашхабадский, улицам Беломорская, дд.39/30-67/20, Большая Армавирская, дд.1-35, 4-30а, Глинки, Джамбула, дд.3-13, 4-14/61, Дунайская, Инвентарная, Карагандинская,

дд.1а-15/55, 2а, Краснодонская, дд.1/2-19/57, 24, 6-30/55, Кубанская, по переулку Кубанский, улицам Максимова, дд.55-123/6, 84/19-128/8, Малая Армавирская, дд.1/53-31а, 2а-24/43, Обнорского, Панфиловцев, Побежимова, дд.61-145, 52-114, по переулку Побежимова, улицам Поперечно-Астраханская, дд.1а-15, 2а-12, Райниса, СНТ «Нарцисс», улицам Тюленина, Тюлячинская, У.Громовой, Центрально-Мариупольская, дд.1а-29/37, 2а-16, Л.Шевцовой.

Избирательный участок №26

Центр – МБОУ «Гимназия №14», улица Беломорская, д.104, тел. 570-93-96

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Айдарова, дд.75б-133а, 54а, 54/51-116, Апрельская, 3-я Армавирская, дд.15-29, 14/57-28, Ашхабадская, дд.27/15-59/85, 24-74, Багратиона, Балтасинская, Балтийская, дд.31-63/34, 32-62, Беломорская, дд.58а,

58/31-108ж, Большая Армавирская, дд.39-79, 34-76, Васнецова, Джамбула,

дд.17-31, 18-32/149, Дубинина, дд.6, 8, 36, 38, 40, 42/121, Краснодонская,

дд.23-67, 36/64-66, Краснопресненская, Кутузова, дд.5, 7, 9, 13, 17-25, 4-46, по переулку Кутузовский, улицам Малая Армавирская, дд.33-73/37, 28-48, М.Бигиева, дд.29а, 31-119, Смоленская, дд.3-17, 2а-18/58, Сумская, Центрально-Мариупольская, дд.33-61/29, Черняховского, Чугуевская, дд.3-11, 4-16, Шатурская, дд.115-189, 56а-128, 2-я Шатурская.

Избирательный участок №27

Центр – МБОУ «Гимназия №14», улица Луначарского, д.9, тел.: 571-62-48, 571-62-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам 1-я Армавирская, дд.13а-37а, 18/69-36, Бавлинская, Большая Армавирская, дд.81б-173, 80-166а, 168, 170, Краснодонская, дд.71-193, 68-182, по переулку Краснодонский, улицам Краснокамская, Л.Черкасова, дд.41, 43/66, 59, 40-52а, Литвинова, дд.49-73, 38-68/82, Луначарского, дд.5/13-31, 31а, 28/2-44а, М.Бигиева, дд.30а, 30/63-60/19, Малая Армавирская, дд.77-175а, 54/35, 58, 62-154, 172, Рубиновая, СДТ КАПО-8, СДТ КАПО-10, по улицам Смоленская, дд.20-144, Собинова, дд.49-75, 56/133-76/68, Тбилисская, дд.1/87, 2а-10б, Тренева, Турского, Успенского, Центрально-Мариупольская, дд.63/30-141, Чугуевская, дд.15-23, 20-30.

Избирательный участок №28

Центр – МБОУ «Гимназия №14», улица Луначарского, д.9, тел.: 571-62-48, 571-62-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Ашхабадская, дд.63-147, 147а, 147б, 149, 153, 155, 185, 187, 189,

78-194, Батумская, Воронихина, Гафиатуллина, Маршала Говорова, Гори, Д.Давыдова, дд.58-154, Джапаридзе, Дубинина, дд.59-159, 46-146, Ермоловой, Жигулевская, Карамзина, Кутузова, дд.29-127, 52-134, Луначарского, дд.37, 73, 73а, 73б, 73в, 75, 75а, 75б, 75в, 50, 56/22, 58, 82/24, М.Бигиева, дд.62-124, Симферопольская, СНТ «Березка», по улицам Смоленская, дд.21-141а, Собинова, дд.83а, 80-98/44, Ставропольская, Сухуми, Тбилисская, дд.3-71, 71а, 12-58, Ялтинская.

Избирательный участок №29

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная русско-татарская школа №115», улица Беломорская, д.144, тел. 571-86-72

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Ак каен, 2-я Бадаева, дд.4-22, переулку Бадаева, улицам Д.Давыдова, дд.81/98-143, Камышинская, дд.59-115, 60-120, Литвинова,

дд.111-175, 90/37-158, Луначарского, дд.77, 77а-135, 177, 90-182, Пожарского, дд.92-106, 93-113а, Сентябрьская, Собинова, дд.123-155, 122-198, Суворова, дд.75-155, 54-136, СНТ «Заовражье», СНТ «КМПО-10», СНТ «Кооператор», СНТ «Сирень», СНТ «Сирень-1», по улицам Харьковская, дд.67-115, 72-98, 126, Л.Черкасова, дд.4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ж, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 8в, 8г, 8д, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 86, 97-187, 176-190, Шомыртлы, Яз.

Избирательный участок №30

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная русско-татарская школа №115», улица Беломорская, д.144, тел. 571-86-72

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Айдарова, дд.137-189, 118-158, Арбатская, Бадаева, дд.1-21а, 2-24а,

2-я Бадаева, дд.1-21, Балакирева, Беломорская, дд.112-168, М.Бигиева,

дд.125-165, 128-136, Вильямса, Волгодонская, Волховская, Гидростроя, Д.Давыдова, дд.1-75, 4-56/139, Добролюбова, Дубинина, дд.7-55, 14-32, Заинская, Камышинская, дд.17-57, 57б, 4-58, Левитана, Луганская, Мамина-Сибиряка, Мелекесская, Минина, А.Навои, С.Перовской, дд.3-85, 4-86а,

СНТ «Строитель-1», ПКСТ «Ягодка», по улицам Пестеля, дд.4, 10-92, Пожарского, дд.3-91, 2а, 4-90а, переулку Пожарского, улицам Пятигорская,

дд.3-41, 2/45-26, Суворова, дд.3-73а, 8-52, 52а, Харьковская, дд.7-61а, 18, 20, 24-54а, Читинская, Шатурская, дд.201-267/20, 130-218, Шаумяна, Я.Купалы.

Избирательный участок №31

Центр – МБОУ «Гимназия №5», улица Котовского, д.2, тел. 571-86-82

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улицам Бадаева, дд.23-47а, 26/39-58, Беломорская, дд.174/1-214, Бестужева, В.Котика, Зелинского, Котовского, Моисеева, 1-я Муромская, дд.4-120,

1-я Пермская, 2-я Пермская, С.Перовской, дд.87-115, 88-134/36, СНТ-3 ТЭЦ-2, СНТ Инвалидов и пенсионеров, по улицам Пестеля, дд.3-107а, 94-110, Петлякова, Пятигорская, дд.63-107/47, 28а-64, Рижская, С.Ковалевской, Серафимовича, И.Федорова, Шатурская, дд.269-303, 220-246.

Избирательный участок №32

Центр – МБОУ «Гимназия №5», улица Гудованцева, д.26, тел. 571-78-86

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улицам Беломорская, д.69, Гудованцева, дд.2-110, 1-я Муромская,

дд.1/216-121, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская, С.Перовской, дд.136-150, Пятигорская, дд.119/47-127, 70-90/50, Шатурская, дд.250, 252.

Избирательный участок №34

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2, тел. 570-85-97

В избирательный участок входят: дома жилого массива Борисоглебское по улицам Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Ивовая, Иванычева, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Производственная, Переломная, Победы, Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая, Речная, Садовая, Северная, Советская, Строителей, Сухорецкая, Степная, Торфяная, Школьная, Шоссейная, Южная; дома жилого массива Сухая Река по улицам Большая Заречная, дд.1-7, 2-20, Камчатская, дд.33-111, Колхозная, 2-я Колхозная, Луговая, Малая Заречная, Песчаная, 1-я Полевая, Придорожная, Речная,

1-я Сосновая, Сухая; СДТ КАПО-11, СДТ КАПО-14, СДТ «Связь»,

СНТ КАПО-15.

Избирательный участок №35

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», улица Лядова, д.16, тел. 571-26-11

В избирательный участок входят: улицы Восход, д.45, Лядова, д.15,

СНТ-2 ОАО «КМПО», СНТ «Энергетик», улицы Теплично-Комбинатская, Тэцевская, дд.4, 4б, 4д, 4е, 6, 9, 9а, 11а, 11б, 13, 13а, 23, 84.

Избирательный участок №36

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д.2, тел. 570-86-68

В избирательный участок входят: улицы Айдарова, дд.4, 6, 7, 8а, Ленинградская, дд.60, 60б, Лукина, дд.37, 41-47а.

Избирательный участок №37

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №147», жилой массив Кадышево, улица Р.Зорге, д.2/5, тел. 570-33-25

В избирательный участок входят: улица Баракят, дома жилого массива Кадышево по улицам Г.Камала, Заречная, Зеленая, Калинина, Колодезная, Нагорная, Новая, Почтовая, Р.Зорге, Советская, Татарстан, Толстого, Чапаева, Чехова, Школьная, 2-я Школьная; дома жилого массива Щербаково по улицам Березовая, Газовая, Дачная, Зеленая, Кадышевская, Лесная, Магистральная, Молодежная, Новая, Обочная, Ольховая, Осиновая, Рабочая, Речная, Садовая, СДТ «Чайка», СНТ «Промстройматериалы», СНТ «Солонка»,

ТСН «Меховщик-3», по улице Центральная; дома жилого массива Голубое Озеро по улицам Заозерная, Курай, Лесная, Мечтателей, Мирас, Таллы яр, Центральная, Янтарная.

Избирательный участок №38

Центр – АО «Санаторий Крутушка», жилой массив Крутушка, улица Центральная, д.1, тел. 202-30-36

В избирательный участок входят дома жилого массива Крутушка по улице Центральная.

Избирательный участок №39

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62», улица Симонова, д.5, тел. 570-87-64

В избирательный участок входит улица Академика Павлова, дд.17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а.

Избирательный участок №40

Центр – МБОУ «Гимназия №33», улица Симонова, д.17, тел.: 510-78-10, 524-04-34

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд.6, 8/18, 10/19, 18а, Ленинградская, д.31, Симонова, д.15, Чапаева, дд.20/19, 21, Челюскина, дд.44, 46, 46а, 48.

Избирательный участок №41

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», улица Дунайская, д.16, тел. 571-41-64

В избирательный участок входят: улицы Кольцевая, Лечебная, Побежимова, дд.37-57а, Социалистическая, дд.2, 4/11, 8/10.

Вахитовский район

Избирательный участок №42

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ», улица К.Маркса, д.10, тел. 231-01-84

В избирательный участок входят: дома по улицам Батурина, Бехтерева, улицы Большая Красная, дд.1а, 1б, 3, 5, 7/9, 6, 6 (корпус 2), 8, 14, 18, 22а, Дзержинского, дд.3, 5, 9/1, 11а, 13, 15, 17, дома по улице З.Космодемьянской, улицы К.Маркса, дд.3, 13, 16а, К.Фукса (нечетная сторона), дома по улицам Миславского, Набережная Казанки, Нагорная, улица Тельмана, дд.21, 23, 29, дома по улицам Федосеевская, Япеева.

Избирательный участок №43

Центр – МБОУ «Лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина» Вахитовского района г.Казани, улица Жуковского, д.18, тел. 238-39-48

В избирательный участок входят: улицы Адамюка, д.4, Большая Красная, дд.17/10, 23, 29, 29а, 41, 51, 32, 36а, 48, 54, Гоголя, дд.19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, Дзержинского, дд. 27, 27а, Жуковского, дд.21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 12/46, 16, 18, 24, 26, 28, 28а, К.Фукса, дд.2а, 4, 10, 12, 12а, К.Маркса, дд.23/6, 25, 29/14, 43, 47, 47а, 47б, 24, дома по улице Касаткина, улица Лобачевского, дд.6, 8, 10а, 12, дома по улице Малая Красная, улицы Пушкина, д.78а, Театральная, дд.1/29, 5, 13, Тельмана, дд.5, 13, 15, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42.

Избирательный участок №44

Центр – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Кремлевская, д.16а, тел. 233-74-22

В избирательный участок входят: дома по улице Астрономическая, улицы Баумана, дд.9, 43, 45, 47, 22, 24, 26, 30, 36, 76, Дзержинского, дд.6б, 16, 18/19, 20, 22, Кремлевская, дд.19, 21, 23/17, 27, 27а, 2а, дома по улице К.Наджми, улицы Лобачевского, дд.3/24, 4, М.Джалиля, д.5, Островского,

дд.1/6, 9, 31, 12, 20, дома по улицам Право-Булачная, Профсоюзная, улица Пушкина, дд.3, 5/43, 19, дома по улицам Рахматуллина, Университетская, улица Чернышевского, дд.17/38, 12/36, 16.

Избирательный участок №45

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Лево-Булачная, д.14а,

тел. 292-09-57

В избирательный участок входят: дома по улицам Б.Шахиди, Г.Исхаки, переулку Кирова, улице Коротченко, улицы Лево-Булачная, дд.16, 20, 42/2, 44, 46/2, Московская, дд.53/6, 26/31, 30, 13а, дома по улицам Р.Яхина, Саид-Галеева, Ташаяк, улицы Т.Гиззата, д.14/15, стр. №14 корп.А, стр.№14 корп.В, стр. №18/1, Чернышевского, дд.25/26, 33, 24/23, 28, стр. №32, 36, Нариманова, д.2.

Избирательный участок №46

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Татарстан, д.40, тел. 292-02-69

В избирательный участок входят: улица Г.Камала, дд.18, 39, дома жилого комплекса «Максат», улицы Г.Тукая, дд.9/13, 31, 33, 20а, 26, 34, Лево-Булачная, дд.50, 50а, 50б, 50в, 56, дома по улице М.Межлаука, улица Московская, дд.38, 60, 70, 76, дома по улице М.Худякова, улицы Нариманова, дд.45, 55, 57, 59, 40, 42, 50, 52, 58, 60, 66а, Н.Столбова, Парижской Коммуны, улицы Т.Гиззата, дд.15, 29, Татарстан, дд.14/59, 16, 18, 52, 54, 56, дома по улице Ямская.

Избирательный участок №47

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», улица Ш.Марджани, д.38, тел. 293-29-59

В избирательный участок входят: улицы Ахтямова, дд.4, 6, 10, 16, 18а, 7а, Г.Тукая, дд.57, 65а, 71, 73, 75, 75а, 75г, 83, 84, 90, 92, 102, 106а,

стр. №110, дома по улице З.Султана, улица С.Садыковой, дд.7, 9, 15, 31, 41/7, 47, дома по улицам К.Насыри, КСКА, Сафьян, улицы Татарстан, дд.3/2, 7, 9, 11, Ф.Карима, дд.9, 11, 20, дома по улице Ш.Марджани.

Избирательный участок №48

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51», улица К.Тинчурина, д.3, тел. 293-24-82

В избирательный участок входят: улицы Г.Камала, дд.45, 47, 49, 51, 53, 55, К.Тинчурина, дд.1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, Татарстан, дд.58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72.

Избирательный участок №49

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13», улица Ахтямова, д.26а, тел. 293-40-50

В избирательный участок входят: улица Ахтямова, дд.24, 26, 28, 30, 32, дома по улице И.Гаспринского, улицы Ф.Карима, дд.23, 23а, 26, 27, 32, С.Садыковой, дд.4, 4а, 10, 12, 14, 20, 22, дома по улице Н.Баяна, улица Татарстан, д.13.

Избирательный участок №50

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13», улица Ахтямова, д.26а, тел. 293-40-50

В избирательный участок входят: улицы К.Тинчурина, дд.15, 15а, 17, 19, 21, 23, Татарстан, дд.43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53.

Избирательный участок №51

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №1 им. Г.Тукая», улица М.Гафури, д.34а, тел. 293-38-67

В избирательный участок входят: улица Девятаева, дд.9, 11/1, дома по улице Д.Али, улица Зайцева, дд.8, 10, 11, дома по улицам К.Якуба, Кызыл Татарстан, улица Меховщиков, дд.1, 3, 7, дома по улицам М.Гафури, Эш Урам, Казанский автовокзал, Речной порт.

Избирательный участок №52

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №1 им. Г.Тукая», улица М.Гафури, д.34а, тел. 293-38-67

В избирательный участок входят: улицы Девятаева, д.7, Зайцева, дд.29, 31, 33, 14, Меховщиков, дд.2, 2а, 4, 4а, 14, дома по улице Портовая.

Избирательный участок №54

Центр – МБОУ «Гимназия №3», улица Горького, д.16/7, тел. 236-79-15

В избирательный участок входят: дома по улице Галактионова, улицы Гоголя, дд.3, 3а, 5, 9, 10, Горького, дд.3а, 3б, 3в, 7, 17, 19/8, 21, 21а, 4, 4а, 6, 6а, 12, 14, Жуковского, дд.5, 7, 9, 15, 17, 17а, 2/11, 6, К.Маркса, дд.37, 39, 39а, 40/60, 42, 44, 44а, 46, 48, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 62, дома по переулку Профессорский, улицы Пушкина, дд.10, 14, 16, 16а, 24, 32, 32а, 40, 42, 52/2, 54, 56, 58, Щапова, дд.5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 8/9.

Избирательный участок №55

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица К.Маркса, д.68, тел. 231-95-70

В избирательный участок входят: улицы Большая Красная, дд.57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 58, 60, 64, Гоголя, дд.16/56, 18, 18а, 24, Горького, дд.27, 24, 26, 26а, 28, 28а, 34, К.Маркса, дд.51, 53, 53а, 59, 59а, 59б, 69, 71ж, 66, 74, 76, Муштари, дд.33, 33б, 35/60, 18/39, 20, 22, 30, 30а, дома по улицам Подлужная, Поперечно-Подлужная, Саммера, улицы Толстого, дд.15, 31, 33, 33а, 41, 41а, 14, 14а, 16, 16а, 18, Щапова, дд.41а, 43, 45, дома по переулку Саначина.

Избирательный участок №56

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка», улица Муштари, д.6, тел. 236-94-52

В избирательный участок входят: улицы Айвазовского, дд.3, 5, 11а, 19,12, 14, 14а, 16, Бутлерова, дд.39/18, 45, 49, 54, 56, 60, Волкова, дд.39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55/21, 61, 73, 77, 79, Достоевского, дд.1, 7, 15, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, дома по улице Курашова, улицы Лесгафта, дд.1/2, 3, 11, 13, 2/17, 4, 6/57, Маяковского, дд.4, 4а, 6, 10, 10а, 12, 24, 28, 30, Муштари, дд.5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 13в, 15, 15а, 19, 19а, 21, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, дома по улицам Низенькая, Овражная, улицы Толстого, дд.1, 5/28, Ульянова-Ленина, дд.57/2, 65/1, 67/2, 69, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50а, 50б, 52б, 54, 54б, 54в, 54д, 56а, Щапова, дд.18, 20.

Избирательный участок №57

Центр – ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова», переулок Катановский, д.1,

тел. 590-88-72

В избирательный участок входят: улица Бутлерова, дд.11, 21, 21а, 25, 29, 31, 33, 35/15, 6, 18, 20, 20а, 22, 34а, дома по переулкам Кочетов, Катановский, улица Маяковского, дд.1/49, 3, 5, 11, 17, 19, 21, 23а, 27, 29, 29а, 29б, дома по улице Некрасова, переулку Щербаковский, улицы Ульянова-Ленина, дд.19, 23, 27, 31, 33, 47, 16, 16а, 20, 26, 32, 34, Щапова, дд.10, 10а, 12, 14/31.

Избирательный участок №58

Центр – МБОУ «Лицей №5», улица Волкова, д.3, тел. 238-97-94

В избирательный участок входят: дома по улице А.Айдинова, улицы Волкова, дд.7, 11, 13, 19, 21, 25, 29, 31, 2, 12, 14, Калинина, д.3, Т.Миннуллина, дд.8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, М.Салимжанова, дд. 15/8б, 15/8в, Николаева, д.5, Островского, дд.53, 59, 85а, 86, 88, Петербургская, дд.30, 32/13, 40, 40а, 44, 52, 62, 64, Спартаковская, дд.14, 21, 21а, 35, дома по улицам Старая, Старообрядческая, улицы Ульянова-Ленина, д.12, Х.Такташа, д.2, дома по улице Щепкина.

Избирательный участок №59

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», улица Х.Такташа, д.81, тел. 278-02-97

В избирательный участок входят: улицы М.Салимжанова, дд.10/73, 12, 14, Х.Такташа, дд.39, 41, 49, 53, 55, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 32а, 50, 56.

Избирательный участок №60

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», улица Х.Такташа, д.81, тел. 278-02-97

В избирательный участок входят: улицы Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд.64, 66, 66/1, 66/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Х.Такташа, дд.84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

Избирательный участок №61

Центр – МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения», улица Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), д.48, тел. 277-23-28

В избирательный участок входят: улица М.Салимжанова, дд.17, 19, 21, 23, дома по улице Ново-Песочная, улицы Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд.10, 12, 12а, 12в, 54, 56, 60, 60-1, 62, Павлюхина, д.37, Петербургская, д.65а, Островского, д.103, стр. №105, стр. №105/1, 107, стр. №110, стр. №114, стр. №116, Спартаковская, дд.87, 89.

Избирательный участок №62

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», улица Зеленая, д.1, тел. 510-47-87

В избирательный участок входят: улицы Волкова, дд.22, 26, 30а, 32, 38, 40, 42, 42а, 46, 48/22, Вишневского, д.22, дома по переулкам Горный, Пехотный, улицы Зеленая, дд.11, 2, Калинина, дд.5, 13, 17, 19, 19/5б, 33, 37, 61, 63, 65, 69, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 30, 32, 42, 52, 60, дома по улицам Пехотная, Привольная, 1-я Привольная, 2-я Привольная, Ремесленная, Роща Фрунзе, улицы Суконная, дд.30, 30а, 32, Тихомирнова, дд.1, 7, 11, 19, 31, 75.

Избирательный участок №63

Центр – МБОУ «Гимназия №96» (здание начальной школы), улица Достоевского, д.51а, тел.: 238-07-05, 236-16-54

В избирательный участок входят: улицы Айвазовского, д.27, Волкова,

дд.54, 56, 58, 60/12, 66/17, 68, 70, Достоевского, дд.24, 26, 28, Лесгафта, дд.19, 21, 18, 20, 20а, 24, 26, Х.Атласи, дд.2/28, 4, 6, 8, 10, 12, 26, стр. №30, Чехова, дд.29, 31, 51, 53, 57, 22а, 24, 36.

Избирательный участок №64

Центр – МБОУ «Гимназия №96», улица Достоевского, д.51, тел.: 236-16-54, 238-07-05

В избирательный участок входят: улицы Волкова, дд.78, 80, 84, 86, Груздева, д.4, Достоевского, д.53, Лейтенанта Шмидта, дд.6, 8, Чехова,

дд.3/7, 9, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6г, 8/2.

Избирательный участок №65

Центр – МБОУ «Гимназия №96», улица Достоевского, д.51, тел.: 238-07-05, 236-16-54

В избирательный участок входят: улицы Вишневского, дд.8/35, 10, 12, 14, Достоевского, дд.40, 44/6, Лесгафта, дд.28, 28а, Х.Атласи, дд.9, 11, 13, 15, Чехова, дд.11, 25/31.

Избирательный участок №66

Центр – общежитие №5 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ», улица Н.Ершова, д.30, тел. 272-47-03

В избирательный участок входят: улица Абжалилова, дд.19, 21, дома по улице Академическая, улицы Вишневского, дд.3, 11, 11а, Зинина, дд.1, 3, 5, 7, 9/23, Лейтенанта Шмидта, д.3/15, Маленькая, д.5, Н.Ершова,

дд.2, 4/2, 8, 14/2, 20, 28, 30, 32, Чехова, д.1а.

Избирательный участок №67

Центр – МБОУ «Гимназия №28», улица Достоевского, д.79, тел. 238-28-11

В избирательный участок входят: улицы Абжалилова, дд.1, 1/82, 3, Ветеринарная, д.10, Достоевского, дд.57/31, 63, 73, 79а, 81, 72/19, 74, 74а, 76, 78, Зинина, дд.15, 20, Лейтенанта Шмидта, дд.29, 33, 35а, 35б, 37, 34/18, 44, 46, 46а, 48, Товарищеская, дд.5, 9/42, 21, 16.

Избирательный участок №68

Центр – Дом аспирантов и студентов №6 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица Товарищеская, д.32, тел. 561-00-47

В избирательный участок входят: улицы А.Еники, д.1/51, Вишневского, дд.29/48, 49, 49а, 49б, 51, Достоевского, дд. 50, 52, 66, Зинина, дд.24, 34, 41, дома по улице Новосибирская, улица Товарищеская, дд.28/70, 32, 32а.

Избирательный участок №69

Центр – Дом аспирантов и студентов №5 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица Товарищеская, д.40б, тел. 238-21-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улице Подгорная, дд.127а, 129, 131, 131а, 135, 135а, 141, 143, 147, 149, 151, 151а, 155, 157, 161, 169, 173-181, 185, 187, 189, 191, 110, 110а, 112, 118, 124, 128, 130, 134, 138, 140, 142, 142а, 148, 152, 156а, 160, 162, 164, 164а, 172, 174, 176, 178, 184; дома жилого массива Калуга по улицам Адмирала Нахимова, Д.Бедного, дд.9, 12, Пугачевская, дд.53-59, 2, 4, 6, 12а, 12б, 12-18, 20, 22, 24А, 36, 38-46, 50, 52, 54, Пугачева, дд.45, 45а, 47, 53, 55, 57, 2, 6, 12, 14, 16, 22, 36, 38, 40, 42, 46, 50, Сквозная, д.8, Мало-Пугачевский Овраг, Ново-Пугачевская (четная сторона), Нахимовский Овраг, сады Казанского железнодорожного узла, дома по улице Старо-Пугачевская (четная сторона), улицы М.Латыпова, дд.34, 36, 58, 60, 62, 66, 68, 70, Товарищеская, дд.29, 31, 31а, 31б, 30, 30а, 40, 40б, дома по улице Хороводная.

Избирательный участок №70

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)», улица А.Еники, д.23, тел. 236-24-42

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево

по улице Подгорная, дд.41, 45, 47, 51, 55, 77, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 107, 111, 115-119, дома жилого массива Калуга по улицам Долинная, Закамская, Заслонова, Кривая, Кривой Овраг, Кузнечная, М.Латыпова, дд.1, 3, 7, 11, 15, 19, 29, 33, 37, 41, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 20, 28, Малая Слободская, Ново-Пугачевская (нечетная сторона), Нестеровская, Одесская, Охотская, по переулку Кузнечный, улицам Потребительская, Поперечно-Слободская, Поперечно-Центральная, Пугачевская, дд.1-7, 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 21а, Пугачева, дд.3, 5, 13, 15, 21, Рабочей Молодежи, Ракетная, Сборная, Старо-Пугачевская (нечетная сторона), Тихая, Центральная, А.Еники, дд.4/2, 6/1, 10, Товарищеская, дд.33, 42.

Избирательный участок №71

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)», улица А.Еники, д.23, тел. 236-24-12

В избирательный участок входят: улицы А.Еники, дд.3, 5, 7, 17, 17б, 2/53, Вишневского, дд.53/2, 55, 57, Товарищеская, дд.34, 40а.

Избирательный участок №72

Центр – МБОУ ДО г.Казани «Детская музыкальная школа №6 им. Э.З.Бакирова», улица Бойничная, д.8, тел. 238-15-76

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево

по улице Подгорная, дд.3, 9, 9а, 19, 21, 23, улицы Бойничная, дд.3, 5, 11, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 45, 49, 51, 55, 57, 65, 6, 8, 10, 16, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 40, 42, Вишневского, дд.57а, 59, 59а (корпуса 1, 3), 61, 61а, Задне-Бойничная, дд.2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, дома по улицам Нестеровский Овраг, Нестеровский Спуск.

Избирательный участок №73

Центр – подростковый клуб «Союз», улица Моторная, д.31а, тел. 236-18-14

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево

по улицам Аметьевская, дд.1, 3, 7, 9-57, 9а, 9б, 11а, 11б, 17а, 17б, 17в, 19а, 19б, 19в, 27а, 35а, 35в, 37б, 49а, 51а, 51б, 55а, 2-22, 26, 30-50, 6а, 8а, 12а, 16а, 18а, 30а, 32а, 34а, 36а, 40а, 44а, 48а, 50/2а, 50а, 50г, Дачная, дд.75-83, 85-89/2, Железнодорожная, дд.51, 50, 50а, Калужская, дд.1, 5, 9-13, 23, 29, 2-12, 16-26, 28/12, 10а, 18а, Киевская, дд.1, 1а, 3, 13, 15, 17, 12, 14, 38, Косогорная, дд.3-9, 27, 37, 14, 26, Моторная, дд.1а, 2-12, Параллельно-Аметьевская, дд.1, 1а, 3, 3а, 5, 25а, 29а, 2а, 12, 18, 20, Подаметьевская, дд.41-49, 55, 57, 30, 34, 40, 44/49, 46, 54, Подгорная, дд.2-10, 16-28, 34-44, 48, 50а, 50-62, 66, 70, 72, 80, 84, 84а, 90, 90а, 92, 96, 100, 104, 106, 108, Тихомирнова, дд.42, 64, 70, 72, по переулку Аметьевский, улицам Вятская, Вятский Овраг, 1-я Газонная, Марсовая, Мичурина, Невельского, Ногинская, 2-я Подгорная, Поперечно-Чебоксарская, Приборная, Садовая, Соревнования, Старо-Аметьевская, Тихогорская, Чебоксарская, Щорса, Юдинская, Агрономическая, дд.15, 17/6, 47, 53.

Избирательный участок №74

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №14», улица Братская, д.1, тел. 277-05-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево

по улицам Аметьевская, дд.59-79, 61а, 63а, 69а, 71а, 73а, 52-72, 52а, 52б, 52е, 54а, 54в, 56а, 58а, 62а, 64а, 64б, 66а, 72а, Братская, 2-я Газонная, Грибоедова, дд.1, 3, 7, 4, 6, 6/14, Дачная, дд.31а, 31-49, 53-69, 73, 35а, 43а, 53а, 67а, 30, 34, 36, 36а, 36б, 42, Калужская, дд.35, 41, 43, 34, 38, 42, 44, Киевская, дд.21, 25-29, 29б, 31, 33-37, 18, 20, 24, 28, 38а, Косогорная, дд.53-57, 61-65, 67б, 67в, 75-79, 83, 85а, 91, 93, 95а, 38, 40, 46, 48а, 52, 62, 62б, 64а, 66а, 72, 72а, 72в, 74, 80а, 80б, 108, 112, 114б, 144б, 148, Крымская, Магаданская, дд.1-9, 17-25, 25а, 29-37, 18, 18а, 18б, 2-я Магаданская, Моторная, дд.5-9, 13, 15, 19, 21-31, 31а, 14-52, 16а, 30б, 32а, 42а, 46а, 48а, 50б, Параллельно-Аметьевская, дд.11, 13, 17, 19а, 22а, Подаметьевская, дд.67-71, 77, 77а, 83, 87-91, 97, 113, 139, 66, 76, 78, 82, Полярная, Поперечно-Крымская, Сурикова, Студеная, дд.3-11, 4, 6, 8, 14, 18, 24-30.

Избирательный участок №75

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №14», улица Братская, д.1, тел. 277-05-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улицам Альпинистов, Гайдара, Грибоедова, дд.9, 11, 10, 25, Дачная, дд.1-9, 21, 23, 27, 29, 2-28, 14а, Железнодорожная, дд.3, 15, 15а, 17, 21, 23, 31, 35, 37, 41-45, 2, 8, 14, 16, 22, 22а, 34, 36, 42, Косогорная, дд.149, 149а, 161а, 165, 167, 96, 150, 156, 160, 166, Магаданская, дд.4-12, 16а, 32-40, Маршальская, Моторная, дд.37, 37а, 39, 49, 49б, 51, 52-60, 60а, 62, 64, 66, 68, 68а, Плодовая, Студеная, дд.13, 15, 17, 19, 27, 32, 36, 36а, 38, 40-46.

Кировский район

Избирательный участок №86

Центр – МБОУ «Политехнический лицей №182», улица А.Арсланова, д.10, тел. 590-07-22

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам Тансык, В.Сажинова, дома жилого массива Залесный по улицам Алан, Гузель, Йолдызлы, 1-й Красочный Тупик, 2-й Красочный Тупик, Кемеш, Красочная, Кырлай, Мастеров, Оружейников, Паратская, Плужная, Пороховая, Свияжская, Сердаш, Симбирская, Тан, Тасма, Шумная, Юлдаш.

Избирательный участок №87

Центр – МБУК г.Казани «Культурный центр Залесный», переулок Осиновский, д.8, тел. 524-85-86

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам Н.Юсупова, дд.1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 9, 37, А.Авзаловой, д.15, дома жилого массива Залесный по улицам Залесная, дд.32-88, 88б, Осиновская, 2-я Осиновская, 2-я Ново-Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, переулку Осиновский.

Избирательный участок №88

Центр – МБОУ «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57», улица Алтынова, д.2, тел.: 555-96-70, 555-96-68

В избирательный участок входят: дома жилого массива Залесный по улицам Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, переулку Варшавский, улицам Варшавская, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Зимняя, Залесная,

дд. 7-127, Интернатная, Калиновского, Карпатская, переулкам Красноармейский, Лесной, улице Лесопарковая, переулку Лесопарковый, улицам Молдавская, Окская, Паровозников, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Селянская, Славянская, Таганрогская, Тетюшская, Хибинская, д.1-15, 2а, 2б, 12, 14.

Избирательный участок №89

Центр – помещение подросткового клуба «Витамин», улица Г.Державина, д.3 (корпус 3)

В избирательный участок входят: дома жилого массива Залесный по улицам Г.Державина, Залесная, дд.1, 1а, 1в, 1г, 1д, 2, 3, Хибинская, дд.4, 6, 8, 10, 10а, 18, 18б.

Избирательный участок №90

Центр – красный уголок Казанского городского лесопарка «Лебяжье» МУП треста «Горводзеленхоз», территория вблизи Озера Лебяжье, д.7,

тел. 512-02-59

В избирательный участок входят: жилые дома на территории Озера Глубокое, Озера Лебяжье, Озера Светлое, лагерей «Восток», «Дружба», «Советский Космос», «Спартак», территория ГОРОНО.

Избирательный участок №91

Центр – МБОУ «Гимназия №3 с татарским языком обучения», улица Горьковское Шоссе, д.24, тел. 555-33-21

В избирательный участок входят: дома по улицам Глазовская, Горьковское Шоссе, улицы Маршрутная, д.6, Можайского, дд.2/37, 3, 4, 5, Самарская, дд.4-8, Телецентра, дд.2/10, 4, 6/9, 12, 14.

Избирательный участок №92

Центр – Центр медицинской реабилитации работников Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод», улица Можайского, д.14, тел.: 554-34-50, 555-09-07

В избирательный участок входят: улицы 40 лет Октября, дд.13-19, 18-22, Можайского, дд.16, 16а, 15, 15 (корпуса 1, 2), 19, Телецентра, дд.15, 17, дома по улице Юбилейная.

Избирательный участок №93

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Окольная, д.9,

тел. 555-33-31

В избирательный участок входят: улицы Телецентра, дд.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/8, 40 лет Октября, дд.2, 4, 5, 7, 10, 12, Окольная, дд.1, 3, 5, 16, 18, 20, Маршрутная, дд.13, 16, 17 (корпус 1), Самарская, д.15, Ново-Светлая, дд.9, 11, 20, 22, 35, Светлая, дд.19, 21, Можайского, дд.9/14, 10, 11, 12, 17.



Избирательный участок №94

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Окольная, д.9,

тел. 555-33-93

В избирательный участок входят: улицы Болотникова, дд.13а, 17а, 29а, 38, 40, Лебяжья, дд.1-19А, 2-16, Ново-Светлая, дд.2-18, Светлая, дд.1, 7-17,

4-30, дома по улице Серпуховская.

Избирательный участок №95

Центр – МБУДО «Центр дополнительного образования детей "Заречье"», улица Окольная, д.23, тел. 564-81-51

В избирательный участок входят: дома по улицам Большая Мухаметшина, Малая Мухаметшина, Луговая, улицы Краснококшайская, дд.187-195, 254-272а, Лебяжья, дд.51/74, 52, Окольная, дд.25, 58, 66-74, Фрунзе, дд.1, 1б, 3, 7, 9, 9а, 13, 80.

Избирательный участок №96

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178,

тел. 554-64-35

В избирательный участок входят: улицы Кулахметова, дд.3, 5, 7, 9, 11, 11а, Окольная, дд.28, 30, Сабан, дд.2, 2а, 4, 13, 13а, 15, 15а, 19, 25-29.

Избирательный участок №97

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178,

тел. 554-64-35

В избирательный участок входят: улицы Фрунзе, дд.15, 17, 19, Краснококшайская, дд.168, 170, 172, 174, 176, Кулахметова, дд.4, 6.

Избирательный участок №98

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178,

тел. 554-64-35

В избирательный участок входят: улицы Чкалова, дд.1, 7, 7б-15, Полевая, дд.24-30, 36, Краснококшайская, дд.162, 164, 166, Фабричная, д.4.

Избирательный участок №99

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178,

тел. 554-61-63

В избирательный участок входят: улицы Кулахметова, дд.8, 10, 12, 14, 16, Батыршина, дд.16, 18, 20, 22, 28, 30, 32.

Избирательный участок №100

Центр – МБОУ «Гимназия №4 с татарским языком обучения», улица Чкалова, д.8, тел. 554-40-11

В избирательный участок входят: улицы Чкалова, д.10, Батыршина, дд.38 (корпуса 1, 2), 40 (корпуса 1, 2), 55, 59, 61, 65-79, Г.Баруди, дд.7, 9, 16, 16 (корпус 3), 18, 18А, 20, 20а, Серова, дд.22/24, 26, 26а, 28а, 28б, 36/50, 44, 46, 48, 48 (корпус 3), 50 (корпуса 1, 2), дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Повстанческая, дд.26А-34, 40, 42, 42А, 44, 37-61, Полевая, дд.72-102, 73-99, Герцена, дд.145-155, Одноэтажная, Низовая, дд.12-20, 21, 26, 28, 36, Салтыкова-Щедрина, дд. 18-26, 23, 27.

Избирательный участок №101

Центр – МБОУ «Гимназия №4 с татарским языком обучения», улица Чкалова, д.8, тел. 554-40-11

В избирательный участок входят: улицы Чкалова, дд.2/160, 4/2, Г.Баруди, дд.3, 4, 4 (корпус 2), 5, Краснококшайская, дд.119, 123-131, 154, 158, Герцена, дд.133А, 135, 137, 139, Межевая, дд.36-50, 19-25, 33, переулок Межевой, улицы Низовая, дд.3, 5, 8, 10, 11, Повстанческая, дд.1а, 3, 5, 4-12.

Избирательный участок №102

Центр – МБУДО г.Казани «Детская музыкальная школа №18 им. М.Музафарова», улица Музыкальная, д.4, тел. 555-27-64

В избирательный участок входят: улица Солнечная, дд.1, 4-16, дома по улицам Репина, Лазарева, Токарная, улица Болотникова, дд.1-11/1, 20, дома по улице Музыкальная, улицы Димитрова, дд.3-9, 15, Богатырева, дд.1, 5, 6, 6К, 8, 9, 13, дома по переулку Солнечный.

Избирательный участок №103

Центр – МБОУ «Гимназия №50», улица Шульгина, д.19, тел. 554-99-01

В избирательный участок входят: улицы Богатырева, дд. 2/5, 4/2, Деловая, дд.2, 3, 6, Димитрова, дд.4, 6, 8, Первого Мая, дд.20, 22, 25-го Октября, дд.5, 5а (корпуса 1, 2), 9/7-13/6, С.Халтурина, дд. 2/24, 4, 7, 11/10, войсковая часть 3730.

Избирательный участок №104

Центр – Казанский технологический колледж ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица 25-го Октября, д.10а, тел.: 555-01-43, 554-73-29

В избирательный участок входят: улицы Алафузова, дд.6 (корпуса 1, 2, 3), 17а, 22/109, Герцена, дд.111, 113, 115, 119, дома по улицам Базарная, Бородина, улицы Деловая, дд.16-20, Краснококшайская, дд.71/9, 75а, 83, 84, 84а, 84б (корпус 1, 2), 85Б, 86/12, 92, Смычки, дд.5, 16, 20, 30, С.Халтурина, дд.10, 16, Слободская, дд. 16, 18, 19, 23, 33, 24, 38-42, 46, дома по улице Лукницкого, улицы 25-го Октября, дд.2/7-6, 16/9, 20/8, Первого Мая, дд.1, 2, 4, 14, 16, Поперечно-Базарная, д.1, Гладилова, д.56, берег реки Казанки.

Избирательный участок №105

Центр – МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани, улица А.Арсланова, д.10, тел. 590-07-22

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам А.Арсланова, дд.6, 6А, 6/9, 8, 12/2, Зилантовская, дома жилого массива Залесный по улице Аксу, переулкам Аулак, Залесный, Ново-Осиновский, улицам Прудная, Сазлы, Стожки, Узянле, переулку Узянле.

Избирательный участок №106

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением отдельных предметов», улица 2-я Юго-Западная, д.27а, тел.: 562-28-83, 518-21-77

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам 1-я Вольная, д.40, Канашская, Лушникова, дд.1, 3, 3а, 5, 7, 9, Ломоносова, Малая Крыловка, дд.27, 41, 41А-49, 40, 44, 46, 53А, Осипенко, Петрова, Пилотская, Труда, Салтыкова-Щедрина, дд.1-17, 2-16, 2-я Юго-Западная, дд.29-39.

Избирательный участок №107

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением отдельных предметов», улица 2-я Юго-Западная, д.27а, тел.: 518-21-77, 562-28-83

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам 2-я Юго-Западная, дд.5, 9, 9А, 11, Батыршина, дд.81, 85, Иртышская, Герцена, дд. 128-134, Межевая, дд. 24-30, 30А, Малая Крыловка, дд.11-21, 12-28, 34, Коммунаров, дд.1/6, 2, 9-13, 16, 22, 26/25, 30, 31, 31А, 32, 34, 42, 43, 45, Лушникова, дд.2, 4, Кольцова, дд.53-91, 58-90, Повстанческая, дд.52-56, 63-71, 75, 75/68, 77, 81, 87, Полевая, д.108.

Избирательный участок №108

Центр – МБОУ «Военно-патриотический образовательный центр – школа №67 имени Анатолия Ивановича Чехова», улица Дежнева, д.1,

тел.: 562-27-03, 562-29-06

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Дружинная, Гончарова, дд.48-70а, 47, 53-65, Поперечно-Базарная, дд.21-37, 45-49, 34, 52-60, Тургенева, дд.40-50, 45-51, 55-63, Ягодинская, дд.23, 25, 27, 35, 37, 34, 34а, 36а, 40, Передовая, дд.12, 16, 18, Дежнева, дд.2 (корпуса 1, 2), 4 (корпуса 1, 2), Повстанческая, дд.62, 97/14, Кольцова, дд.37-49а, 40, 44, 52, 54, Межевая, дд.1, 1А, 3/54, 8-20, 1-я Вольная, дд.5-23/15, 6-24, 2-я Вольная, дд.2а, 4-22, Малая Крыловка, дд.3-9, 4-10, 10а.

Избирательный участок №109

Центр – ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», улица Горсоветская, д.2, тел.: 518-38-34, 518-47-97

В избирательный участок входят: дома по улицам Бабушкина, Чигорина, улицы М.Вахитова, д.5, Баженова, дд.28, 30, 2-я Юго-Западная, д.3, Поперечно-Базарная, дд.57, 59, 61, 66-74, Горсоветская, дд.2а, 17 (корпуса 1, 2, 3), 19А, 25, 25а, 29, 33, 34, Передовая, дд.31/44, 33, 28/42-36.

Избирательный участок №110

Центр – опорный пункт общественного порядка отдела полиции №3 «Зареченский» Управления МВД РФ по г.Казани, улица Шоссейная, д.24, тел. 554-35-52

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Грузовая, Ползунова, Псковская, Баженова, дд.2, 4, 5, 7, Калугинская, дд.1, 3, 4, 5, Кольцова, дд.1, 1а, 2, 3, 4, 6, Шоссейная, дд.1, 15, 15А, 17А, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 47-59, Энгельса, дд.38, 40, переулку Шоссейный, дд.5, 7.

Избирательный участок №111

Центр – МБУДО г.Казани «Детская художественная школа №3 имени Б.М.Альменова», улица Шоссейная, д.20, тел. 555-33-49

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Бугринская, Внешняя, Насыпная, Лесопильная, Заливная, Герцена, дд.12-38, 50-60, 76, 82, 90, 110, 122, 124, 7-29, 39-47, 55, 81-93, 107, Гладилова, дд.22б, 40, Гончарова, дд.2-16, 3-15/39, 33, 35, Кольцова, дд.8, 8А-18, 34, 5-19, 35, Краснококшайская, дд.22, 29, 33, 37, 37А, 49, 53-57, 54, 56а, 62, П.Морозова, Пролетарская, Слободская, дд.3, 9, 11/8, 2-10, Табейкина, Тургенева, дд.2а, 4-20, 24, 38, 3, 5, 13, 19, Межевая, д.5, Шоссейная, дд.10, 18-24, 32, 38/16, 42, 9, 11, 17, Энгельса, дд.12-18, 37, 43, 43а, 51, Ягодинская, дд.3, 3а, 4, 4а, 8.

Избирательный участок №112

Центр – общежитие ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Яруллина, д.6

В избирательный участок входят: дома жилого массива Гривка по улицам Гривская, Поперечно-Гривская, Односторонка Гривки, Дренажная, переулку Односторонки Гривки, улицам М.Вахитова, дд.6, 8, 10, Ново-Квартальная, Сулеймановой, Комсомольская, Красносельская, Проточная, Яруллина, д.6.

Избирательный участок №113

Центр – Казанский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», улица Несмелова, д.7, тел. 555-23-44

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам Несмелова, Широкая, Кожевенная, Речная, Иовлева, Жуковка, Поселковая, дд.5, 9, Архангельская, переулку Архангельский, войсковая часть 5561.

Избирательный участок №114

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №15», улица Мало-Московская, д.12, тел. 554-99-30

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам Серп и Молот, дд.22-28, 31, Милицейская, д.37, Кызыл Армейская, дд.5-11, 17, 17А/13, 35-39, 41, 43, 4, 10, 14, 28, 30, Большая, дд. 2, 4, 21, 25, 25а, 31, 31А, 41, 22-40, С.Ваисова, дд.10-34, 38, 11-19, 27, 29, К.Цеткин, дд.9, 12, Мало-Московская, дд.14, 14а, Красного Химика, Поселковая, дд.19, 21, 23а, 29, 29а, Столярова, дд.3, 5, 7, 9а, 19, 35, переулку Проходной.

Избирательный участок №115

Центр – молодежный центр «Вертолет», улица Мало-Московская, д.15, тел. 549-79-85

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам Адмиралтейская, К.Цеткин, дд.30/23, 31а, 33, 34, Мало-Московская, дд.24-34, 31-37, Урицкого, дд.4-16, 11, Поселковая, дд.12, 16, 30, Кызыл Армейская, д.3/8, 3А.

Избирательный участок №116

Центр – библиотека – филиал №26 МБУК «Централизованная библиотечная система г.Казани», улица К.Цеткин, д.11, тел. 555-19-97

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам К.Цеткин, дд.11, 13, 17, 17б, Большая, дд.44-98, 108, 108а, 49-109, Чистоозерская, Брюсова, С.Ваисова, д.58, Карельская, Военная, Казахская, Милицейская, дд.14-20, 28, 32, 59-75, Столярова, дд.6, 15, 15а, Урицкого, дд.27, 28, 31/53, переулку Милицейский.

Избирательный участок №117

Центр – ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», улица Боевая, д.13, тел. 223-09-17

В избирательный участок входят: дома жилого массива Игумново по улицам Восточная, Проезжая, Новослободская, Лагерная, Заречная, Боевая, дд.4А-140, 160, 3-143, Поперечно-Боевая, Слесарная, Западная, Выгонная, Аракчинская, 2-я Аракчинская, Красногорская, дома жилого массива Старое Аракчино по улицам Боевая, дд. 145-163, Поперечно-Лагерная, жилые дома СНТ «Залив», СНТ «Лагерная», СНТ «Сантехприбор», СНТ «Пролетарий», СНТ «Волга», СНТ Сад №2 АО КВЗ.

Избирательный участок №118

Центр – филиал МБОУ «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57», улица Хибинская, д.10Б

В избирательный участок входят: дома жилого массива Залесный по улицам Аксакова, Актанышская, дд.1-17, 2-20, 20А, Залесная, дд.2А, 5, 5а, 8-24, 30А, Кавказская, Сафина, переулку Совхозный, улице Хибинская, дд.19-33, 20-24, 30, 42, 46, 52-68, 61, 63, 67.

Избирательный участок №119

Центр – административное помещение, улица 2-я Старо-Аракчинская, д.41Б

В избирательный участок входят: дома жилого массива Старое Аракчино по улицам Алтын Балык, Г.Баширова, Су Анасы, Щукина, Аракчинское Шоссе, Корабельная, Затонская, Старо-Аракчинская, 2-я Старо-Аракчинская, Завокзальная, дд.1-45, 2-116; дома на территории Военного городка-32, жилого комплекса «Ричмонд».

Избирательный участок №120

Центр – библиотека – филиал №33 МБУК «Централизованная библиотечная система г.Казани», улица Минусинская, д.1, тел. 8 919 647-30-57

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Аракчино по улицам Вагонная, Минусинская, Летняя, Лаишевская, Новгородская, Приволжская, дд.108-176, 119-245, 245Б, переулкам Железнодорожный, Поселковый, Прибрежный, улицам Станюковича, Новостройки, дд.23, 25, 40-60, Гипсовая, Тальниковая, переулкам Тальниковый, Новгородский, улицам Поперечно-Тальниковая, Запрогонная, Объединенная, дд.27-51а.

Избирательный участок №121

Центр – молодежно-подростковый центр «Звезда» МБУ МП г.Казани «Объединение подростковых клубов по месту жительства "Подросток"», улица Звездная, д.15, тел. 526-81-95

В избирательный участок входят: дома жилого массива Калинина по переулкам Березовый, Грушевый, улицам Еловая, Завокзальная, дд.57, 118-144, Звездная, переулку Кедровый, улицам Красноборская, 1-я Красноборская,

2-я Красноборская, 3-я Красноборская, переулкам Липовый, Лиственный, улице Ново-Аракчинская, переулку Ореховый, улицам Параллельная, Поперечно-Красноборская, Поперечно-Равнинная, Равнинная, Чусовая, переулкам Яблоневый, Ясеневый.

Избирательный участок №122

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», улица Приволжская, д.97, тел.: 294-37-14, 526-81-95

В избирательный участок входят: дома жилого массива Красная Горка по улицам Березовая, Берсутская, Богатырская, дд.2-42, Водников, переулку Дружный, улицам Дубъязская, Новостройки, дд.3-15, 15А, 15Б, 17, 19, 21, 8-38, Объединенная, дд.1-25, 2-32а, 29А, 34, 38А, 40А, 56, Приволжская, дд.17-115, 2-100, 102 (корпуса 1, 2, 3), 104, 106, 106А, Привокзальная, дд.38-52, 29, 31, Прирельсовая, переулку Тихий, улице Чукотская.

Избирательный участок №123

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №151 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Бирюзовая, д.24, тел. 294-35-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Бирюзовая, дд.9, 15-27, 31-33, 37, 16-20, Колымская, Молодогвардейская, дд.20, 50А, Железнодорожников, дд.2-6, 5, 7, 12, 14, Революционная, дд.27, 29.

Избирательный участок №124

Центр – МБУК г.Казани «Дворец культуры железнодорожников», улица Ильича, д.25, тел. 590-09-35

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Бирюзовая, дд.1, 1а, 3-7, 8, 12, Политехническая, Революционная, дд.4, 11-13, 39, 41, Ильича, дд.5, 19/43.

Избирательный участок №125

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №153», улица Бирюзовая, д.2а, тел. 294-35-37

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Окраинная, Нижняя, Железнодорожников, дд.9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 27/33, 20, 22, 24, 26/31, Бирюзовая, дд.2, 4, Лейтенанта Красикова, дд.1, 3/27, 2, 4, 6, Ильича, д.29.

Избирательный участок №126

Центр – МБОУ «Гимназия №152», улица Лейтенанта Красикова, д.16, тел. 294-35-11

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Железнодорожников, дд.46, 48, 50, Я.Юдина, дд.17, 19, 19а, 8-26, Лейтенанта Красикова, дд.5/34, 7, 11, 13, 15, 8, 12, 14, 18, 20, Ильича, дд.21, 21/8, 30-42, Революционная, дд.45, 36, 42-46, Гаванская, дд.3, 14-20, Сортировочная, дд.13-21, Черемховская, переулку Первомайский.

Избирательный участок №127

Центр – МБОУ «Гимназия №152», улица Лейтенанта Красикова, д.16, тел. 294-37-40

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Железнодорожников, дд.31-53, 62-82, Я.Юдина, дд.27/30-81, 36/28-86, Ветровая, Ильича, дд.26, 28, Лейтенанта Красикова, дд.36-90, 25-79, Тепловозников, Революционная, дд.47, 49, 50-80, 69, 73-89, Гаванская, дд.24-66, 19-79, Сортировочная, дд.27-49, Ферганская, Магазинная, Черногорская, Воркутинская, Односторонняя Парковая, переулкам Герцена, Революционный, Гаванский.

Избирательный участок №128

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №151 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Новороссийская, д.109б, тел. 526-37-48

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Юдино по улицам Глубинная, Девятого Мая, Звенигородская, И.Поддубного, Кооператоров, Криворожская, Машинистов, Международная, Новороссийская, Ново-Юдинская, переулку Пришкольный, улицам Софийская, Туристическая, переулку Туристический, улице Уссурийская, переулку Уссурийский, улице Футбольная, переулку Чернышевского.

Избирательный участок №129

Центр – технический кабинет грузового депо станции Юдино, тел. 294-31-81

В избирательный участок входят: дома жилого массива Займище по улице Береговая, переулкам Бирюзовый, Дачный, улице Займищенская, переулку Займищенский, улицам Лучевая, Майкопская, Садовая, Сиреневая, Торговая.

Избирательный участок №130

Центр – бытовой корпус станции Юдино, улица Привокзальная, д.8а, тел. 294-35-81

В избирательный участок входят: улица Привокзальная, дд.6-30, 15, 17; дома жилого массива Красная Горка по улице Богатырская, дд.1-23, переулку Зеленый, улицам Каширская, Лунная, Приволжская, дд.1-13; дома жилого массива Куземетьево по улицам Куземетьевская, 1-я Куземетьевская,

2-я Куземетьевская, 3-я Куземетьевская, 4-я Куземетьевская,

5-я Куземетьевская, 6-я Куземетьевская.

Избирательный участок №134

Центр – МБОУ «Политехнический лицей №182», улица А.Арсланова, д.10, тел. 590-07-22

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам А.Арсланова, дд.11, 13, Н.Фаттаха, проспекту Заречье, дома жилого массива Залесный по улицам Залесная, дд.90-140, 2-я Залесная,

4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, 8-я Залесная, Ново-Осиновская, Новоселова, СДТ «Залесный».

Избирательный участок №2836

Центр – МБОУ «Многопрофильная гимназия №189 "Заман"», улица А.Авзаловой, д.10, тел. 590-22-33

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам Генерала М.Гареева, д.11/2, проспекту И.Шакирова, дд.12/4, 15/6, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, М.Карима, дд.1/21, 3, 7/10, Н.Юсупова, дд.4, 6, 8, 11, 13.

Избирательный участок №2843

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №188 "Бионика"», проспект И.Шакирова, д.3, тел. 590-25-30

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам А.Авзаловой, дд.3, 5, 7, 9, Генерала М.Гареева, дд.3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9/1, 9а, проспекту И.Шакирова, дд.2, 2а, 4, 5, 5а, 9, 10, 11а, 13, дома жилого массива Залесный по улицам Аккош, Актанышская, дд.17А-53, 22-40, 42Б, 48, переулкам Аксакова, Актанышский, улице Ландышевая, переулку Ландышевый, улицам Песенная, Ташлы, Узорная, переулку Узорный, улице Шавкат.

Московский район

Избирательный участок №135

Центр – филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-издательский комплекс "Идел-Пресс"», улица Декабристов, д.2, тел. 519-44-73

В избирательный участок входят: улицы Бондаренко, д.6, Декабристов, дд.8, 10, Солдатская, дд.3, 5, Чистопольская, дд.4, 6, 10/8.

Избирательный участок №136

Центр – ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», улица Короленко, д.26а, тел. 523-62-34

В избирательный участок входят: улица Бондаренко, д.33, проспект Ибрагимова, д.89, улицы Черноморская, дд.3, 5, 9, 11, Чистопольская, дд.1, 3, 5, 7.

Избирательный участок №137

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34», улица Короленко, д.26, тел. 518-52-15

В избирательный участок входит проспект Ибрагимова, дд.63, 63а, 77, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85.

Избирательный участок №138

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34», улица Короленко, д.26, тел. 518-52-15

В избирательный участок входят: улица Бондаренко, дд.15, 15а, 15б, 17, 19, 23, 25, 27, 29, проспект Ибрагимова, д.87, улица Короленко, дд.11, 13, 15, 17.

Избирательный участок №139

Центр – МБОУ «Гимназия №20 "Гармония"», улица Короленко, д.24, тел. 523-46-44

В избирательный участок входят: улицы Бондаренко, дд.5, 7, 9, Короленко, дд.19, 21, 23, 25, проспекты Ибрагимова, дд.67, 73, 75, Ямашева, дд.19, 21, 23, 25, 27.

Избирательный участок №140

Центр – МБОУ «Гимназия №20 "Гармония"», улица Короленко, д.24, тел. 523-46-44

В избирательный участок входят: проспекты Ибрагимова, дд.61, 61а, 65, 69, 71, Ямашева, дд.9, 11, 15 (корпуса 1, 2), 17.

Избирательный участок №141

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», проспект Ямашева, д.8, тел. 564-54-20

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, д.21, Декабристов, дд.100, 102, 104, 106, 106А, 106Б, 108, 110, проспекты Ибрагимова, дд.36, 38, Ямашева, дд.4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/40.

Избирательный участок №142

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», проспект Ямашева, д.8, тел. 564-54-20

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд.5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, Декабристов, д.112, проспект Ибрагимова, д.34.

Избирательный участок №143

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Декабристов, д.156а, тел. 561-38-90

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд.1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, Восстания, д.43, Декабристов, дд.114, 150, 152, 154, 156, 158, Тунакова, дд.39, 41а, 43, 43а, 45 (корпуса 1, 2), 45а, 47, 47а, 49/41.

Избирательный участок №144

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Декабристов, д.156а, тел. 561-38-90

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд.14, 18, Восстания, дд.31, 33, 35, 37, проспект Ибрагимова, дд.26а, 28, 28а, 30, 30а, 32а, 32/20, улицы Тунакова, дд.41, 50, 52, 52а, 54, 56, 56а, 58, 60, Фурманова, дд.3, 5, 11, 15, 17.

Избирательный участок №145

Центр – ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья», улица Восстания, д.36, тел. 564-27-00

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.28, 30, 32, 34, 36, Гагарина, дд.83, 85, 87/68, Енисейская, дд.2, 4, 4А, 7, проспект Ибрагимова, дд.20, 22, 24, улицы Тунакова, дд.64, 66, Фурманова, дд.25, 27.

Избирательный участок №146

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.26а, тел. 564-57-70

В избирательный участок входят: улицы Большая Шоссейная, д.6, Восстания, д.38/51, Гагарина, д.89/55, Декабристов, дд.160/40, 162, 164/91, 166, 168, 170, 174, 176, Енисейская, д.8, Партизанская, дд. 21, 23, 25, 27, 52.

Избирательный участок №147

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.26а, тел. 564-57-70

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд.24, 26, 28б, Декабристов, д.178а, проспект Ибрагимова, дд.12, 14, улица Академика Королева, дд.6, 8, 19.

Избирательный участок №148

Центр – ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток"», улица Академика Королева, д.4Б, тел. 563-35-16

В избирательный участок входят: улицы Воровского, дд.17, 19, Декабристов, дд.180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, проспект Ибрагимова, дд.2, 4, 6, улица Академика Королева, дд.2, 4.

Избирательный участок №149

Центр – МБОУ «Гимназия №12 с татарским языком обучения имени Ф.Г.Аитовой», улица Декабристов, д.89а, тел. 562-20-39

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд.83, 85, 87,

2-я Юго-Западная, дд.26, 26а, 28.

Избирательный участок №150

Центр – МБУДО «Городской центр детского технического творчества имени В.П.Чкалова», улица Декабристов, д.89, тел. 562-14-82 (83)

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд.89В, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, Лушникова, дд.6, 8, 10, 2-я Юго-Западная, д.32.

Избирательный участок №151

Центр – МБУДО «Городской центр детского технического творчества имени В.П.Чкалова», улица Декабристов, д.89, тел. 562-14-82 (83)

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд.93, 119, 121, 123, 125, Ленская, д.5, 2-я Юго-Западная, дд.34, 36.

Избирательный участок №152

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Тверская, д.2а, тел. 564-14-18

В избирательный участок входят: улицы Ленская, дд.2, 4, 10, Серова, д.51/11, Соловецких юнг, дд.1, 7, Тверская, дд.3, 5, 5а, 7, 9, 9б, Энергетиков, д.9.

Избирательный участок №153

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Тверская, д.2а, тел. 564-14-18

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд.127, 129, 131, Тверская, д.2, Энергетиков, дд.3, 5.

Избирательный участок №154

Центр – ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», улица Энергетиков, д.10, тел.: 564-33-94, 564-26-41

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, дд.2, 4, 6, 9, Восход, дд.2, 2а, Серова, дд.41, 43 (корпуса 1, 2), Энергетиков, дд.14, 18, дома жилого комплекса «Меркурий».

Избирательный участок №155

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш.Марджани при Казанском федеральном университете», улица Ш.Усманова, д.11, тел.: 554-25-44, 554-25-14

В избирательный участок входят: улицы Восход, д.7, Ш.Усманова, дд.5, 7, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 15, 17, Энергетиков, дд.2/3, 4, 6, 8, 12.

Избирательный участок №156

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ш.Усманова, д.25б, тел. 555-32-69

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, д.79, Восход, дд.3, 3а, 5, 5а, Серова, дд.29, 31, 35, 37, Ш.Усманова, дд.15а, 17а.

Избирательный участок №157

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ш.Усманова, д.25б, тел. 555-32-89

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, дд.81, 83, 85, Серова, дд.17, 19, 27, Ш.Усманова, дд.23, 25, 25а, 27.

Избирательный участок №158

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ш.Усманова, д.25б, тел. 555-32-98

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, дд.82, 84, Серова, дд.3, 5, 11, 13, 15, Ш.Усманова, дд.29, 31, 33, 33-1, 33-2, 35.

Избирательный участок №159

Центр – МБОУ «Гимназия №94 имени Л.Н.Мурысина», улица Ш.Усманова, д.14, тел. 560-74-68

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.49, 51, 53, 57, Восход, д.16, Декабристов, дд.179, 181, 181а,

Центр – МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой», улица Ш.Усманова, д.30, тел. 555-33-70

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.59, 61, 65, 67, Восход, дд.11/18, 13, 15, Ш.Усманова, дд.19, 19 (корпус 1), 20, 21, 22, 24.

Избирательный участок №161

Центр – МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой», улица Ш.Усманова, д.30, тел. 555-54-43

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, Ш.Усманова, дд.26, 28, 32.

Избирательный участок №162

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.101а, тел. 564-69-55

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.42, 46, 50, 52, 54, 56/18, 56а, Восход, д.20, Гагарина, дд.99, 103, 105, 107, Декабристов, дд.189, 191/93, 193.

Избирательный участок №163

Центр – филиал МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой», улица Городская, д.2, тел. 560-71-67

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.58, 60, 62, 72, 74, 76, 78, Восход, дд.21, 22, 23, 25, Гагарина, дд.109, 111, 111а, 113, 115, Городская, д.5, Исаева, дд.14, 16, 18, 10-я Союзная, дд.17/7, 19/8, 21, Х.Туфана, дд.17/11, 19/12, 20/10, 21, 22.

Избирательный участок №164

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №99», улица Восход, д.29, тел. 557-47-98

В избирательный участок входят: улицы Воровского, дд.21, 23, 25, Восход, дд.30, 32, 32а, 32б, 34, Гагарина, дд.28, 28А, 30, 32, 34, 34А, 36/40, 38, 40, 40А, 48, Декабристов, дд.195, 197, 199, 203, 205, А.Каримова, дд.62, 62а, 66, 66А, 69, 71, 71А, 73, Академика Королева, дд.10, 12, 14, 16, 18, 20, 21/201, 21А, 22, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39/34, 41, 43, 45, Профессора Мухамедьярова, дд.23, 23а, 25, 25а, 29/8, 34, 38, 38а, 42, 10-я Союзная, д.35, Х.Туфана, дд.26а, 28а, транспортно-пересадочный узел «Казань-2».

Избирательный участок №165

Центр – МБУК г.Казани «Культурный центр "Московский"», улица Академика Королева, д.47, тел.: 560-53-56, 560-51-99

В избирательный участок входят: улицы Коломенская, дд.3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 26, Академика Королева, дд.24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, Х.Туфана, дд.27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Избирательный участок №166

Центр – МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой», улица Восстания, д.80, тел. 560-76-77

В избирательный участок входят: улицы Васильченко, д.63, Восстания, дд.80А, 82Б, 84, 86А, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 93а, 104, 105, 106, 108, 110, Ш.Усманова, д.37, жилые дома СНТ «Сад №4».

Избирательный участок №167

Центр – МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой», улица Восстания, д.80, тел. 560-76-77

В избирательный участок входят: улицы Бакалейная, д.52а, Восстания, дд.101, 107, 109, 111, 115, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129.

Избирательный участок №168

Центр – подростковый клуб «Талантика» МБУ МП г.Казани «Объединение подростковых клубов по месту жительства "Подросток"», улица Окольная, д.94 (корпус 1), тел. 560-64-84

В избирательный участок входят: улицы Бакалейная, дд.44, 46, 48, 48а, 50, 50а, Кулахметова, д.25 (корпуса 1, 2), Окольная, дд.11, 17а, 17б, 17в, 94, 94 (корпус 2), 94а, 94а (корпус 2).

Избирательный участок №169

Центр – общежитие МАОУ «Лицей-интернат №2», улица Бакалейная, д.41, тел. 554-56-73

В избирательный участок входят: улицы Бакалейная, дд.44а, 46а, Окольная, 94а (частный дом), 96, Сабан, дд.1, 1а, 3, 5, 5Б, 5В, 7, 7а.

Избирательный участок №170

Центр – МБОУ «Гимназия №9», улица Батыршина, д.15, тел. 557-31-54

В избирательный участок входят: улицы Кулахметова, дд.15, 17 (корпуса 1, 2, 3, 4), 19, 21, 23, Сабан, д.7б.

Избирательный участок №171

Центр – МБОУ «Гимназия №9», улица Батыршина, д.15, тел. 557-31-54

В избирательный участок входят: улицы Батыршина, дд.13, 17, 19, 21, Кулахметова, дд.18, 20, 22, Серова, д.2.

Избирательный участок №172

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87», улица Серова, д.12а, тел. 560-73-34

В избирательный участок входят: улицы Батыршина, д.29, Серова, дд.4, 6 (корпуса 1, 2), 8, 10, 14.

Избирательный участок №173

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87», улица Серова, д.12а, тел. 560-73-34

В избирательный участок входит улица Батыршина, дд.23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39.

Избирательный участок №174

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87», улица Серова, д.12а, тел. 560-73-34

В избирательный участок входят: улицы Г.Баруди, дд.11, 13, 19, 21, 23, 25, Серова, д.12.

Избирательный участок №175

Центр – административное здание, улица Хлебозаводская, д.3, тел. 564-62-76

В избирательный участок входят: улица Хлебозаводская, дд.1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 12.

Избирательный участок №176

Центр – МБУК г.Казани «Дом культуры "Полимер"», улица Рахимова, д.29, тел. 560-68-85

В избирательный участок входят: дома жилого массива Левченко по улице Выборгская, дд.2, 3, 4, 5, 7, переулку Выборгский, дд.1-11, 2-20, улицам Желатиновая, дд.1А, 3-11, 4-12, Заводская, дд.1-15, поселок Левченко, д.19, Рахимова, дд.9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41, частный дом по улице Рахимова, д.25, улицы Сосновая, дд.1-9, 4-12, Ютазинская, дд.1, 6Б (корпуса 1, 2, 3), 10, 10а, 12-30.

Избирательный участок №177

Центр – МБУК г.Казани «Дворец культуры "Юность"», улица Химиков, д.11, тел. 571-84-61

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд.71А, 73, 77, 79, 101/20; Гудованцева, дд.1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, Тэцевская, д.269, Жилгородок Мостоотряд-3, дд.6, 20; жилой дом Северо-Западного промрайона по улице Северо-Западная, д.14; улица Химиков, дд.1, 3, 7, 9, 13, 15, 17.

Избирательный участок №178

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.41а, тел. 570-74-00

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд.236, 238, 242, 244; улица Гудованцева, дд.21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43 (корпус 1).

Избирательный участок №179

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.41а, тел. 570-73-93

В избирательный участок входят: улицы Гудованцева, д.41А, Химиков, дд.25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49, 51.

Избирательный участок №180

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.55, тел. 571-84-21

В избирательный участок входят: улицы Гудованцева, дд.43 (корпуса 2, 4), 43В, 45, 47, 49, 51, Химиков, дд.53, 59, 61, 63, 65, 102, 104, 106.

Избирательный участок №181

Центр – подростковый клуб «Остаз» МБУ МП г.Казани «Объединение подростковых клубов по месту жительства "Подросток"», улица Химиков, д.19, тел. 8 967 461-19-92

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд.81, 83, 240, 246, Химиков, дд.19, 21; дома жилого массива Краснооктябрьский по улицам Лесная, Луговая, Центральная, Школьная; дома жилого массива Оргсинтез по улицам Брусничная, Буляк, Миляш, Науруз, Соловьиная, Тенистая, Урман, Югославская, переулку Югославский, улицам Ялкын, Яловице.

Ново-Савиновский район

Избирательный участок №186

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Воровского, д.13а, тел. 520-69-44

В избирательный участок входят: улицы Октябрьская, дд.21, 21а, 21б, 23, 23а, 27, 27а, Воровского, дд.9, 11, 13, 15, 15а, проспект Ибрагимова, дд.1, 3, 5, 7, 9, 11, СНТ им. Воровского.

Избирательный участок №187

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31», улица Гагарина, д.18а, тел. 563-39-03

В избирательный участок входят: улицы Воровского, дд.1, 3, 5, 7, Октябрьская, дд.26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Короленко, дд.99, 101, 103, 109, 111, 113.

Избирательный участок №188

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31», улица Гагарина, д.18а, тел. 563-39-03

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд.14, 16, 20, 20а, 22, 77, 77в (корпуса 1, 2), 79, 81, Октябрьская, дд.15, 15а, 17, 19, 19а, проспект Ибрагимова, дд.13, 15, 17, 19.

Избирательный участок №189

Центр – СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, улица Гагарина, д.8, тел. 590-96-90

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд.2а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, Короленко, дд.95, 97, 107, Октябрьская, дд.16, 18, 20, 22, 24, Воровского, д.3а.

Избирательный участок №190

Центр – СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, улица Гагарина, д.8, тел. 590-96-90

В избирательный участок входят: улицы Короленко, дд.38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54, 58, 89, 93, 93а, Гагарина, дд.2/91, 39а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

Избирательный участок №191

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №25», улица Голубятникова, д.31, тел. 522-86-38

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд.35а, 37, 39, 41, Голубятникова, дд.1, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, Короленко, дд.32, 34, 36.

Избирательный участок №192

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №25», улица Голубятникова, д.31, тел. 522-86-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Дружба по улицам Апастовская, Жилищная, Звениговская, Измайловская, Комбинатская, Лениногорская, Монтажная, Полянская, Пермская, Силикатная, Совнархозовская, Транспортная, Филиальная, Яранская, Я.Гашека, дд.1, 2/25, 3, 4, 5, 6/13, 8, 10, 12, 12а, Гагарина, д.35, Голубятникова, дд.27, 29, 33.

Избирательный участок №193

Центр − МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», улица Восстания, д.8а, корпус 1, тел. 520-93-09

В избирательный участок входят: проспект Ибрагимова, дд.25, 27, 29, улицы Гагарина, дд.73, 73а, 75, 79а, Восстания, дд.16, 18, 18в, 18г, 20, 22, 22а, 24, 26, Октябрьская, дд.1, 3а, 5а.

Избирательный участок №194

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», улица Восстания, д.8а, корпус 1, тел. 520-93-09

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, Гагарина, дд.63а, Октябрьская, дд.3, 5, 8, 10, 12, Короленко, дд.81, 83, 85, 87.

Избирательный участок №195

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Волгоградская, д.26, тел.: 557-44-64, 561-45-92

В избирательный участок входят: проспект Ибрагимова, дд.35, 37, 39, 41, улицы Восстания, дд.19, 21, 23, 25, 27, 29, Коллективная, дд.25, 27, 29, 31.

Избирательный участок №196

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Волгоградская, д.26, тел.: 557-44-64, 561-45-92

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд.3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, Коллективная, д.33, Короленко, дд.63, 67, 67а, 69, 71, 75.

Избирательный участок №197

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Волгоградская, д.26, тел.: 564-81-73, 557-44-64

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд.22, 24, 28, 30/53, Коллективная, дд.35, 37, 39, Короленко, дд.28б, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 77, Восстания, д.1.

Избирательный участок №198

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Волгоградская, д.39а, тел.: 561-15-85, 564-37-61

В избирательный участок входят: проспект Ибрагимова, дд.45, 47, 49, 51, улицы Бондаренко, д.3б, Волгоградская, дд.35, 37, 41, 43, 45, Короленко, дд.41, 43, 45, 47.

Избирательный участок №199

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Волгоградская, д.39а, тел. 561-15-85

В избирательный участок входят: улица Короленко, дд.31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, проспекты Ямашева, дд.28, 30, 32, Ибрагимова, дд.53, 55, 57, 59.

Избирательный участок №200

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Голубятникова, д.18, тел. 519-58-40

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.1, 3, 5, 7, 9, 11, Голубятникова, дд.14, 16.

Избирательный участок №201

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Голубятникова, д.18, тел. 519-58-40

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.13, 15, 15б, 17, 19, 23, Голубятникова, д.20, Мусина, д.69 (корпуса 1, 2).

Избирательный участок №202

Центр − ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Голубятникова, д.18, тел. 519-58-40

В избирательный участок входят: улицы Мусина, д.71, Голубятникова, дд.22, 24, 26, 26а, 30.

Избирательный участок №203

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49», улица Мусина, д.30, тел. 521-76-01

В избирательный участок входят: улица Мусина, дд.47, 49, 59а, 59б (корпуса 1, 2), проспект Ямашева, дд.48, 50, дома по улицам Ветлужская, Северная.

Избирательный участок №204

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49», улица Мусина, д.30, тел. 521-76-01

В избирательный участок входят: улицы Мусина, дд.49а, 51а, 53, 53а, 55, 57а, 59, 61, 61а, 63, Маршала Чуйкова, дд.28, 30, 32.

Избирательный участок №205

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица Ф.Амирхана, д.55а, тел. 521-59-40

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд.43, 45, 47, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57.

Избирательный участок №206

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка», улица Мусина, д.32, тел.: 521-84-29, 521-59-39

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд.25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 41.

Избирательный участок №207

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка», улица Мусина, д.32, тел.: 521-84-29, 521-59-39

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд.52, 54

(корпуса 1, 2, 3, 4), 56, 58, 60, улица Ф.Амирхана, д.37.

Избирательный участок №208

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица Ф.Амирхана, д.55а, тел. 521-59-40

В избирательный участок входят: улицы Ф.Амирхана, дд.49, 59, 61, 67, 69, 71, Маршала Чуйкова, дд.50, 52.

Избирательный участок №209

Центр − МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица Ф.Амирхана, д.55а, тел. 521-59-40

В избирательный участок входит улица Маршала Чуйкова, дд.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Избирательный участок №210

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №170», улица Ф.Амирхана, д.111, тел.: 515-41-41, 515-87-87

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд.77, 79, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 97.

Избирательный участок №211

Центр – МБОУ «Лицей №23», улица Академика Лаврентьева, д.6а, тел. 521-46-76

В избирательный участок входят: улицы Ф.Амирхана, дд.8а, 10, 12

(корпуса а, б, д, е), 14а, 14б, 16 (корпус 2), Академика Лаврентьева, дд.2, 4.

Избирательный участок №212

Центр – МБОУ «Лицей №23», улица Академика Лаврентьева, д.6а, тел. 521-46-76

В избирательный участок входят: улица Ф.Амирхана, дд.2, 2а, 4а, 6, 10а (корпуса 1, 2), проспект Ямашева, дд.74, 76.

Избирательный участок №213

Центр – МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина», улица Адоратского, д.25а, тел. 521-89-18

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд.78, 82, 84, 88, улица Адоратского, д.15.

Избирательный участок №214

Центр – МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина», помещение МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №17 им. С.З.Сайдашева», улица Адоратского, д.25а, тел. 521-66-43

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.17, 19, 21, 23, Академика Лаврентьева, дд.8, 8а, 10.



Избирательный участок №215

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а,

тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: улица Адоратского, дд.6, 8, проспект Ямашева, дд.90, 92, 94, 96.

Избирательный участок №216

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд.98, 100, 102, 102а, 104 (корпуса 1, 2), 108, 110, улица Гаврилова, дд.2, 4.

Избирательный участок №217

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: улицы Академика Лаврентьева, дд.12, 14, 14а, 16, Адоратского, д.10, проспект Ямашева, д.96а.

Избирательный участок №218

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным

изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: улица Гаврилова, дд.6, 7, 8, 8а, 10, 12, проспект Ямашева, д.112.

Избирательный участок №219

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.18а, тел. 521-72-13

В избирательный участок входят: улицы Гаврилова, дд.14, 16, 18, 18а, Академика Лаврентьева, дд.9, 11, 20, 22.

Избирательный участок №220

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.18а, тел. 521-72-13

В избирательный участок входят: улицы Гаврилова, дд.16а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 28, Маршала Чуйкова, д.66, Академика Лаврентьева, дд.24, 24а.

Избирательный участок №221

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.18а, тел. 521-72-13

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, д.20, Академика Лаврентьева, дд.26, 28, Маршала Чуйкова, дд.62, 64, Гаврилова, д.24.

Избирательный участок №222

Центр – МАОУ «Лицей №146 "Ресурс"», улица Маршала Чуйкова, д.89а, тел. 556-56-23

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.83, 85, 87, 93, Гаврилова, д.30.

Избирательный участок №223

Центр – МАОУ «Лицей №146 "Ресурс"», улица Маршала Чуйкова, д.89а, тел. 556-56-23

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.28, 30, 32, Маршала Чуйкова, дд.71, 73, 75, 77.

Избирательный участок №224

Центр – МАОУ «Лицей №146 "Ресурс"», улица Маршала Чуйкова, д.89а, тел. 556-56-23

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.79, 89, 91, Гаврилова, дд.38, 40 (корпуса 1, 2), 42, Адоратского, дд.34б, 34в, 36б, 36в.

Избирательный участок №225

Центр – МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения», улица Адоратского, д.36а, тел. 522-55-88

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.64, 66, 66а, Гаврилова, дд.44, 46, 48, 50, 52, 54.

Избирательный участок №226

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя России М.Р.Ахметшина», улица Адоратского, д.36а, тел. 521-87-83

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд.34, 36, 38, 40, 42, 44, 52.

Избирательный участок №227

Центр – МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения», улица Адоратского, д.36а, тел. 522-55-88

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.46, 54, 56, 58, 60, 62, Гаврилова, д.56 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), дома жилого массива Савиново по улицам 2-я Кадышевская, 3-я Кадышевская, 5-я Кадышевская,

7-я Кадышевская, 8-я Кадышевская, 9-я Кадышевская, 10-я Кадышевская,

11-я Кадышевская, 12-я Кадышевская.

Избирательный участок №228

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд.35, 49, 51, 53, 55, 57.

Избирательный участок №229

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд.31, 33, 37, 39, 41.

Избирательный участок №230

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.39а, 39Б, 43, Маршала Чуйкова, дд.59, 59а, 59в, 59г, 65, 67а.

Избирательный участок №231

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.67, 69, Адоратского, дд.27, 27а, 27б.

Избирательный участок №232

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», улица Ф.Амирхана, д.28а, тел.: 522-70-30, 522-69-00

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.43, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 63а, Ф.Амирхана, дд.18/41, 22.

Избирательный участок №233

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», улица Ф.Амирхана, д.28а, тел.: 522-70-30, 522-69-00

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд.20а, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32.

Избирательный участок №234

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», улица Ф.Амирхана, д.28а, тел.: 522-70-30, 522-69-00

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.45, 47, Ф.Амирхана, дд.34, 38, 40.

Избирательный участок №235

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №170», улица Ф.Амирхана, д.111, тел.: 515-41-41, 515-87-87

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, д.1а, Мусина, дд.76, 78, 80, Маршала Чуйкова, дд.29, 29а, 29б, 29в, дома жилого массива Дружба по улицам Билярская, Ключищенская, Краснодарская, Семиозерская.

Избирательный участок №236

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №170», улица Ф.Амирхана, д.111, тел.: 515-41-41, 515-87-87

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд.93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109.

Избирательный участок №237

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №170», улица Ф.Амирхана, д.111, тел.: 515-41-41, 515-87-87

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.27, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, Ф.Амирхана, дд.81, 83, 85.

Избирательный участок №238

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №170», улица Ф.Амирхана, д.111, тел.: 515-41-41, 515-87-87

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд.25, 25а, 27а, Мусина, дд.68, 68а, 70, 72, 74.

Избирательный участок №239

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-67

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд.4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок №240

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-68

В избирательный участок входят: улицы Четаева, д.4, Чистопольская,

дд.77/2, 79, 81, 85, 85а, проспект Ямашева, дд.101, 103, 103а.

Избирательный участок №241

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-68

В избирательный участок входит проспект Ямашева, дд.71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91.

Избирательный участок №242

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-68

В избирательный участок входят: улица Четаева, дд.5, 5а, 9, 11, 13, проспект Ямашева, д.69.

Избирательный участок №243

Центр – МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, д.29, тел.: 520-28-83, 520-30-74

В избирательный участок входят: улица Четаева, д.25, проспект Ямашева, дд.61, 63, 65, 67, улица Ф.Амирхана, дд.21, 23.

Избирательный участок №244

Центр – МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, д.29, тел.: 520-28-83, 520-30-74

В избирательный участок входят: улица Четаева, дд.31, 33, 35, проспект Ямашева, дд.49, 51.

Избирательный участок №245

Центр – МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, д.29, тел. 520-28-83

В избирательный участок входят: улицы Меридианная, дд.19, 20, 22, 24, 26, 30, Мусина, дд.21, 23, Четаева, дд.39, 41, проспект Ямашева, дд.43, 45.

Избирательный участок №246

Центр – ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г.Казани, улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входят: улицы Чистопольская, дд.47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б, Ф.Амирхана, д.11.

Избирательный участок №247

Центр – ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г.Казани, улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входят: улицы А.Бичурина, д.13, Четаева,

дд.20, 22, 24, 27, 27а, Ф.Амирхана, дд.5, 13, 15, 17.

Избирательный участок №248

Центр – ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г.Казани, улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входит улица Четаева, дд.28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48.

Избирательный участок №249

Центр – МБОУ «Лицей №177», улица Мусина, д.17, тел.: 523-29-90, 523-12-72

В избирательный участок входят: улицы С.Хакима, дд.15, 17, Четаева, дд.54, 56, Чистопольская, дд.23, 25, 32, 34, 36, 38, 40, Мусина, дд.1, 7, 9, Меридианная, дд.4, 8, 10, 12, 14.

Избирательный участок №250

Центр – ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г.Казани, улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входит улица Чистопольская, дд.27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

Избирательный участок №251

Центр – МБОУ «Лицей №177», улица Мусина, д.17, тел.: 523-29-90, 523-12-72

В избирательный участок входят: улицы Меридианная, д.11, Четаева,

дд.58, 60, 62, 66, 68, Абсалямова, дд.26, 26а, 28, 30, 32.

Избирательный участок №252

Центр – МБОУ «Лицей №177», улица Мусина, д.17, тел.: 523-29-90, 523-12-72

В избирательный участок входят: улицы Абсалямова, дд.14, 16, 18, Меридианная, дд.1, 1а, 2, 3, 3а, 6, 7, 9, Чистопольская, дд.15, 17, 19, 22, 26/5, 28.

Избирательный участок №253

Центр – МБОУ «Гимназия №179 – центр образования», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд.29, 31, 31а, 31б, улицы Абсалямова, дд.35, 37, 39, Бондаренко, дд.4, 6а, 8.

Избирательный участок №254

Центр – МБОУ «Гимназия №179 – центр образования», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд.35, 35а, 35б, 39, улицы Меридианная, дд.13, 15, 17, Четаева, дд.43, 43а, 45, 47, 49, 51.

Избирательный участок №255

Центр – МБОУ «Гимназия №179 – центр образования», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: улицы Абсалямова, д.13, Бондаренко, дд.28, 30, 34, С.Хакима, дд.3, 5, 5а, 7, Чистопольская, дд.12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, дома по улицам Кемеровская, Нижняя Торфяная.

Избирательный участок №256

Центр – МБОУ «Гимназия №179 – центр образования», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: улицы Абсалямова, дд.19, 23, 25, 27, 29, 31, Бондаренко, дд.14, 16, 20, 22, 24.

Избирательный участок №257

Центр – КСК «КАИ "Олимп"», улица Чистопольская, д.67, тел. 231-02-38

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд.1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, Четаева, дд.8, 10, 14, 14а, 14а (корпус 2), Чистопольская, дд.61д, 71а, 71б, 73.

Избирательный участок №258

Центр – МБОУ «Гимназия №107 «Открытие», улица С.Хакима, д.49/8, тел. 222-82-04

В избирательный участок входят: улицы Нигматуллина, дд.5, 11/84, Чистопольская, дд.60, 62, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 86, 86/10, 88.

Избирательный участок №259

Центр – МБОУ «Гимназия №107 «Открытие», улица С.Хакима, д.49/8, тел. 222-82-04

В избирательный участок входят: улицы А.Козина, дд.2, 3а, 3б, С.Хакима, дд.31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 50, Чистопольская, дд.64, 66.

Избирательный участок №260

Центр – МБОУ «Гимназия №107 «Открытие», улица С.Хакима, д.49/8, тел. 222-82-04

В избирательный участок входят: улицы А.Козина, дд.5, 7, 9, стр. №4,

стр. №6, Нигматуллина, дд.1/47, 3, С.Хакима, дд.39, 41, 43, 51, 52, 60, стр. №62 (корпуса 1, 2, 3, 4).

Приволжский район

Избирательный участок №261

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №186 – «Перспектива», улица Р.Гареева, д.117, тел. 590-22-44

В избирательный участок входят: дома по улицам А.Адо, А.Казем-Бека, Белые росы, Ш.Каратая, дома жилого комплекса «Лесной городок» по улицам Безоблачная, Березовая, Брусничная, Меридианная, Солнечная, Столичная.

Избирательный участок №262

Центр – ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», улица Красного Пожарника, д.1а, тел. 202-31-17

В избирательный участок входят: улицы К.Тинчурина, д.25, Н.Баяна,

дд.48, 48а, дома по улицам Болгар, Братьев Петряевых, Ватутина, Гассара, Ирек, К.Якуба (нечетная сторона), Красного Пожарника, Ново-Вахитовская, Производственная, С.Сайдашева, Тимер Юл, Фаткуллина, Ш.Камала, Яшель, Яшляр, переулкам Братьев Петряевых, Вахитова, Красного Пожарника, Плетеневский, С.Сайдашева.

Избирательный участок №263

Центр – ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», улица Магистральная, д.34, тел. 8 919 694-79-33

В избирательный участок входят: дома по улицам Волнистая,

2-я Гаражная, Комбайнерская, 2-я Комбайнерская, Крестьянская, Лесная, Орловская, Радищева, Русловая, Тракторная, 1-я Тракторная, 2-я Тракторная,

3-я Тракторная, 4-я Тракторная, Учительская, Холмовая, Шевченко, Юл Урам, 1-я Юл Урам, 2-я Юл Урам, Яшь Кыч, улица Магистральная, дд.1-55, 2-84, дома по переулкам 1-й Юл Урам, 2-й Юл Урам, жилые дома в НСТ НПО «Завод СК им.Кирова».

Избирательный участок №264

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17», жилой массив Кукушкино, улица Поперечно-Кукушкинская, д.26, тел. 570-56-40

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кукушкино по улицам Загородная, Кисловодская, Кукушкинская, Оранжерейная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Прогонная, Продолжение Кукушкинской, Продольно-Кукушкинская, Проселочная, 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Теньковская, Услонская, переулкам Кисловодский, Кукушкинский, улица Складская, д.2.

Избирательный участок №265

Центр – филиал АО ХК «Татнефтепродукт» – «Казаньнефтепродукт», улица Южно-Промышленная, д.3, корпус 4, тел. 278-82-25

В избирательный участок входят: дома по улицам Алебастровая, Дорожная, Крутовская, улица Магистральная, д.83, дома по улицам Малая Набережная, Набережная, 1-я Победиловская, 2-я Победиловская,

3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Южно-Промышленная; дома жилого массива Отары по улицам Мало-Отарская, Молдавская, 3-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, улица Поперечно-Отарская, дд.1-24 (четная и нечетная стороны), дома по улицам Придорожная, Центрально-Отарская, жилые дома СДТ «Вахитовец», СДТ «Волга», СНТ «Волга Кварт», СНТ «Дулкын», СНТ «Залив», СНТ «Защита», СДТ «Ивушка (КЭМЗ)», СНТ «Мечта», СДТ «Победа», СДТ «Поиск», СДТ «Роса», СДТ «Сад №1 завода СК им.Кирова», СНТ «Сад №2 Приволжского Райсобеса», СНТ «Сад №3 Приволжского Райсобеса», СНТ «Табигать», СДТ «Труженик», СНТ «50 лет Победы».

Избирательный участок №266

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №100 – Центр образования», улица Лесная, д.35А, тел. 8 917 227-99-44

В избирательный участок входят: дома жилого массива Отары по улицам Береговая, Березовая Роща, Волжская, Гагарина, Даутовой, Калинина, Лесная, Матюшинская, Молодежная, Озерная, 1-я Отарская, 2-я Отарская, 8-я Отарская, Правды, Приволжская, Поперечно-Отарская, от дома №25 до конца улицы (четная и нечетная стороны), Центральная, дома жилого массива 10 лет Октября по улицам 10 лет Октября, Дачная, Молодежная, Поперечно-Молодежная, Приозерная, дома жилого массива Старое Победилово по улицам Береговая, Садовая, переулку Отарский.

Избирательный участок №267

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Мирный, улица Ново-Давликеевская, д.90, тел. 264-03-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Мирный по улицам Акварельная, Березниковская (нечетная сторона ‒ с дома №29 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №32 до конца улицы), 2-я Березниковская, Г.Гали, 3-я Давликеевская (нечетная сторона ‒ от дома №57 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №80 до конца улицы), 4-я Давликеевская (нечетная сторона ‒ от дома №103 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №96/38 до конца улицы), 5-я Давликеевская (нечетная сторона ‒ от дома №85 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №56 до конца улицы), Земледельческая, Кызыл Яр, Миргородская, Ново-Давликеевская (нечетная сторона ‒ от дома №159 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №94 до конца улицы), Надпойменная (нечетная сторона ‒ от дома №37 до дома №57, четная сторона ‒ от дома №120 до дома №154), Новосельская, 2-я Новосельская, 3-я Новосельская, 4-я Новосельская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 10-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Березниковская, Поперечно-Давликеевская, Просторная, Рубежная, 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Рубежная, Черноозерская, по переулкам Рубежный, 2-й Рубежный.

Избирательный участок №268

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Мирный, улица Ново-Давликеевская, д.90, тел. 264-03-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Мирный по улицам В.Синицына (нечетная сторона ‒ от дома №15 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №16 до конца улицы), 1-я Давликеевская, 2-я Давликеевская, 3-я Давликеевская (нечетная сторона ‒ от начала улицы до дома №55, четная сторона ‒ от начала улицы до дома №72), 4-я Давликеевская (нечетная сторона ‒ от начала улицы до дома №77, четная сторона ‒ от начала улицы до дома №90), 5-я Давликеевская (нечетная сторона ‒ от начала улицы до дома №69, четная сторона ‒ от начала улицы до дома №38), 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 2-я Земляничная, Железноводская, Красновидовская, Мелитопольская (нечетная сторона ‒ от дома №33/34 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №32А/20 до конца улицы), Молодости (нечетная сторона ‒ от дома №13/107 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №12/2 до конца улицы), Новинка, Подольская, 2-я Приовражная, Р.Саттара, 1-я Рядовая, 2-я Рядовая, Пологая, Рощинская (нечетная сторона ‒ от дома №7 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №18 до конца улицы), Томская (нечетная сторона ‒ от дома №27 до конца улицы, четная сторона ‒ от дома №26/55 до конца улицы), дома жилого комплекса «Казанская Усадьба».

Избирательный участок №269

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Мирный, улица Ново-Давликеевская, д.90, тел. 264-07-24

В избирательный участок входят: дома жилого массива Мирный

по улицам 1-я Аральская, 2-я Аральская, Балканская, Березниковская (нечетная сторона ‒ с начала улицы до дома №27, четная сторона ‒ с начала улицы до дома №24), Бульварная, В.Синицына (нечетная сторона ‒ с начала улицы до дома №11А, четная сторона ‒ с начала улицы до дома №14), Весенняя, Вишневая, Календарная, Кулаевская, 1-я Ладожская, 2-я Ладожская, Мелитопольская (нечетная сторона ‒ с начала улицы до дома №29/2, четная сторона ‒ с начала улицы до домов №32, 38/41), Молодости (нечетная сторона ‒ с начала улицы до дома №11, четная сторона ‒ с начала улицы до дома №6/1), Надеждинская, Надпойменная (нечетная сторона ‒ с начала улицы до домов №35, 67, 67а, 75а, 81а, 83а, четная сторона ‒ с начала улицы до дома №118), Нижнетагильская, Ново-Давликеевская (нечетная сторона ‒ с дома №1 до дома №157, четная сторона – с начала улицы до дома №92), Онежская, Подлесная, 1-я Поперечно-Резвая, 2-я Поперечно-Резвая, Рощинская (нечетная сторона ‒ дома №3А, 3Б, 3В, 3Г, четная сторона ‒ с начала улицы до дома №12), Рыбацкая, Свободная, Селькоров, Счастливая, Тобольская, Томская (нечетная сторона ‒ с начала улицы до дома №13/72, четная сторона ‒ с начала улицы до домов №8, 8А), Черниговская, Ясная, переулкам Нижнетагильский, Свободный, жилые дома СДТ «Резинщик».

Избирательный участок №270

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Петровский, улица Школьная, д.2, тел. 275-85-79

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кояшлы по улицам Алмалы, Г.Рахимкулова, Грибная, Задорная, Зифа, Кояшлы, Кульбаш, Лосиная, Матюшинская, Н.Фешина, Н.Даули, Пасечная, Подорожная, Приветливая, Радиальная, Ручьевая, С.Максуди, Сибай, Угловая, 1-я Угловая, Ф.Ахметова, Чаткы, Чернопрудная, Шпаковская; дома жилого массива Петровский по улицам 40 лет Победы, Березовая, Дубровая, Конечная, Лесная, Садовая, Свободы, Сквозная, Советская, Сосновая, Тупиковая, Центральная, Школьная, дома територии потребительского кооператива «База отдыха «Эдем», дома коттеджного поселка «Брайт Парк», подсобное хозяйство «Татваленка».

Избирательный участок №271

Центр – здание Института механизации и технического сервиса ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», улица Р.Гареева, д.62, тел. 598-40-29

В избирательный участок входят: улица Р.Гареева, дд.78а, стр. №78б, 90 (корпуса 1, 2, 3, 4), 102 (корпуса 1, 2), дома жилого массива Азамат по улицам Азамат, Благодатная, Имянле, Можжевеловая, Уныш, Хыял, Чистая; улица Фермское Шоссе, дд.1в, 3а, 7а, 9, 9б, 11, 11а, 11б, 13а, 17, 17в, 39, 43, 43а, 45, 2, 2а, 38, 50, 96а, дома на территории Фермы-2, дома жилого комплекса «Фермаполис», жилые дома СНТ «Банно-прачечного треста», СНТ «Березовая роща» (КГСХА), СДТ «Дружба» (Нива), СДТ «Меховщик-1», СДТ «Спартак», СТД «Труд», жилые дома комбината питания «Общепит».

Избирательный участок №272

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97», переулок Якты Юл, д.4, тел. 277-05-53

В избирательный участок входят: дома жилого массива Борисково по улицам Адмирала Ушакова, Бодрая, Борисковская, Белорусская, Витебская, Горийская, Дегтярева, Давликеевская, Дальне-Кабанная, Докучаева, Дудинская, Елабужская, 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Задне-Борисковская, Задне-Давликеевская, Запорожская, Канская, Красноводская, Охотничья, Пожарная, Полонная, улица Тульская, дд.1, 7-17, 10-20, дома по улице Цветочная, переулку Якты Юл, жилые дома в коллективном саду «Энергетик», СНТ «Инвалидов и пенсионеров».

Избирательный участок №273

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97», переулок Якты Юл, д.4, тел. 277-05-53

В избирательный участок входят: дома жилого массива Борисково по улицам А.Садретдинова, Башкирская, Варганова, Глазунова, 25б, 27а, 2, 4, 38, 40, 42, 46, 52, 52б, 54, 56, 58а, 58б, Десятидворная, Доватора, Землемерная, 2-я Землемерная, Лево-Прибрежная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, 2-я Нижнекамская, Прибрежная, Семидворная, улица Техническая, дд.1-13, 17 (школа пожарной охраны), 17а, 4, 8-12, 16-46, 46в, дома по улицам Тихорецкая, 2-я Тихорецкая, улица Тульская, дд.22, 40, 40а, 42.

Избирательный участок №274

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», улица В.Кулагина, д.2, тел. 590-16-25

В избирательный участок входят: улицы Авангардная, дд.171а, 171б, 185, 187, 86, 88, 90/48, Глазунова, дд.6, 8, 8 (корпуса 1, 2), 8а, 10, Промысловая,

дд.39-49, 53-59, 63, 69-83, 52, 52а, 54, 58-92, дома по улицам Ачинская, Бажова, Магнитогорская, Поперечно-Авангардная.

Избирательный участок №275

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», улица В.Кулагина, д.2, тел. 590-16-25

В избирательный участок входят: улицы Авангардная, дд.145, 147, 147а, 147б, 149-167, 167а, 171, 54, 58, 60, 60 (корпус 2), 62 (корпуса 1, 2, 3), 64 (корпуса 1, 3, 4), 66, 66 (корпуса 1, 2, 3), 68 (корпус 2), Промысловая, дд.5, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 24, 26, 28, 48, Школьная, дд.9, 2-20, 24-30, 34, 36, 38, 38/2, 42, 46, 46б, 52, 56, дома по улицам Балашовская, Грунтовая, Кабанная, Майкопская, Малая Кабанная, Поперечно-Кабанная, Поперечно-Малокабанная, ПСО «Дружба».

Избирательный участок №276

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», улица В.Кулагина, д.2, тел. 590-16-25

В избирательный участок входят: улицы Авангардная, дд.62 (корпуса 4, 5), 143, Актайская, дд.7, 7а, 11, 13, 15, 17, В.Кулагина, дд.1, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а.

Избирательный участок №277

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Актайская, д.5, тел. 533-10-12

В избирательный участок входят: улицы Авангардная, дд.1-11, 15-55, 55а, 55б, 85-91, 119, 121-131, 135, 2-16, 20, 24-32, 32а, 36, 40б, 46, 50, 52, 56, 56 (корпус 2), Актайская, дд.1, 3, Модельная, дд.5-13, 6, Поперечно-Мостовая,

дд.10, 13, Школьная, дд.1-7, 11-19, 25, 29-53, 39а, дома по улицам

1-я Заводская, 2-я Заводская, Задне-Мостовая, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская, переулкам Авангардный, 1-й Заводской, Сормовский, Тюменский.

Избирательный участок №278

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Актайская, д.5, тел. 533-10-12

В избирательный участок входят: дома по улицам Воскресенская,

3-я Заводская, 4-я Заводская, Задне-Воскресенская, Каучуковая, улицы В.Кулагина, д.5, Лебедева, дд.1, 6, 13, Модельная, дд.1/48, 8, 10, 25, 25 (корпус 2), дома по улицам Мостовая, Пригородная, Поперечно-Заводская, улица Техническая, дд.29, 31, 33, 35, 39а, 39б, 41, 43.

Избирательный участок №279

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88», улица Ботаническая, д.7, тел. 277-41-16

В избирательный участок входят: улицы Ботаническая, дд.10а, 14, 16, 20, Дальняя, д.3, Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), д.47/113, Х.Такташа,

дд.115 (корпус 1), 117, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127.

Избирательный участок №280

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88», улица Ботаническая, д.7, тел. 277-41-16

В избирательный участок входят: улицы Ботаническая, дд.9-17, 23/31 (корпуса 1, 2), Павлюхина, д.128, Роторная, дд.27, 27б, 27в, 27д, 27е, 29.

Избирательный участок №281

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88», улица Ботаническая, д.7, тел. 277-41-26

В избирательный участок входят: улицы Дальняя, дд.5, 7, 9, 6, Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд.35 (корпус 1), 37, 41, 43, 45, Павлюхина, дд.100, 102а, 108б, 110г, Шаляпина, дд.41, 41а, 45, 26, стр. №28/1,

стр. №28/2, стр. №28/3, стр. №28/4, 32.

Избирательный участок №282

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им.Р.Г.Хасановой», улица Качалова, д.107, тел. 277-57-44

В избирательный участок входят: улицы Агрономическая, дд.4, 6, 14, 16, Качалова, дд.77, 77а, 81, 76, 78, 82, 84, Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд.9/2, 15, 21/64, Спартаковская, дд.121, 123, Шаляпина, дд.25, 12, 14/83, 16.

Избирательный участок №283

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», улица Оренбургский Тракт, д.3, тел. 277-59-17

В избирательный участок входит улица Павлюхина, дд.95, 102, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 110, 110а.

Избирательный участок №284

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №136», улица Оренбургский Тракт, д.4, тел. 570-27-50

В избирательный участок входит улица Павлюхина, дд.97, 99, 99б, 101, 103, 110в, 112, 114, 114 (корпус 2), 116-122.

Избирательный участок №285

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №136», улица Оренбургский Тракт, д.4, тел. 570-27-50

В избирательный участок входят: Военный городок-2, дд.89, 117, 4, 44, 84, 110, 118, 142 (корпуса 1, 6), улицы Даурская, дд.10, 16, 16а, 16б, 16в, Оренбургский Тракт, дд.2, 4б, 8, 8а, 8д (корпуса 1, 2, 3), 10, 12-18, 24а, 24б, 24в, дома СНТ «Садовод».

Избирательный участок №286

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №73», улица Роторная, д.7, тел. 277-58-28

В избирательный участок входят: улицы Роторная, дд.9, 11, Спартаковская, д.169, Халева, дд.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, проспект Универсиады, дд.10, 12, 14, 16.

Избирательный участок №287

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им.Р.Г.Хасановой», улица Качалова, д.107, тел. 277-78-94

В избирательный участок входят: улицы Агрономическая, дд.76-80, Газовая, дд.7, 7а, 17, 19, 14, А.Хайруллина (бывшая ул.2-я Газовая), дд.3, 5 (корпуса 1, 2), 7, Качалова, д.120, Павлюхина, дд.85, 87, 89, Спартаковская,

дд.165, 88, 88б.

Избирательный участок №288

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им.Р.Г.Хасановой», улица Качалова, д.107, тел. 277-57-44

В избирательный участок входят: улицы Агрономическая, дд.18, 20, Газовая, дд.4, 6, 6а, Ипподромная, дд.13/99, 23/78, 29, 31, 18, Качалова, дд.89, стр. №93, 95, 103, 107, 86/15, 104/2, Спартаковская, дд.125, 139, 139а, 141, 82, 84, Шаляпина, д.15.

Избирательный участок №289

Центр – МБОУ «Татарско-русская общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Братьев Касимовых, д.14, тел. 224-13-89

В избирательный участок входит улица Профессора Камая, дд.5, 7, 9, 15, 17, 8, 8А, 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 12.

Избирательный участок №290

Центр – ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», улица Оренбургский Тракт, д.48, тел. 277-81-17

В избирательный участок входят: улицы Бригадная, 2-я Бригадная, жилые дома по улице Оренбургский Проезд, общежития в/ч 64424, в/ч 29678, дома по улице Ярдем, дома жилого комплекса «Аквамарин», «Алтын Яр», Военный городок-33, дд.1, 3, 5 (корпуса 1, 2, 3), 171, 2-12, 14, 44.

Избирательный участок №291

Центр – общежитие ГАУЗ «Республиканская клиническая больница»

МЗ РТ, улица Оренбургский Тракт, д.138, тел. 231-21-69

В избирательный участок входят: Военный городок-34, д.381, улицы Оренбургский Тракт, дд.138, 138б, 138в, 138д, 140г, 142, Р.Гареева, дд.2, 4; дома жилого массива севернее РКБ по улицам Лазурная, Медиков, Уютная, Юкэ; дома жилого массива Медгородок-3 по улицам Абуладзе, Медицинская, Нэфис, Ф.Хребтова, переулкам 1-й Медицинский, 2-й Медицинский, 3-й Медицинский; дома коттеджного поселка «Примавера» по улицам В.Деринга, О.Лундстрема, Р.Нуреева, Ш.Алкина, переулок Блестящий; дома коттеджного поселка «Комьюнити Garden» по улицам А.Каримуллина, А.Тякина, Героя Федосеева, Л.Гизатдинова, С.Карымова, Я.Чанышева; дома жилого массива «Лесная поляна» по улицам Д.Тумашевой, И.Харитонова, Л.Шагирзян, Маковая, Т.Айди, переулкам Гранатовый, Карлыган, Черничный, дома жилого комплекса «Станция Спортивная» по проезду Детский, улицам Ярышлар, дома жилого комплекса «Времена года» по улице Генерала Ерина, автовокзал «Южный», ГСК «Идель», НКСТ «Луч», СНТ «Любитель-садовод», СТ «Ромашка», СНТ «Татарстан».

Избирательный участок №292

Центр – ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова», улица Карбышева, д.64, тел. 204-23-98

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд.33, 35, 43, 47/1, стр. №12а, 58, 58а, 60, 60а, 62, Профессора Камая, д.3, дома по улице Танковая.

Избирательный участок №293

Центр – ГБОУ «Казанская школа №76», улица Артельная, д.10, тел. 209-07-50

В избирательный участок входят: дома жилого массива Старые Горки

по улицам Артельная, Белостокская, Брянская, Героев Хасана, 1-я Героев Хасана, 2-я Героев Хасана, Горная, Дальневосточная, Двинская, Депутатская, Днепропетровская, Заовражная, 1-я Калининградская, 2-я Калининградская,

3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Кооперативная, Кулибина, Линейная, Львовская, Местная, Молодецкая, Оренбургский Тракт, дд.19, 23-49, 57, 59, 61, 65, Офицерская, Пензенская, Петровского, Раздольная, Севастопольская, Сызранская, Туринская, 2-я Туринская, Тушинская, Уржумская, Урожайная, Целинная, по переулкам Кузнечный, Мало-Кузнечный, Молодецкий, Урожайный, улица Карбышева, дд.57, 59, 61, 65, 67.

Избирательный участок №294

Центр – МБОУ «Гимназия №40», улица Братьев Касимовых, д.12, тел. 224-17-34

В избирательный участок входят: улицы Х.Мавлютова, дд.16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 42, Профессора Камая, д.15а.

Избирательный участок №295

Центр – МБОУ «Гимназия №40», улица Братьев Касимовых, д.12, тел. 224-17-34

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд.6, 6а, 8, 10, 16, 18, Карбышева, дд.29, 37, 39, Х.Мавлютова, дд.8/20, 10, 12, 14.

Избирательный участок №296

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входит улица Х.Мавлютова, дд.17а, 17б, 17е (корпуса 1, 2, 3), 19, 21-31, 35, 35а, 37, 39.

Избирательный участок №297

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входят: улицы Академика Парина, дд.6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, Карбышева, д.63 (корпуса 1, 2), дома на территории Деревни Универсиады.

Избирательный участок №298

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входят: улица Гарифьянова, дд.2, 4, 4а, 8, 10, проспект Победы, д.15 (корпуса 1, 2, 3), улица Сыртлановой, дд.4, 8, 16, 18, 20.

Избирательный участок №299

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входят: улицы Академика Парина, дд.2, 4, 4а, 10, Х.Мавлютова, дд.41, 40, 44, 46, 48.

Избирательный участок №300

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127», улица Х.Мавлютова, д.15, тел. 229-68-91

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд.32 (корпуса 1, 2), 34, Сыртлановой, дд.1, 5-9, Х.Мавлютова, дд.9, 11, 17.

Избирательный участок №301

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127», улица Х.Мавлютова, д.15, тел. 229-68-32

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд.21, 22/7, 24, 28-36, Р.Зорге, дд.13а, 13б, 24, Х.Мавлютова, д.5.

Избирательный участок №302

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улицы Гарифьянова, д.7, Р.Зорге, дд.28, 30, 30а, 38-52, 56, 58.

Избирательный участок №303

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улицы Гарифьянова, дд.9а, 11, 13, 28, 34, Р.3орге, дд.60, 60а, Сыртлановой, д.11.

Избирательный участок №304

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улица Гарифьянова, дд.24, 26, проспект Победы, д.17, улица Сыртлановой, дд.15-21, 25-29.

Избирательный участок №305

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улица Гарифьянова, дд.25, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 42, проспект Победы, дд.19, 21.

Избирательный участок №306

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корпус А), улица Братьев Касимовых, д.52, тел. 229-09-41

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд.38, 40, 40а, Р.Зорге, дд.33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43.

Избирательный участок №307

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корпус А), улица Братьев Касимовых, д.52, тел. 229-09-41

В избирательный участок входят: улица Р.Зорге, дд.47, 47а, 49, 53, 57/29, 61, 63, проспект Победы, д.33.

Избирательный участок №308

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корпус Б), улица Братьев Касимовых, д.68, тел. 229-09-31

В избирательный участок входит улица Братьев Касимовых, дд.42-50, 54, 56, 60-70, 74-82.

Избирательный участок №309

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корпус Б), улица Братьев Касимовых, д.68, тел. 229-09-31

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд.82а, 84, 86, 88, Р.Зорге, д.65, проспект Победы, дд.35, 35а, 35б, 39, 41, 43, 45, 47.

Избирательный участок №310

Центр – МБОУ «Гимназия №21», улица Р.Зорге, д.71, тел. 268-84-87

В избирательный участок входит проспект Победы, дд.56-60, 66-70.

Избирательный участок №311

Центр – МБОУ «Гимназия №21», улица Р.Зорге, д.71, тел. 268-84-87

В избирательный участок входит улица Р.Зорге, дд.67, 75, 77, 81-85, 89.

Избирательный участок №312

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.71А, тел. 268-66-21

В избирательный участок входят: улица Сафиуллина, дд.12, 16, 16а, 18, 20 (корпуса 2, 3, 4), 24, 26, 26а, 28, проспект Победы, дд.72, 72а.

Избирательный участок №313

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.71А, тел. 268-84-88

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд.87, 93, 93а, 95, Сафиуллина, дд.20 (корпус 1), 30, 32, 32а.

Избирательный участок №314

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.71А, тел. 268-84-88

В избирательный участок входят: улицы Кул Гали, дд.1, 3, 2, 2а, 4, Сафиуллина, дд.6 (корпуса 1, 2, 3), 8, 10, проспект Победы, д.62 (корпуса 1, 2, 3, 4).

Избирательный участок №315

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Кул Гали, дд.5, 5а, 7, 7а, 7б, 7б (корпус 1), 9/95, Ю.Фучика, дд.97, 99, 101, 103.

Избирательный участок №316

Центр – МАОУ «Гимназия №19», проспект Победы, д.48, тел. 268-50-26

В избирательный участок входит улица Р.Зорге, дд.66в, 70-74, 78, 82-86.

Избирательный участок №317

Центр – МАОУ «Гимназия №19», проспект Победы, д.48, тел. 268-50-26

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, д.76, Ю.Фучика, дд.49, 69, 71, 75, проспект Победы, дд.34, 38-44, 46, 46а, 46б.



Избирательный участок №318

Центр – МБОУ «Татаро-английская гимназия №16», улица Дубравная, д.51а, тел. 269-41-04

В избирательный участок входит улица Ю.Фучика, дд.51, 53, 55, 55а, 79, 83, 87, 91, 2б, 8а, 8б, 8в, 12 (корпуса 1, 2, 3, 4), 12а, 14в.

Избирательный участок №319

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-19-65

В избирательный участок входят: улицы Дубравная, дд.25б, 25в, 27, Ю.Фучика, дд.14, 14б, 16, 18, 20.

Избирательный участок №320

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-08-77

В избирательный участок входят: улицы Дубравная, д.5, Р.Зорге, дд.88, 90, 96, 96а, 100, 100 (корпус 1), Ю.Фучика, дд.24, 28, 30.

Избирательный участок №321

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-19-66

В избирательный участок входят: улицы Дубравная, дд.23, 25а, 29, 29А, 31-35, 41 (корпуса 1, 2, 3, 4), 61 (корпуса 1, 2, 3, 4), 63 (корпуса 1, 2), 65, Ю.Фучика, д.14а.

Избирательный участок №322

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-13-83

В избирательный участок входят: улицы Дубравная, дд.1/104, 3, 3а, 5а,

7-13, 11а, 17, 21, 2д, Р.Зорге, дд.92, 94, Ю.Фучика, д.22, стр. №22.

Избирательный участок №323

Центр – МБОУ «Лицей №78 "Фарватер"», улица Ю.Фучика, д.40,

тел.: 268-65-21, 268-58-61

В избирательный участок входит улица Ю.Фучика, дд.34, 38, 42, 44.

Избирательный участок №324

Центр – МБОУ «Лицей №78 "Фарватер"», улица Ю.Фучика, д.40,

тел.: 268-65-21, 268-58-61

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд.97-101, 105, 107, 109, 111, Ю.Фучика, д.36.

Избирательный участок №325

Центр – МБОУ «Лицей №78 "Фарватер"», улица Ю.Фучика, д.40,

тел.: 268-65-21, 268-58-61

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд.1, 5, 4, 6, 8, 10, Р.Зорге, дд.113, 119, 121.

Избирательный участок №326

Центр – МАОУ «Гимназия №139 – Центр образования» Приволжского района г.Казани, улица Сафиуллина, д.56а, тел. 268-18-50

В избирательный участок входят: улицы Сафиуллина, дд.42, 46, 50а, 56, Ю.Фучика, дд.48, 50.

Избирательный участок №327

Центр – МАОУ «Гимназия №139 – Центр образования» Приволжского района г.Казани, улица Сафиуллина, д.56а, тел. 268-18-50

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд.7, 16, 16а, 18а, Сафиуллина, дд.44, 48, 50.



Избирательный участок №328

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Академика Завойского, дд.2, 4, 6, 8, 12, Ю.Фучика, дд.99а, 105-109.

Избирательный участок №329

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Академика Завойского,

дд.14/74, 16-22, 22а, Ю.Фучика, д.68.

Избирательный участок №330

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», улица Комиссара Габишева, д.27а, тел. 263-08-24

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд.25а, 25б, 29, 29а, Ю.Фучика, дд.58б, 62, 62а, 66, 72.

Избирательный участок №331

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: дома жилого массива Восточный

по улицам Акчулпан, Вязовая, В.Григорьева, Звонкая, Механиков, Милосердия, Наставников, Нурлы, Приречная, Рассветная, Рябиновая, Строителей, Таулы, Тихвинская, Чиале, улицы Комиссара Габишева, дд.25, 31, 35-39, 45, Кул Гали, д.37а, дома по переулкам Приречный, Рассветный.

Избирательный участок №332

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», улица Комиссара Габишева, д.27а, тел. 263-08-24

В избирательный участок входят: улицы Кул Гали, дд.11/52а, 11/52б Ю.Фучика, дд.52, 54, 56, 58, 64 (корпуса 1, 2, 3).

Избирательный участок №333

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», улица Комиссара Габишева, д.27а, тел. 263-08-24

В избирательный участок входят: улица Комиссара Габишева, д.23; дома №1-21 по улице С.Батыева жилого комплекса «Изумрудный город».

Избирательный участок №334

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-00-47

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд.19, 19а, 19б, Кул Гали, дд.15/21, 24.

Избирательный участок №335

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-00-47

В избирательный участок входят: дома жилых массивов Алтан, Плодопитомник по улицам А.Гилязова, Агачлык, Аланлык, Алтан, Бакчалы, Бердэмлек, Генерала Кобякова, Данлы, Жасминная, Жимешле, Заветная, Загитова, Игенче, Каенлы, Каенсар, Карагач, Карама, Кедровая, Клубничная, Кулле, Лесная, Липки, Листопадная, Раушан, Роз, Ромашек, Сабит, Сафиуллина (частные дома), Серле, Сиенеч, Славная, Снежная, Урмале, Уртак, Чунтонова, Якын, переулкам Аланлык, Алтан, Заветный, Раушан, Урмале; улица Кул Гали, дд.27, стр. №29, 26, 34, 36, 38.

Избирательный участок №336

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-15-03

В избирательный участок входят: улицы Кул Гали, дд.10, 12, 14, Сафиуллина, д.17.

Избирательный участок №337

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», улица Дубравная, д.45, тел. 268-13-93

В избирательный участок входят: улица Дубравная, дд.47, 49, 49А, 51, 53, проспект Победы, дд.18, 18 (корпус 1), 18а, 20, 20 (корпус 1), 22; дома жилого массива Матур по улицам Затлы, Матур, С.Габаши, Урманлы, улица Дубравная (частные дома), проспект Победы (частные дома), дома по переулкам Затлы, Матур.

Избирательный участок №338

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», улица Дубравная, д.45, тел. 268-13-93

В избирательный участок входят: улицы Дубравная д.57, Ю.Фучика,

дд.2, 4, 6, 8, проспект Победы, дд.24, 26, 30 (корпуса 1, 2, 3, 4), 32.

Избирательный участок №339

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», улица Дубравная, д.45, тел. 268-13-93

В избирательный участок входят: дома по улице А.Терегулова, улица Дубравная, дд.43, 43а, 10, 12, 14, 14а, 14б, 20, 28, 28а, 28б, стр. №28, стр. №28/1, 30, 34, 36, 38, 38а, 40, 42.

Избирательный участок №340

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», улица Оренбургский Тракт, д.3, тел. 277-59-17

В избирательный участок входят: улицы Барнаульская,

Бутырская, Красноуральская, Майская, Матроса Железняка, Селекционная, Шишкина, переулку Майский, Оренбургский Тракт, дд.6, 26-54, 58-76, 84-96, 100, 102, 102а, 102б, 112, общежития Казанского высшего военного командного училища, Военный городок-2, д.2/11, Фермское Шоссе, д.35а.

Избирательный участок №341

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №173», жилой массив Салмачи, улица Мира, д.2а, тел. 279-35-09

В избирательный участок входят: дома жилого массива Салмачи по улицам А.Алиша, Акташ, Веселая, Г.Тукая, Живописная, Зеленая, 1-я Зеленая, 2-я Зеленая, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, 5-я Зеленая, Лирическая, М.Акмуллы, М.Файзи, Малая, Мира, Молодежная, Мянгелек, Новая, Овражная, Сабантуй, Сайдаша, Солнечная, Тигез, Тихая, Центральная (четная сторона), Юбилейная, переулкам С.Сайдашева, Укромный, Цветной.

Избирательный участок №343

Центр – МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр "Галактика"», улица Г.Ахунова, д.10а, тел. 590-39-64

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Солнечный город» по улицам Б.Урманче, дд.11 (корпуса 1, 2, 3), 11б (корпуса 1, 2, 3, 4), 10, Г.Ахунова, дд.14, 16, 16а, 18, 20, 22, 26.

Избирательный участок №348

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №173», жилой массив Салмачи, улица Мира, д.2а, тел. 279-35-09

В избирательный участок входят: дома жилого массива Салмачи по улицам Атнинская, В.Тушновой, Газовая, Дэрдменда, Камышлы, Кызыл Ромашка, Лиственная, Надежды, Н.Заболоцкого, Серебряная, Тирякле, Ф.Юнусова, Центральная (нечетная сторона), 2-я Центральная, Черноплодная, Гостеприимному проезду, переулку Раздольный.

Избирательный участок №453

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-00-47

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд.11, 17, Кул Гали, дд.16, 18, 20, Сафиуллина, д.21.



Избирательный участок №2757

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №186 – «Перспектива», улица Р.Гареева, д.117, тел. 590-22-44

В избирательный участок входят: улицы Братьев Батталовых, дд.20 (корпуса 1, 2), 20а, 20а (корпус 2), стр. №20/1, стр. №20/2, стр. №20/3, Р.Гареева, дд.92, 94, 96, 98, 100, 103, 105, 105б, 105б (корпус 2), 107, 109, 111 (корпуса 1, 2), 113, стр. №105б, стр. №119.

Избирательный участок №2837

Центр – МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр "Галактика"», улица Г.Ахунова, д.10а, тел. 590-39-64

В избирательный участок входят: улица Оренбургский Тракт, дд.128, 132 (общежитие); дома жилого комплекса «Солнечный город» по улицам Б.Урманче, дд.4 (корпуса 1, 2, 3, 4), 6, 8, М.Булатова, д.5.



Избирательный участок №2838

Центр – МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр "Галактика"», улица Г.Ахунова, д.10а, тел. 590-39-64

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Солнечный город» по улицам Б.Урманче, дд.1, 5, 7, 9, Г.Ахунова, дд.2, 6, 10.

Советский район

Избирательный участок №183

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №185», улица Ф.Табеева, д.4, тел. 590-29-56

В избирательный участок входит улица А.Аббасова, дд.3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Избирательный участок №349

Центр – Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, улица Н.Ершова, д.58, тел. 210-30-28

В избирательный участок входят: дома по улице Аэропортовская; улицы Волочаевская, дд.1, 4, 6, 8, Гастелло, дд.17-25, 29/20, 33, 18, 20, Гвардейская, дд.1/24-11, 9а, Курская, дд.3, 4, 6; дома по улицам Матросова, М.Расковой; улица П.Лумумбы, дд.26-36, 28а, 28б, 29, 31; дома по улицам С.Юлаева, Цимлянская; улица Шуртыгина, дд.7, 6-24, 11, 11а.

Избирательный участок №350

Центр – МБОУ «Гимназия №126», улица Н.Ершова, д.53Б, тел.: 272-58-64, 272-71-59

В избирательный участок входят: улицы Галеева, дд.5, 7, Искра, дд.1/4, 3, 8-14, 10а, 10б, 9-13, 17-23, 23а, Н.Ершова, дд.47, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 51-55, 55а, 55б, 56, 57б, 57г, П.Лумумбы, дд.1/111, 13, 17-23, 17а, 37-41, 47, 49, 57, П.Алексеева, дд.6, 7, 7а, 39, Сеченова, дд.3-7, 11, 13б; дома по переулку Сибирский, дома СНТ «Психиатр».

Избирательный участок №351

Центр – МАОУ «Многопрофильный лицей №11», проезд Ю.Ахметзянова, д.9 (корпус 2), тел. 590-25-12

В избирательный участок входят: Октябрьский городок, дд.1/14, 1/106, 1/111, 1/112, 1/151 (улица Искра, д.1/151); улицы Н.Ершова, дд.62в (корпус 1), 62в (корпус 2), 62г, 62д (корпус 1), 62д (корпус 2), П.Лумумбы, д.41а, Разведчика Ахмерова, дд.3, 3а, 5, 7.

Избирательный участок №352

Центр – ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи», улица Галеева, д.3, тел. 203-55-55 (доб.352)

В избирательный участок входят: улицы Галеева, дд.3, 4-10, 8а, 16, 32, 32б, 34, Новаторов, дд.1-11, 1б, 2-12, 2а, 4а, 8а, 8б; дома СТ «Защита природы», СТ «Дружба-1»; строящийся дом по улице Н.Ершова (стр. №65).

Избирательный участок №353

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка», улица Дружбы, д.1, тел. 279-56-66

В избирательный участок входят: улицы Дружбы, дд.1/11, 5, 2-6, 10-14, Заря, дд.1-11, 3а, 5а, 7а, 17, 2-6, 14, 16, 24, Н.Ершова, д.65б, Пионерская, дд.1/12, 2/10, 3, 4, Сибирский Тракт, дд.3-15.

Избирательный участок №354

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка», улица Дружбы, д.1, тел. 279-56-66

В избирательный участок входят: улицы А.Попова, дд.1, 3, 7, 2-6, Восьмого Марта, дд.2, 4, Заря, дд.26-32, Сибирский Тракт, дд.17, 19/6, 21-25, 23а, 23б; дома СНТ «Светоч».

Избирательный участок №355

Центр – МБОУ «Гимназия №20 имени Абдуллы Алиша», улица Пионерская, д.10, тел. 272-12-42

В избирательный участок входят: улицы Академика Губкина, дд.2-10, 18б, 30в, 30г, 1/2-5, 11, 13, Академика Кирпичникова, дд.2/9, 3/7, 6/12; территория Военного городка по улице Академика Губкина, дд.24, 25; улицы Космонавтов, дд.1, 2, 3, 5, Н.Ершова, дд.78, 80, Пионерская, дд.8, 14, Сибирский Тракт, дд.4-8, проезд Ю.Ахметзянова, дд.3, 3а.

Избирательный участок №356

Центр – МАОУ «Многопрофильный лицей №11», проезд Ю.Ахметзянова, д.9 (корпус 2), тел. 590-18-82

В избирательный участок входят: улицы Разведчика Ахмерова, д.9, Н.Ершова, дд.66а, 66б, 66в, Космонавтов, дд.18-24, 28, 6а, 6в, 16а, Октябрьский городок, дд.1/110, 1/149, 1/150, 1/162, проезд Ю.Ахметзянова, дд.8, 10.

Избирательный участок №357

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), улица Космонавтов, д.19, тел. 272-57-63

В избирательный участок входят: улицы Академика Губкина, д.12б, Космонавтов, дд.7-17, 21-29, 33, 35, 39, 11а, 11б, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 31г, 39б, 41, 43, 4-8, 10, 12, 14.

Избирательный участок №358

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), улица Космонавтов, д.19, тел. 272-57-63

В избирательный участок входят: улица Космонавтов, дд.16, 26, 44, 41а, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 61б, 61в, 61г, 61е; автовокзал «Восточный» (улица Аграрная, д.8); дома СДТ «Аэропорт».

Избирательный участок №359

Центр – МБОУ «Лицей №110», улица А.Попова, д.16, тел. 279-55-14

В избирательный участок входят: улицы Академика Губкина, дд.17-27, 31, 31а, 37, 37а, 39/1, 18, 20, 40-44, 40а, 48, Зур Урам, дд.22-36, Каспийская,

дд.2-12, 33, Ново-Азинская, дд.19-31.

Избирательный участок №360

Центр – МБОУ «Лицей №110», улица А.Попова, д.16, тел. 8 960 075-40-66

В избирательный участок входят: улицы Академика Кирпичникова,

дд.8-18, 11, 13/12, 15, 17, А.Попова, дд.11, 13, 14, Артиллерийская, дд.4/29-18, 18а; дома по улице Беговая; улицы Журналистов, дд.2, 6, 12-22, 3-13, Зур Урам, дд.29-47, 39а, Каспийская, дд.5-25/27, Краснооктябрьская, дд.5-11, 8, 10,

16-44, 46/2; дома по улицам Радистов, Связистов, С.Лазо, Уфимская; улицы Пионерская, дд.13, 19, Сибирский Тракт, дд.12а, 16, 18.

Избирательный участок №361

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Восьмого Марта, д.10, тел. 272-15-25

В избирательный участок входят: улицы Академика Арбузова, дд.4, 6, 6а, 16, 18/19, Журналистов, д.30, 38; дома по улице Кавалерийская; улицы Академика Кирпичникова, дд.19, 21/14, 23-27, 24, Краснооктябрьская, дд.17, 48-68/20, Восьмого Марта, дд.8, 9, 11, 12, 16, Сибирский Тракт, дд.20, 22/6, 24/7-32.

Избирательный участок №362

Центр – ГБОУ «Казанская школа №142», улица А.Попова, д.17, тел. 279-55-34

В избирательный участок входят: улицы Академика Арбузова, дд.19,

24-32, 42, 46/12, 48, Артиллерийская, дд.1-23, 25/38; дома по улице Зенитная; улица Зур Урам, дд.40, 42; дома по улице Металлистов; улица Ново-Азинская, дд.8-14, 35, 43, 45, 47, 49; дома по улицам Оборонная, Олонецкая, Строительная; вводимый в эксплуатацию жилой дом №6а по улице Олонецкая.

Избирательный участок №363

Центр – МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», проспект Победы, д.212в, тел. 598-05-22

В избирательный участок входят: дома жилого массива Малые Клыки по улицам Агрономическая, Ансар, Большая Красная, Дорожная, переулку Дорожный, улицам Зажора, Заречная, Зирекле, Игелекле, Клубная, Новый Татарстан, Озерная, Рабочая, Совхозная, Татарстан, улицы Травная, дд.29-56, Январская, дд.21-51.

Избирательный участок №364

Центр – МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», проспект Победы, д.212в, тел. 598-05-24

В избирательный участок входит проспект Победы, дд.210, 210а, 210б, 212а, 216б, 222, 222а, 222б, 224, 224а, 224б, 226, 226а, 230.

Избирательный участок №365

Центр – МБОУ «Гимназия №20 имени Абдуллы Алиша», улица Пионерская, д.10, тел. 272-37-35

В избирательный участок входят: улица Академика Губкина, дд.28а, 30а, 30б, 50; территория Военного городка по улице Академика Губкина, дд.18в, 22, 21; улицы Зур Урам, дд.3, 7, 7а, 9а, 11, 6а, 8, 10, 12, Ново-Азинская, дд.1а, 2.

Избирательный участок №366

Центр – МБОУ «Лицей №110», улица Халитова, д.5, тел. 272-01-18

В избирательный участок входят: дома жилого массива Царицынский Бугор по улицам Алмагач, Алматау, Алчэчэк, Аяз, Балантау, Баллы, Бахетле, переулку Бахетле, улицам Беркутовская, Возрождения, Гидромонтажников, Звездная, Иминлек, Ичиговая, Кристальная, Кулагинская, Наратбаш, Сандугач, Саф, Сафлык, Тагаевская, Ташлыяр, Тормыш, улица Травная, дд.1-28, по улицам Тургай, Энже, Ямьле, улица Январская, дд.1-20; дома жилого массива Царицыно по улицам 1-я Владимирская, Каспийская, дд.61-97, 42-98, Коновалова; улицы Академика Губкина, дд.57-87, 100-128, Журналистов, д.50, Халитова, дд.5, 7; дома по улицам 1-я Азинская, Г.Шершеневича, М.Дмитриева, М.Зевахина, Д.Мурзина, Поперечно-Азинская; дома по улице М.Усманова; дома коттеджного поселка «Мое Царицыно» по улицам Н.Аржанова, В.Горина, А.Казакова, Н.Капитонова, М.Кирпоноса, Ф.Мансурова, З.Нури, А.Панфилова, Г.Портнова, А.Сергеева; дома СНТ «Радуга-2», СНТ «Беркут», СНТ «Рассвет», СНТ «Водоканал», СДТ «Восход», СНТ «Ветеран», СНТ «Зеленый сад», СНТ «Любитель природы», СНТ «Любитель природы-2», СТ «Наука», СНТ «Нокса-2», СНТ «Татпотребсоюз», СНТ «Азино», СНТ «Маяк», СТ «Нефтеразведчик», СО «Нокса».

Избирательный участок №367

Центр – ФГБУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана», улица Сибирский Тракт, д.35, тел. 273-96-66

В избирательный участок входят: дома по улице Возвышенная; улица Сибирский Тракт, дд.35 (корпуса 1, 2, 3, 4), 37-39, 43а, 43г, 43д; дома по улицам Торфяная, Троицкий Лес, Центрально-Торфяная; дома СНТ «Подгорный»,

СНТ «Проектант».

Избирательный участок №368

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №108», жилой массив Карьер, улица Агрызская, д.61, тел. 239-60-66

В избирательный участок входят: дома жилого массива Карьер по улицам Агрызская, 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, 1-я Вольская, 2-я Вольская, Карьерная, Откосная, Переселенческая, Песочная, Подъемная, Поперечно-Таловая, Таловая, Фигурная, Яснополянская, переулку Яснополянский; дома жилого массива Троицкая Нокса по улицам 1-я Ноксинская, 2-я Ноксинская,

3-я Ноксинская, 4-я Ноксинская, Односторонка Ноксинская, Поперечно-Ноксинская; дома жилого массива Нагорный по улицам Альметьевская, Динамо, Рудная; дома СНТ «Ноксинское», СО «Компрессор»,

СНТ «Ветеринарный», СНТ «Медик», СНТ «Персональные пенсионеры»,

СНТ «Собес-2», СНТ «Совет», СДТ «Строитель», СНТ «Терминал»,

СНТ «Приноксинское».

Избирательный участок №369

Центр – филиал МБДОУ «Детский сад №324», улица 4-я Станционная, д.5б

В избирательный участок входят: дома жилого массива Станционные Дербышки по улицам Станционная, 2-я Станционная, 3-я Станционная, 4-я Станционная, 5-я Станционная; дома по улице Березовая жилого массива Малые Дербышки; дома СНТ «Березка ГИПО», СНТ «Весна», СДТ «Вишенка», СНТ «Виктория-остров», СНТ «Виктория-материк», СНТ «Горизонт»,

СТ «Дружба», СНТ «Казанка», СНТ «Казанка-3», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Лесовод», СНТ «Локомотив», СТ «Речник», СНТ «Рябинка»,

СО «Столетник», СНТ «Энергетик», СНТ «Подлужный».

Избирательный участок №370

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124», жилой массив Нагорный, улица Дорожная, д.32а, тел. 234-08-11

В избирательный участок входят: дома жилого массива Нагорный

по улицам Алданская, Анадырская, Белогорская, Березка, Высокогорская, улицы Дорожная, дд.1-59, 2-56, Дубровка, дд.1-109, 2-102, дома по улицам Круговая, Куркачинская, Пешеходная, 1-я Поперечно-Дорожная, 2-я Поперечно-Дорожная, 3-я Поперечно-Дорожная, 4-я Поперечно-Дорожная, 5-я Поперечно-Дорожная, дд.1-25, Самодеятельности, Скороходная, Таежная, 1-я Таежная, 3-я Таежная, Электрика, Ягодная; дома жилого массива Новая Сосновка по улицам Дорожная, Зеленая, Лесная, Молодежная, Нагорная, Сливовая; дома СДТ «Мечта», СНТ «Нагорный», СТ «Татлес», СДТ «Татпроект», СО «Химик-56».

Избирательный участок №371

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124», жилой массив Нагорный, улица Дорожная, д.32а, тел. 234-08-11

В избирательный участок входят: дома жилого массива Нагорный

по улице Большая Осенняя, улицы Дорожная, дд.61-113, 58-124, Дубровка,

дд.104-132, дома по улицам 1-я Клеверная, 2-я Клеверная, 3-я Клеверная,

4-я Клеверная, 5-я Клеверная, 6-я Клеверная, Малая Дорожная, Малая Осенняя,

1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, 6-я Поперечно-Дорожная, 7-я Поперечно-Дорожная, 9-я Поперечно-Дорожная, 1-я Поперечно-Осенняя, 2-я Поперечно-Осенняя, 3-я Поперечно-Осенняя, 2-я Таежная; дома жилого массива Новая Сосновка по улицам Ю.Акчурина, З.Басыровой, Бирюсовая, Д.Валиди, Вишневая, А.Галеева (бывшая ул.Ельнинская), Джалиловцев, Еловая, Заречная, переулку Заречный, улицам Кленовая, Компрессорщиков, Г.Курсави, Локаторная, переулкам 1-й Локаторный, 2-й Локаторный, улице Машиностроителей, переулкам 1-й Машиностроителей,

2-й Машиностроителей, улицам 1-я Молдавская, 2-я Молдавская, Мостовиков, Набережная, Наратлы, Пионерская, Г.Рафикова, Сиреневая, Спортивная, Степная, Д.Строганова, Ш.Тагирова, Шатлык, Яблоневая, Якты; дома коттеджного поселка «Изумрудная долина» по улицам И.Махмутовой, В.Муравьева, Т.Емелиной, М.Родных; дома СТ «Акинское».

Избирательный участок №372

Центр – МАОУ «Гимназия №141», улица Парковая, д.16, тел.: 234-28-37, 234-28-57

В избирательный участок входят: улицы Мира, дд.47, 51, Парковая, дд.14, 18, 22, 26, 28, 21, 27, 31, 33, Солидарности, дд.26, 30.

Избирательный участок №373

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, д.8, Крутая, д.2, Новоселья, дд.4, 6, 10, Тыныч, дд.3, 8.

Избирательный участок №374

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением иностранных языков», улица Мира, д.35а, тел. 234-43-31

В избирательный участок входят: улицы Вяземская, дд.29-47, 28-48, Главная, дд.1-41, 2-42, Инструментальная, дд.23-43, 26-44, 30б; дома по улицам Окружная, Отдыха; улицы Парковая, д.29, Солидарности, дд.3-19, 21, 4, 10-24, 28, 32, Трудящихся, дд.33-59, 32-60; дома по улице Юности.

Избирательный участок №375

Центр – МБУК «Дом культуры в жилом массиве Вознесенское», улица Нардуган, д.45, тел. 262-04-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Вознесенское по улицам Амет-Хана Султана, Аргамак, переулкам Армут, Баланлык, улицам Бастионная, Батырлык, Бахтизина, переулку Гаилэ, улице Дивизионная, переулку Дивный, улицам Добротная, Дубравная, Дэртле, переулку Загадочный, улицам Зарничная, Иман, переулку Иман, улицам Иркен, И.Кабушкина, Кардашлек, переулкам Кардашлек, Лавровый, улицам Миляшле, Назлы, переулкам Наратлык, Ноксинский, 1-й Ноксинский, 2-й Ноксинский, 3-й Ноксинский, 4-й Ноксинский, 5-й Ноксинский, 6-й Ноксинский, 7-й Ноксинский, улицам 65 лет Победы, Связная, Снайперская, переулкам Ташлык, Тоташ, Тружеников, Экият, Ялан, улице Яфраклы; дома жилого массива Привольный по улицам Айлы, Ак чэчэклэр, Единения, Жемчужная, Липецкая, Намус, Стройная, Фиалковая, Яркая; дома жилого массива Вишневка по улице Пестречинская; дома жилого массива Чернопенье.

Избирательный участок №376

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования», улица Начальная, д.6, тел. 234-52-41

В избирательный участок входят: улицы Липатова, дд.1-5, 1а, 37, 2, 2а, 3а, 4, 4а, Мира, дд.1, 3, Начальная, дд.2, 4, 7а, 9/10, Советская, дд.2/14, 4, 6, 8, 12/8, 14, Стадионная, д.7, Энтузиастов, дд.1, 2; дома жилого массива Чебакса по улицам М.Агишева, Беркутова, Дорожная, Заводская, Заречная, 2-я Заречная, Зеленая, А.Кирсанова, В.Михайлова, Г.Мурзаханова, Нагорная, Г.Одноценова, Пикина, Посадочная, переулку Саулык, улицам Советская, Современников, Совхозная, С.Соколова, П.Фролова, Чапаева, А.Чепуренко, Школьная; дома жилого массива Северная Чебакса по улицам Безмятежная, Земная, Каретная, Млечная, Осталар, Покровская, Тимерчеляр, Тыйнаклык; дома коттеджного поселка «Новое Царицыно» по улицам Илхам, Народная, Небесная, Татулык, Ялан; дома коттеджного поселка «Литл Токио» по улицам Вдохновения, Гаделлек, Ихтирам, Наследия, Процветания, Яхшыллык; дома СНТ «Родник-4».

Избирательный участок №377

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования», улица Начальная, д.6, тел. 234-52-41

В избирательный участок входят: дома по улицам 1-я Кленовая, 2-я Кленовая, 3-я Кленовая, Малиновая; улица Стадионная, дд.1-5, 2-8, 1б; дома по улице Тополевая.

Избирательный участок №378

Центр – МБУК «ДК им. С.Саид-Галиева», жилой массив Дербышки, улица Советская, д.18, тел. 590-50-86

В избирательный участок входят: улицы Липатова, дд.13, 13а, 15, 15а, 17/72, 17а, Начальная, дд.12-18, 12а, Правды, дд.10/20, 14/7, 16, 19, 20-28, 21-27, 21а, Советская, дд.15/10-27, 20, 22, 22а, Халезова, дд.3, 5, 4, 6.

Избирательный участок №379

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов – Центр образования», улица Халезова, д.11, тел. 234-86-07

В избирательный участок входят: улицы Главная, дд.56а, 62/15, 66-70, 67, 69, 69а, 71, 71а, Липатова, дд.19, 21, Мира, дд.30-34, Парковая, дд.2-6, Правды, д.17, Халезова, дд.12-20, 12а, 14а, 13, 13а.

Избирательный участок №380

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов – Центр образования», улица Каштановая, д.5, тел.: 234-05-41, 234-05-31

В избирательный участок входят: улицы Вяземская, дд.1-27, 2-26, 12а, Инструментальная, дд.1-21, 2-24, Каштановая, дд.4, 7, 8, 8а; дома по переулку Короткий; улицы Мира, дд.5-15, 17/2, 19, 7а, 9а, 13а, 15а, Трудящихся, дд.1-31, 2-30; дома жилого массива Аки по улицам Волкова, Калиновая, Набережная, Овражная, Садовая, Светлая, Сосновая, 2-я Сосновая, Транспортная, Трансформаторная; дома жилого массива Белянкино по улице Родниковая; дома жилого массива Новая Сосновка по улицам Букетная, Волшебная, Гагарина, Мадлен, Продольная, Раздольная, Тынлык, Утренняя, Хрустальная, Шоссейная, Яктылык; дома СДТ «Белянкино», СНТ «Горняк», СТ «Карьер», СДТ «Фреон», СНТ «Фотон», СНТ «Сирень», СНТ «Монтажник».

Избирательный участок №381

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №11», улица Начальная, д.15, тел. 234-43-41

В избирательный участок входят: улицы Главная, дд.50, 56, 60, Мира, дд.6-26, 12а, 16а, 21, 23, 25, 27, Начальная, дд.11а, 13, 17, Правды, дд.4, 4а, 6, 8/19, 9, 11, 13, 15, Советская, дд.1/4, 3-11, 5а, 7а, 9а, 13/11.

Избирательный участок №382

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №185», улица Ф.Табеева, д.4, тел. 590-29-56

В избирательный участок входят: дома по улице Мухамедьяра, улицы Ф.Табеева, д.5, Умырзая, дд.44, 44б; дома жилого массива Самосырово по улице Дорожная, переулкам Зеленый, Мира, улицам А.Коваля, Мира, Молодежная, Овражная, Огородная, переулку Солнечный, улице Школьная.

Избирательный участок №383

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением иностранных языков», улица Мира, д.35а, тел. 234-43-31

В избирательный участок входят: улицы Главная, дд.43-51, 48, Каштановая, дд.9, 11, 15-21, 10, 12, 16, 10а, Мира, дд.31-37, Парковая, дд.5/39, 7, 11-19, Солидарности, дд.6, 8.

Избирательный участок №384

Центр – ГАПОУ «Казанский строительный колледж», улица Липатова, д.25, тел. 234-13-66

В избирательный участок входят: улицы Главная, д.71б, Липатова, дд.23, 25, 23а, 25а, 25б, Мира, дд.36, 62 (корпус 1), 62 (корпус 2), 64 (корпус 1), 64 (корпус 2), Халезова, дд.19-23, 27, 27а, 29, 22, 22а, 22б, 26, 26а, 34.

Избирательный участок №385

Центр – МАОУ «Гимназия №141», улица Парковая, д.16, тел.: 234-28-37, 234-28-57

В избирательный участок входят: улицы Мира, дд.41-45, 53, 55, 59, 61, 65, 67, Парковая, дд.10, 12.

Избирательный участок №386

Центр – фельдшерско-акушерский пункт жилого массива Большие Дербышки, улица Краевая, д.1а

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кульсеитово по улицам Авиации, Айнур, переулку Айнур, улице Акъяр, переулку Акъяр, улицам Аулак, Бэйге, Байрам, Байтиряк, Болынлык, Главная, Дачная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казансу, Ключевая, переулку Конструкторский, улицам Набережная, Оптиков, Поэта Каменева, Ромашковая, Светозарная, переулку Тенистый, улицам Тугай, Туполева, Хвойная, Чулпан; дома жилого массива Большие Дербышки по улицам Заречная, Исаева, Кооперативная, Краевая, Лесная, Новая, Советская, Л.Фаттахова; дома жилого массива Малые Дербышки по улицам Вишневый Сад, Кооперативная, Услонская, Школьная; улица Прибольничная, дд.1а, 4; дома жилого массива Акинская Поляна по улице Дачная; дома СНТ «Дубок», СНТ «Чайка», СНТ «Казанка-2», СНТ «Весна-78», СНТ «Березка», СТ «Победа», СНТ «Родник», СНТ «Светлый плес», СНТ «Солнечный», СНТ «Чишма», СНТ «Энергетик-2», СНТ «Юбилейный».

Избирательный участок №387

Центр – ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФЦТРБ), Научный городок-2, тел.: 239-53-20, 239-53-26

В избирательный участок входит Научный городок, дд.1, 2, 3, 4.

Избирательный участок №388

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования», жилой массив Киндери, улица Азина, д.65а, тел. 234-48-07

В избирательный участок входят: дома жилого массива Киндери по улицам Азатлык (бывшая ул.Набережная), Азина, Арская, переулку Арский, улице Асылъяр, переулкам 1-й Верхний, 2-й Верхний, улицам Верхняя, Водстрой, Дорожная, Карьерная, Лачын, Медовая, М.Амира, Мичурина, переулку Мичурина, улицам Нагорная, Нижняя, Рабочая, 2-я Рабочая, Степная, Терновая, Тылсым, Энтузиастов; дома СНТ «Смородинка», СО «Строитель-2».

Избирательный участок №389

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), проспект А.Камалеева, д.22, тел.: 562-03-50, 562-03-70

В избирательный участок входят: проспект А.Камалеева, дд.1, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, улицы Г.Кариева, дд.5, 7, Курская, дд.11, 13, 11а, 13а, 15-19, 18-22, 23, 25, 27, 27а, 29, П.Лумумбы, дд.44, 46, 47а, 50, Седова, дд.20а, 20б, 20в.

Избирательный участок №390

Центр – МАОУ «Лицей – инженерный центр», улица А.Кутуя, д.84, тел. 272-63-31

В избирательный участок входят: улицы А.Кутуя, дд.33-39, 44, 44а, Гвардейская, дд.31/42, 35, 35а, Макаренко, д.6, Н.Исанбета, дд.43, 49-57, Седова, дд.1, 5, С.Разина, дд.37-41, 48-52, Спортивная, дд.3, 14, 16, 20, 33, Шуртыгина, дд.32, 34.

Избирательный участок №391

Центр – МАОУ «Лицей – инженерный центр», улица А.Кутуя, д.84, тел. 272-63-31

В избирательный участок входят: улицы А.Кутуя, дд.46-50/9, 48а, 54, 68 (корпус 1), 68 (корпус 2), 70, 72, 78, 82, 86а, 88, 43-71, 75-79, 79а, 81-155, 155а, 100, 104-108, 110а, 110б, 110д (корпус 1), 110д (корпус 2), 110д (корпус 3), Седова, дд.3, 7.

Избирательный участок №392

Центр – МАОУ «Лицей – инженерный центр», улица А.Кутуя, д.114, тел. 288-23-54

В избирательный участок входят: дома жилого массива Дальний по улицам Бухарская, Крылова, Родины, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская; улицы А.Кутуя, дд.110, 110е, Родины, дд.24а, 24б, 24в, 24г, 9/2, 25, 29-33, 33б (корпус 1), 33б (корпус 2), 37, М.Хасанова, дд.13, 13а, 15, 19, проезд Яраткан, дд.4, 4а, 4б, 4в, 6/15, 3, 3а, 5, проезд Созидателей, дд.7, 9, 11, 13; вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Родина», жилого комплекса «Новые горки», жилого комплекса «Мечта», жилого комплекса «Яратам», жилого комплекса «Притяжение».

Избирательный участок №393

Центр – филиал МБУ «Спортивная школа единоборств «Ак Барс» г.Казани, улица Отрадная, д.42, тел. 298-53-93

В избирательный участок входят: улицы Гвардейская, дд.59-65, 59а, Даурская, дд.25-39, 27а, 35а, Отрадная, дд.32, 38, 40, 44, 46, 48, 50.

Избирательный участок №394

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Р.Зорге, д.1а, тел. 298-74-20

В избирательный участок входят: улица Аметьевская магистраль, дд.16 (корпус 2), 18 (корпус 5), улицы Гвардейская, дд.56, 58, Даурская, дд.17, 21/9, 23, 40, Карбышева, дд.1/30, 3, 7, 2-6, 12, 14, 24, 30, 34/19, Р.Зорге, дд.1, 2, 3, 5а, Отрадная, дд.4, 8-20, 24/10, 26/8.

Избирательный участок №395

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Р.Зорге, д.1а, тел. 298-74-20

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд.13-17, 13а, Р.Зорге, дд.12, 12а, 16, 16а, 10, 18, 17, 19, 21-25.

Избирательный участок №396

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Р.Зорге, д.1а, тел. 298-74-20

В избирательный участок входят: улицы Даурская, дд.44в, 44г, 46а, 48а, 48в, Р.Зорге, дд.4-8, 5-15, Братьев Касимовых, д.35, Родины, дд.26б, 26в, 26г, 26е.

Избирательный участок №397

Центр – ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», улица Даурская, д.30, тел. 298-85-18

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, д.36/2, Латышских Стрелков, дд.3, 19-23, 4-10, 2а, 4а, 8а, 10а.

Избирательный участок №398

Центр – Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, улица Даурская, д.32, тел. 298-52-92

В избирательный участок входят: улица Аметьевская магистраль, дд.16 (корпуса 1, 3, 4), 18 (корпуса 1, 2, 3), улицы Высотная, д.7, Даурская, дд.9, 11, 34б, 36, Отрадная, дд.5, 7, 9, 15.

Избирательный участок №399

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №86 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Даурская, д.26, тел. 298-91-43

В избирательный участок входят: улица Даурская, дд.20-24, 20а, 22а, 24а, дома по улице 2-я Даурская, улица Латышских Стрелков, дд.12а, 14.

Избирательный участок №400

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Латышских Стрелков, д.15, тел. 298-83-35

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд.40, 42, 46, 48, Латышских Стрелков, дд.1/38, 5, 7-13.

Избирательный участок №401

Центр – МБОУ «Гимназия №90», улица Комарова, д.12, тел. 298-90-21

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, д.50, Комарова, дд.2/3, 4, 8, Курчатова, дд.2-10, 14, 5.

Избирательный участок №402

Центр – МБОУ «Гимназия №90», улица Комарова, д.12, тел. 298-90-21

В избирательный участок входят: улицы Комарова, дд.10, 14-20, 24, Латышских Стрелков, дд.31-39.

Избирательный участок №403

Центр – МБОУ «Гимназия №90», улица Комарова, д.12, тел. 298-90-21

В избирательный участок входят: улицы Курчатова, дд.7, 11, 13, 17, 19, 18, Латышских Стрелков, дд.25-29, 41, 25а, 58, 59, 42, 60, 62, 63; дома СНТ «Любитель».

Избирательный участок №404

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111», улица А.Кутуя, д.4а, тел. 295-66-16

В избирательный участок входят: улицы Гастелло, дд.1, 7, 7а, Гвардейская, дд.2/22, 6, 10, 14, 16б, Красной Позиции, дд.1-7, 3а, 7а, 2, 6, 2а, 6а, П.Лумумбы, д.4.

Избирательный участок №405

Центр – МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия №29», улица Красной Позиции, д.8а, тел. 295-92-52

В избирательный участок входят: улицы А.Кутуя, дд.1-9, 3а, 5а, Гвардейская, дд.16, 16а, 20-28, Красной Позиции, дд.9-15, 9а, 9б, 13а.

Избирательный участок №406

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111», улица А.Кутуя, д.4а, тел. 295-66-16

В избирательный участок входят: улицы Авиахима, дд.34, 53, 53/2, 53/3, 55, А.Кутуя, дд.2/17, 4-16, 2а, 2б, Гвардейская, дд.32-36, 36а, 34б, Кирпичная, д.9, Челнинская, дд.10, 11, 17.

Избирательный участок №407

Центр – МБОУ «Гимназия №93», улица Красной Позиции, д.37, тел. 295-83-30

В избирательный участок входят: улицы Гвардейская, дд.38-44, 37 (корпуса 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17), Кирпичная, дд.1/31-5, 15, Красной Позиции, дд.29, 29а, 29б, 29в, 33, 35, Толбухина, дд.3-13.

Избирательный участок №408

Центр – МБОУ «Гимназия №93», улица Красной Позиции, д.37,тел. 295-83-30

В избирательный участок входят: улица Аметьевская магистраль, дд.4-10, 4а, 6а, улицы Гвардейская, дд.46 (корпуса 1, 2), 46в, 48 (корпуса 1, 2), 50, 52, 52 (корпус 2), Красной Позиции, дд.39-45, Толбухина, дд.15, 15 (корпус 2), 19, 21.

Избирательный участок №409

Центр – МБОУ «Гимназия №125», улица Ю.Фучика, д.147, тел. 262-13-68

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд.28, 30, Ю.Фучика, дд.98, 100, 106а, 141-145, 149, 151.

Избирательный участок №410

Центр – МБОУ «Гимназия №125», улица Ю.Фучика, д.147, тел. 262-72-37

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд.94, 96, 131, 133, 135, Ломжинская, дд.17, 24.

Избирательный участок №411

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.108, тел. 262-15-07

В избирательный участок входят: улица Ломжинская, дд.1, 3, 5, 7, 11-15, проспект Победы, дд.98, 102.

Избирательный участок №412

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.108, тел. 262-15-07

В избирательный участок входит улица Минская, дд.6, 8, 10, 18, 20-24, 26а.

Избирательный участок №413

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.108, тел. 262-15-07

В избирательный участок входят: улица Минская, дд.12, 16, проспект Победы, дд.100, 106.

Избирательный участок №414

Центр – МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения», улица Чишмяле, д.5, тел. 262-01-18

В избирательный участок входят: улицы Академика Завойского, дд.3-7, 11а, 13, Ю.Фучика, дд.78, 82.

Избирательный участок №415

Центр – МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения», улица Чишмяле, д.5, тел. 262-01-18

В избирательный участок входят: улица Академика Завойского, дд.21, 21б, 23, 25, проспект Победы, д.78.

Избирательный участок №416

Центр – МБОУ «Лицей №159 имени С.Х.Загидуллиной», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-28

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд.32, 34, Ноксинский Спуск, дд.1, 5, 7, 11, 13, 15, Ю.Фучика, дд.102, 104, 106, 108, 110.

Избирательный участок №417

Центр – МБОУ «Многопрофильная гимназия №183», улица Минская, д.47, тел. 590-54-77

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд.37, 39, 41, 45, 36-48, 49, 51, 55-59, 61, Ноксинский Спуск, д.21.

Избирательный участок №418

Центр – МБОУ «Многопрофильная гимназия №183», улица Минская, д.47, тел. 590-54-77

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд.50, 52, 56, 73/1, 73/2, 73/3, Ноксинский Спуск, дд.23-29, 33-41.

Избирательный участок №419

Центр – МБОУ «Лицей №159 имени С.Х.Загидуллиной», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-28

В избирательный участок входит улица Ноксинский Спуск, дд.43, 16,

20-30.

Избирательный участок №420

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156», улица Чишмяле, д.3, тел. 262-21-08

В избирательный участок входят: улицы Вербная, д.1, Академика Завойского, дд.11, 15, 17, 17а, Чишмяле, д.15, Ю.Фучика, дд.84, 86, 86а, 88.

Избирательный участок №421

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156», улица Чишмяле, д.3, тел. 262-21-08

В избирательный участок входят: улицы Ломжинская, дд.20, 22, Ю.Фучика, дд.117, 117а, 121, 123, 125, 127, 129, Чишмяле, дд.9, 11, 13.

Избирательный участок №422

Центр – МБОУ «Лицей №159 имени С.Х.Загидуллиной», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-28

В избирательный участок входят: улицы Ноксинский Спуск, дд.4, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 14, 14а, Ч.Айтматова, дд.1, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок №423

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161», улица Закиева, д.31, тел.: 262-73-16, 262-73-06

В избирательный участок входят: улица Закиева, д.5, проспект Победы, дд.57а, 57б, 57в, 139 (корпус 1), 139 (корпус 2), 139 (корпус 3), 139а (корпус 1), 139а (корпус 2), 120-124.

Избирательный участок №424

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161», улица Закиева, д.31, тел.: 262-73-16, 262-73-06

В избирательный участок входят: улицы Академика Сахарова, д.1, Закиева, дд.7, 9-17, 25, 37, 37б, 39.

Избирательный участок №425

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Сахарова, д.9, тел. 263-85-19

В избирательный участок входят: улица Закиева, дд.21, 23, проспект Победы, дд.126а, 128, 132, 134, 140-146, 152/33.

Избирательный участок №426

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Сахарова, д.9, тел. 263-85-19

В избирательный участок входят: улица Академика Сахарова, дд.3, 5,

13-21, 25-31, проспект Победы, дд.130, 136, 138.

Избирательный участок №427

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 263-14-96

В избирательный участок входят: улицы Академика Сахарова, дд.6, 10, 12, 16, Г.Кайбицкой, дд.1, 5, 2, 6, Р.Вагапова, дд.4, 6, 12-16, 20.

Избирательный участок №428

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд.5, 9, 9 (корпус 2), 15, Г.Кайбицкой, дд.3, 4, 7, 8, 11, 15, Р.Вагапова, дд.8/15, 18.

Избирательный участок №429

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд.7, 10-16, 10а, 12а,14а, 16а, Г.Кайбицкой, дд.12, 14, Тыныч, д.1.

Избирательный участок №430

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд.1 (корпуса 1, 2), 3, 4, 6, Закиева, дд.20 (корпуса 1, 2), 24, 41, 43.

Избирательный участок №431

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Р.Вагапова, д.11, тел. 276-36-67

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд.17-21, 31, 20, 20а, 22, Р.Вагапова, дд.13, 15, 23/18, 27, 29, Магистральная, дд.18а, 20.

Избирательный участок №432

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Р.Вагапова, д.11, тел. 276-36-67

В избирательный участок входят: улицы Академика Сахарова, дд.18, 20, Р.Вагапова, дд.3, 5, 9, Х.Бигичева, дд.2, 4, 3, 5.

Избирательный участок №433

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Р.Вагапова, д.11, тел. 276-36-67

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд.156/26, 158, 160, 164-168, улица Х.Бигичева, дд.9, 11, 13, 13а, 10-14.

Избирательный участок №434

Центр – МБОУ «Гимназия №174», улица Х.Бигичева, д.26, тел. 276-26-21

В избирательный участок входят: улица Академика Глушко, дд.33, 43, 47/21, 49, проспект Победы, дд.172, 174, 176, улица Х.Бигичева, дд.15-19, 16, 18, 22, 24/45.

Избирательный участок №435

Центр – МБОУ «Гимназия №174», улица Х.Бигичева, д.26, тел. 276-61-09

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд.22а, 22б, 22в, 22г, 24, 26, 23, 37-41, Магистральная, дд.10а, 12а, 14а, 16а.

Избирательный участок №436

Центр – МБОУ «Гимназия №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы С.Ахтямова, д.1 (корпуса 1, 2, 3), Академика Глушко, дд.32-34, проспект Победы, дд.178, 178а, 178б, 182-186, 190, 192, улицы П.Полушкина, дд.4, 6, Д.Файзи, д.17; вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Мой ритм».

Избирательный участок №437

Центр – МБОУ «Гимназия №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, д.28, 30, Д.Файзи, дд.1, 3, 7, 11, 15, Х.Бигичева, дд.23, 25, 27-33, 28-32.

Избирательный участок №438

Центр – МБОУ «Гимназия №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы Х.Бигичева, дд.35, Д.Файзи, дд.10-14, 10а, Дуслык, дд.4, 6, Мамадышский Тракт, дд.8, 34, 36, переулок Дуслык, д.6, улица Туганлык, дд.1, 3, 10, 12; дома жилого массива Большие Клыки по улицам Дуслык, Ковыльная.

Избирательный участок №439

Центр – МБОУ «Гимназия №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы Мамадышский Тракт, д.10, Туганлык, д.5а; дома жилого массива Большие Клыки по улицам Амарантовая, Балкыш, Геологов, Зеленая Поляна, Качаклар, Костина, Крутая, Магистральная, Мамадышская, Молодежная, Новоселья, Октябрьская, Полевая, Рыбная, Сабинская, Садовая, Строителей, Туганлык, Трудовая, Тыныч, Тюлячинская, Шавалиева, Экологическая, Южная.

Избирательный участок №440

Центр – МБУК «Дом культуры в жилом массиве Вознесенское», улица Нардуган, д.45, тел. 262-04-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Вознесенское по улице Бишек, переулку Боковой, улицам Верная, Вишневая, Вознесенская, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Заречная, Камская, Карлыгач, Луговая, Нардуган, Парканат, Полевая, 2-я Полевая, переулку Праздничный, улицам Профсоюзная, Радужная, переулку Старательный, улицам Тузганак, Туманная, Цветочная, Центральная, Чебаксинская, Черемуховая, Черемшановая, Шмелиная, Якташлар; дома СНТ «Нокса-Авиа».

Избирательный участок №441

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», жилой массив Константиновка, улица Советская, д.77а, тел. 237-02-67

В избирательный участок входят: дома жилого массива Константиновка по улицам Ботаническая, Вишневая, Закиева, Зеленая, улица Интернациональная, дд.1-10, дома по улицам Кленовая, Ноксинская, Односторонняя, М.Сабирова, улицы Советская, дд.79-163, Центральная, дд.1-49, 2-62, дома по улицам Школьная, Южная, переулку Ягодный, улице Ясеневая; дома СНТ «Овощник-1», СНТ «Овощник-2», СНТ «Овощник-3».

Избирательный участок №442

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», жилой массив Константиновка, улица Советская, д.77а, тел. 237-02-67

В избирательный участок входят: дома жилого массива Константиновка по переулку Беркутова, улицам Беловежская, Белозерская, Белокаменная, Беркутова, Бирюсовая, переулку Вересковый, улицам Заречная, Извилистая, переулку Извилистый, улицам Изумрудная, Казанская, Крылатская, Малахитовая, Миляшле, переулкам Миляшле, Мостовой, улицам Нефтяников, Озерная, переулку Овражный, улице Привольная, улицы Советская, дд.1-78, Центральная, дд.51-107, 64-116, по улице Юности.

Избирательный участок №451

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156», улица Чишмяле, д.3, тел. 262-21-08

В избирательный участок входят: улица Вербная, д.1а, проспект Победы, дд.76, 80, 84, улицы Ю.Фучика, дд.115, 119, Чишмяле, дд.1, 17, 21; дома жилого массива Вознесенское по улицам Вербная, Г.Динмухаметова, Н.Калашникова, Д.Менделеева (бывшая ул.Осиновая), Наклонная, Обновления, Солнечная, Таныш, Туры.

Избирательный участок №452

Центр – МБОУ ДО «Центр детского творчества "Азино"», улица Ломжинская, д.6а, тел. 262-02-68

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд.88, 90, улица Ломжинская, дд.2-6, 12, 14, 16, 18.

Избирательный участок №454

Центр – МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида», улица Чэчэк, д.32, тел. 210-14-03

В избирательный участок входят: дома жилого массива Вишневка по улицам Акчарлак, Балачак, переулку Бархатный, улицам Береговая, Большая, переулку Бравый, улице Васильковая, переулку Встречный, улице Гульбакча, переулку Дальний, улицам Заречная, Звездопадная, Красивая, Луговая, переулкам Малый, Мизгел, улицам Поднебесная, переулку Радостный, улице Салмачинская, переулку Стремительный, улицам Тамчы, Тау буе, Туган як, переулку Тукранбаш, улице Усадебная, переулкам Фируза, Хозур; дома жилого массива Привольный по улицам Айбагар, Вересковая, Икмякле, Каратау, Карачаровская, Ледяная, Пахотная, Уракчи, Усердная, Чэчэк; Алексеевская, Алмачуар, Белоствольная, Долгая, Жилякле, Знатная, Кизляу, Костромская, Кызылтау, Лейсан, Ореховая, Счастливая, Таллык, Чирямле, Эмет, Юмарт, Яшьлек; дома СНТ «Дорожник», СНТ «Полимер», СНТ «Домостроитель».

Избирательный участок №455

Центр – МБОУ «Многопрофильная школа №181», улица Тулпар, д.2, тел. 598-06-99

В избирательный участок входят: проспект А.Камалеева, дд.28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в, улицы Г.Кариева, дд.4, 4а, 4а (корпус 2), 6-10, Тулпар, дд.4, 5, 7, Шуртыгина, дд.19, 21.

Избирательный участок №456

Центр – Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», улица 2-я Азинская, д.7а, тел. 202-26-38

В избирательный участок входят: улицы Академика Губкина, д.52а, 2-я Азинская, дд.1, 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 3, 3а, 3б, 3в, 5-27, 31-45, 28, 30; дома по улице 3-я Азинская; улица Зур Урам, дд.1Г, 1И, 1К, 1К (корпуса 2, 3, 4, 5); дома СНТ «Ветеран Войны».

Избирательный участок №457

Центр – МБУК г.Казани «Дом культуры в жилом массиве Константиновка», улица Интернациональная, д.24а, тел. 204-30-68

В избирательный участок входят: дома по улице Алгарыш, проезду Хезмэт, улицам Хоррият, Чудесная; дома жилого массива Константиновка по улицам Амурская, Березовая, Бескрайняя, Дачная, улица Интернациональная, дд.11-40, дома по улицам Лесная, Мира, Овощеводов, Овражная, Полевая, Посадочная, Садовая, Северогорская, Солнечная, Строителей, Татарстан, Тукаевская, Хансувар, переулку Школьный, улице Южногорская; дома коттеджного комплекса «Султан Ай» по улицам Алсу, Березовая Аллея, Итиль, Семейная, Радушная, Ясмин; дома коттеджного поселка «Живописный» по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая, Пейзажная; дома коттеджного поселка «Радужный» по улицам Н.Загоскина, М.Коринфского, Райская, Э.Тенишева, В.Хлебникова; дома коттеджного поселка «Новая Константиновка» по улицам Алмазная, Зеленая Роща, Каенкай, Райхан, Цветущая.

Избирательный участок №458

Центр – МБОУ «Гимназия №184 им.М.И.Махмутова», жилой массив Константиновка, улица А.Курынова, д.11а, тел. 590-56-77

В избирательный участок входят: улица А.Курынова, дд. 4, 4 (корпуса 2, 3, 4), 6 (корпуса 1, 2), 10 (корпуса 1, 2, 3), дома по улице Р.Нежметдинова, улица Н.Рахлина, дд.3, 5, 7, 7б, 7 (корпус 2); вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Светлая долина» по улице А.Курынова.

Избирательный участок №459

Центр – МБОУ «Гимназия №184 им.М.И.Махмутова», жилой массив Константиновка, улица А.Курынова, д.11а, тел. 590-56-77

В избирательный участок входят: улицы А.Курынова, дд.11 (корпус 1), 11 (корпус 2), Н.Рахлина, дд.13, 13 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2, 3), А.Тазетдинова, дд.1, 4, 6, дома жилого комплекса Green по улице Архитектора Гайнутдинова; вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Лето», жилого комплекса «Нокса парк».

Избирательный участок №460

Центр – МБОУ «Многопрофильный лицей №185», улица Ф.Табеева, д.4, тел. 590-29-56

В избирательный участок входят: улицы А.Аббасова, дд.13, 19, 21, 21а, 23, 23а, Удивительная, д.9, Умырзая, дд.10, 12, 14, Ф.Табеева, дд.1, 3; вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Весна 2».

Избирательный участок №461

Центр – МАОУ «Многопрофильный лицей №11», проезд Ю.Ахметзянова, д.9 (корпус 2), тел. 590-18-82

В избирательный участок входят: улицы Космонавтов, дд.30-40, 42, 42а, 42б, П.Лумумбы, дд.54-58, 62, 62а, 64.