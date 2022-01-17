Для гостей Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу

Для туристов Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу. Он доступен на русском и английском языках. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Кроме заведений общепита и разнообразных кулинарных традиций нашего города, из путеводителя гости узнают, где можно купить интересные сувениры, связанные с гастрономией», — заявила Санникова.

Туристы смогут найти путеводитель в гостиницах, на ЖД станциях, в аэропорту и в туристско-информационном центре. В ближайшее время планируется выпустить путеводитель и на смартфоны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанцев приглашают принять участие в создании интерактивной карты парков. Платформа станет помощником в путешествиях и прогулках по паркам, скверам и бульварам республики.