 Для гостей Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу
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Для гостей Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу

Справочник рассказывает, где отведать необычные блюда и какие мероприятия следует посетить.

Город
17 января 2022  14:59
Автор:
Эдуард Салихов

Для туристов Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу. Он доступен на русском и английском языках. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Кроме заведений общепита и разнообразных кулинарных традиций нашего города, из путеводителя гости узнают, где можно купить интересные сувениры, связанные с гастрономией», — заявила Санникова. 

Туристы смогут найти путеводитель в гостиницах, на ЖД станциях, в аэропорту и в туристско-информационном центре. В ближайшее время планируется выпустить путеводитель и на смартфоны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанцев приглашают принять участие в создании интерактивной карты парков. Платформа станет помощником в путешествиях и прогулках по паркам, скверам и бульварам республики.

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Для гостей Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу