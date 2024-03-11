Для избирателей из Татарстана организуют концерт Иванушек International и Хора Турецкого

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Город
11 марта 2024  10:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Фестиваль «Всей семьей на выборы» пройдет в «Ак Барс Арене» в воскресенье, 17 марта, в завершающий день голосования в рамках выборов президента России.

На избирательных участках, которых в Казани будет порядка полутысячи, выдадут специальные браслеты. Их можно будет предъявлять в автобусах для бесплатного проезда и на концерте в качестве билета.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 21:30 – в «Ак Барс Арене» будут различные активности, масленичные гуляния и приезжие артисты такие, как Ваня Дмитриенко, Хабибка, Хор Турецкого, группа «Кар-мен» и Иванушки International.

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