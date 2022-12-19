Для ликвидации гололеда на улицах Казани приготовили 900 тонн пескосоляной смеси и реагента

Из-за вчерашнего перепада температур на дорогах и тротуарах Казани образовалась гололедица, ликвидация которой продолжается и сегодня.

«Дорожные службы приготовили побольше противогололедных материалов и вышли на дороги и тротуары. Со вчерашнего вечера использовали почти 900 тонн пескосоляной смеси и реагента», - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Обработка идет последовательно, поэтому риск столкнуться с опасными ледяными участками остается. «Просим быть внимательнее и осторожнее», - добавили в мэрии.

Ранее «КВ» сообщали, что прошедшей ночью с улиц Казани вывезли 9360 тонн снега. Чтобы обработать дороги против гололеда использовали 212 тонн реагента и 660 тонн песко-соляной смеси.