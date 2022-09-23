Для мобилизованных россиян сохранят рабочие места

Призванные по частичной мобилизации россияне сохранят рабочие места – такое постановление утвердило Правительство страны. Так, мобилизованные жители России смогут сохранить трудовой договор и через время вернуться на прежнее место работы.

Изменения уже внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений 2022 и 2023 годов и утверждены. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

«Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены», - уточнили в кабмине. Также в пресс-службе подчеркнули, что это решение касается правоотношений, которые возникли с 21 сентября этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что накануне в России начала работать горячая линия для информирования жителей страны по вопросам частичной мобилизации. Россияне из любого региона могут позвонить по номеру 122 и получить ответ по волнующей теме.