 Для россиян открыли горячую линию для вопросов о частичной мобилизации
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Для россиян открыли горячую линию для вопросов о частичной мобилизации

Позвонить смогут жители всех регионов России.

Россия/Мир
23 сентября 2022  08:26
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в России начала работать горячая линия для информирования жителей страны по вопросам частичной мобилизации. Россияне из любого региона могут позвонить по номеру 122 и получить ответ по волнующей теме.

Позвонить на горячую линию можно с городского телефона. Также информацию можно получить на сайте Объясняем.РФ.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Путин.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - отметил президент России.

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