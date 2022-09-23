Для россиян открыли горячую линию для вопросов о частичной мобилизации

Накануне в России начала работать горячая линия для информирования жителей страны по вопросам частичной мобилизации. Россияне из любого региона могут позвонить по номеру 122 и получить ответ по волнующей теме.

Позвонить на горячую линию можно с городского телефона. Также информацию можно получить на сайте Объясняем.РФ.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Путин.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - отметил президент России.