Для молодых бизнесменов Татарстана проведут брифинг

Для начинающих предпринимателей Татарстана в казанском Центре «Мой Бизнес» пройдет брифинг от проекта «Новые русские». Во встрече примут участие первые лица в сфере поддержки предпринимательства, основатели бизнес-сообществ и его представители.

Они расскажут, как не потеряться в потоке информации, где привлечь стартовый капитал, какую поддержку бизнесу оказывает государство. Участники смогут задать спикерам вопросы, а также рассказать о своем стартапе потенциальным инвесторам. Самые активные гости мероприятия станут героями фильма о российском бизнесе.

Модерировать мероприятие будет журналист Forbes Russia Ярослав Бабушкин. Спикерами брифинга станут:

– Айдар Исмагилов — основал сеть автомоек «Мойдодыр», сооснователь сети шиномонтажей «5 колесо», «Кыстыбый», «VESNA», основатель бизнес-школы Real Case School;

– Линара Бурханова — первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан — руководитель Центра «Мой бизнес»;

– Расим Усманов – заместитель директора Гарантийного фонда Республики Татарстан;

– Анатолий Кияшко — общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Татарстане

– Айдар Булатов — основатель «Фабрики предпринимательства», предприниматель, венчурный инвестор

Мероприятие пройдет сегодня, 2 декабря, в 13:00 по адресу Казань, ул. Петербургская 28, Центр «Мой бизнес», 3 этаж, зал «Алафузов». Участие предполагает деловой дресс-код.

На встречу нужно зарегистрироваться по ссылке: https://newrussians.timepad.ru/event/2245867/

Ранее «КВ» сообщали, что Казанский федеральный университет с 1 ноября по 7 декабря проводит Приволжский молодежный фестиваль народного творчества «Национальное достояние». В фестивале участвуют творческие коллективы и исполнители из высших и средних специальных учебных заведений, школьники 9-11 классов из регионов ПФО.