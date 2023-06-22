 Для оформления Fan-ID на стадионе в Казани будут работать выездные точки МФЦ
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Для оформления Fan-ID на стадионе в Казани будут работать выездные точки МФЦ

Билеты на матчи премьер-лиги можно будет купить, лишь предъявив карту болельщика.

Спорт
22 июня 2023  11:31
Автор:
Василина Олейник

Футбольные болельщики смогут оформить Fan-ID на ближайших матчах и спортивных мероприятиях, которые пройдут в Казани. Специально для этого предусмотрена работы выездных точек МФЦ. Об этом сообщил Марат Вагизов, пресс-атташе ФК «Рубин». 

«Выездные точки МФЦ будут работать на стадионе во время матчей. Можно будет там сделать полный цикл оформления карты болельщика. Кроме стадиона, работа выездных точек планируется на различных мероприятиях. Например, на Дне молодежи 24 июня в парке «Урам». Далее 25 июня на мероприятиях Медиалиги на стадине «Ак Барс Арена» тоже планируется МФЦ. И естественно, на Суперкубке 15 июля тоже будут точки МФЦ для людей, которые захотят оформить карту болельщика», – рассказал Вагизов. 

Напомним, карту болельщика можно с осени прошлого года можно оформить и в отделениях МФЦ. Процедура занимает несколько минут, при себе нужно иметь паспорт, сообщается на сайте «Мои документы».

Карта болельщика – цифровой сервис для посещения матчей. Номер карты будет необходим при покупке билетов и абонементов на матчи российской Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что казанский «Рубин» вернулся в РПЛ. 

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