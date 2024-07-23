Для платной трассы Алексеевское — Альметьевск изымут 14 тысяч квадратных метров

В рамках строительства скоростной платной трассы Алексеевское — Альметьевск в Татарстане будет произведено изъятие 22 земельных участков общей площадью 14 422 кв. метра, принадлежащих ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изъятию подлежат как участки, находящиеся в аренде у «Татнефти», так и участки, находящиеся в собственности компании. Это необходимо для размещения автомобильной дороги регионального значения. Важно отметить, что 16 объектов, расположенных на этих землях, не подлежат изъятию.

Министерство земельных и имущественных отношений РТ должно в течение 30 дней подготовить соглашения о прекращении аренды и изъятии участков после определения размера возмещений.

Строительство скоростной трассы Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров, ведущееся в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5), продолжается. К настоящему времени трасса построена более чем на 70%. Стоимость работ, изначально оценивавшаяся в 83,6 млрд рублей, впоследствии выросла до 102 млрд. В этом году на строительство трассы будет выделено свыше 22,4 млрд рублей.