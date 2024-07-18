Для пользователей электросамокатов введут новые штрафы

С прошлого года их использование стало в значительной степени ограничено. Вступили в силу поправки в ПДД, стали строже правила проката. Впрочем, законотворцы не остановились на этом. На прошлой неделе Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в КоАП РФ, предусматривающие различные наказания за нарушения для пользователей СИМ, сообщает «Российская газета».

Число ДТП растет

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в 2024-м отмечается рост количества ДТП с участием СИМ - в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- К сожалению, есть и смертельные исходы, - заметил Вячеслав Володин. - Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей.

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает наказания за ряд правонарушений ПДД. Так, в случае причинения легкого вреда здоровью в ДТП пользователям СИМ придется выплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Штрафы для самокатчиков будут введены и за езду по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Что можно, а что запрещено

Понятие СИМ появилось в ПДД с 1 марта прошлого года. Введение подобного понятия позволило законотворцам четче регулировать использование таких транспортных средств.

На сегодняшний день ездить на электросамокатах можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом приоритет движения отдается пешеходам, подгонять их и сигналить в спину запрещено. Пользователь самоката в плотном пешеходном движении должен двигаться со скоростью потока либо спешиться. Выезжать на дорогу разрешено только электросамокатам с тормозной системой и фарами, прочим СИМ это запрещается. При этом двигаться можно только по дорогам с максимальной разрешенной скоростью не более 60 км/ч. Также запрещен выезд на проезжую часть лицам моложе 14 лет.

Перед тем как предложить законопроект, его авторы провели исследование, посвященное состоянию дорожной инфраструктуры. Законотворцы не стремятся полностью запретить электросамокаты, но отмечают необходимость отделить их от автомобилей и пешеходов. Для этого необходимо развивать сеть велодорожек. На сегодняшний день по всей стране их протяженность составляет всего 5 тысяч километров.

Не дожидаясь законопроектов

Едва в России стали звучать негативные мнения об электросамокатах, кикшеринговые компании начали заявлять о попытках саморегулирования, чтобы снизить риски от присутствия СИМ на улицах. В частности, на их самокатах выставлено программное ограничение скорости до 25 км/ч. При этом в районах с плотным пешеходным движением, а также в парках скорость может снижаться еще сильнее - вплоть до 5 км/ч.

Неоднократно заявлялось, что датчики прокатных самокатов будут следить, чтобы на них не ездили сразу два человека. Однако такие примеры в Казани до сих пор можно наблюдать повсеместно.

Впрочем, один важный шаг со стороны прокатных сервисов был сделан. Одна из кикшеринговых компаний в этом году ввела регистрационные номера для своих транспортных средств, не дожидаясь инициативы законотворцев.

Соответственно, камеры смогут регистрировать ДТП с их участием. В отсутствие номеров сотрудникам ГИБДД приходилось отлавливать лихачей практически в ручном режиме. Если человек не будет пойман на месте нарушения, то вполне сможет избежать наказания, в отличие от водителей автомобилей, за которыми в автоматическом режиме следят видеокамеры.

На этот раз сервисы прокатных самокатов пошли на новую инициативу. Сообщается, что они станут выборочно проверять пользователей СИМ, взявших их в аренду. Для этого им придется пройти в приложении короткий тест, который определит скорость реакции и внимательность, а значит, и оценит способность к аккуратному вождению.