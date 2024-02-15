Для пожарной безопасности в лесах Татарстана закупят ещё 15 единиц техники

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Республика
15 февраля 2024  10:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Парк лесопожарной техники продолжают пополнять в подведомственных министерству лесного хозяйства РТ учреждениях. Это позволит повысить эффективность охраны лесов от пожаров и минимизировать шанс возникновения чрезвычайных ситуаций.

Так, в этом году закупят квадроцикл, шесть тракторов, четыре моторные лодки, три пожарных полуприцепа и транспортный прицеп. Их специалисты лесной отрасли используют для оперативной ликвидации обнаруженных возгораний и противопожарного обустройства лесов.

Например, моторные лодки нужны для патрулирования и переправы личного состава или оборудования через озера и реки к местам пожаров.

Закупка стала возможной благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году.

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