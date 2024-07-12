Для строительства дороги и парковки в аэропорту Казани изымут землю

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Город
12 июля 2024  08:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Для расширения территории стоянки транспортных средств и строительства новой дороги в казанском аэропорту будет изъято почти 100 тысяч квадратных метров земли. Соответствующие постановления подписал исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Речь идет о двух земельных участках, выделенных из единого участка площадью 147 тысяч квадратных метров, который находится в собственности закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Ак Барс — Горизонт».

В обмен на изъятые земли фонд получит другой участок или участки из земель, находящихся в собственности республики. Процесс обмена займет 30 дней.

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