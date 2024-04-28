Для ветеранов СВО в РТ запущена программа диспансеризации

Программа по диспансеризации ветеранов СВО запущена фондом «Защитники Отечества» совместно с Минздравом РТ.

В Татарстанском отделении фонда обратили внимание на то, что особое внимание уделяется физическому и психоэмоциональному здоровью демобилизованных участников спецоперации. Программа диспансеризации включает профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для улучшения состояния здоровья ветеранов.

Основной особенностью программы будет проведение аудиологического скрининга для выявления нарушений слуха после полученных контузий. Ветераны смогут пройти полное обследование за один день, и при необходимости им будут назначены дополнительные исследования. Диспансеризация будет проводиться в госпиталях ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах, и будет бесплатной. Бывшие бойцы могут записаться на обследование через своих социальных координаторов.