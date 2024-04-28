Для ветеранов СВО в РТ запущена программа диспансеризации

news_top_970_100
Республика
28 апреля 2024  16:18
Автор:
Владислав Косолапкин

Программа по диспансеризации ветеранов СВО запущена фондом «Защитники Отечества» совместно с Минздравом РТ.

В Татарстанском отделении фонда обратили внимание на то, что особое внимание уделяется физическому и психоэмоциональному здоровью демобилизованных участников спецоперации. Программа диспансеризации включает профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для улучшения состояния здоровья ветеранов.

Основной особенностью программы будет проведение аудиологического скрининга для выявления нарушений слуха после полученных контузий. Ветераны смогут пройти полное обследование за один день, и при необходимости им будут назначены дополнительные исследования. Диспансеризация будет проводиться в госпиталях ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах, и будет бесплатной. Бывшие бойцы могут записаться на обследование через своих социальных координаторов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Для ветеранов СВО в РТ запущена программа диспансеризации
В Казани в ДТП пострадал ребенок
Служба по контракту доступна даже тем, кто не проходил срочную службу – Военкомат РТ
В Казани прошло профилактическое мероприятие «Светофор»
В Татарстане стартовала пассажирская навигация
За первый квартал 2024 года в РТ изъяли более 900 браконьерских сетей
Где зарегистрировать автомобиль в праздничные дни
Татарстанстат: В столице РТ за год сократился выпуск автотранспорта