Дмитрий Евтухов сообщил, что газеты и журналы появятся на полках всех магазинов России

Заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Евтухов объявил, что все торговые сети вернут в магазины для продажи переодические печатные издания: «...все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны».

Некоторые издания уже представлены в магазинах, однако, по словам Евтухова, необходимо увеличить ассортимент.

В случае, если к требованию отнесутся несерьезно, ведомство законодательно решит вопрос о том, чтобы закрепить за периодикой определенные места на прилавках.