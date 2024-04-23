Дни чувашской культуры пройдут в Татарстане

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Республика
23 апреля 2024  15:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане организуют мероприятия в рамках дней чувашской культуры.

Дни чувашской культуры традиционно проходят в день рождения выдающегося педагога-просветителя чувашского народа Ивана Яковлева с 1992 года.

Откроет их концерт народного артиста Чувашии в ДК «Мирас» города Нижнекамск 23 апреля в 19:00. 

24 апреля в 11:00 в Доме Дружбы народов пройдет Форум лидеров чувашской молодежи и концерт. В этот же день во всех школах с чувашским этнокультурным компонентом будет написан «Всечувашский диктант». 

Также 25 апреля ожидаются конференции, конкурсв певцов и чтецов, возложение цветов в родной деревне Ивана Яковлева и открытие памятника.

С полной культурной программой можно ознакомиться здесь.

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