Дни саммита БРИКС в Казани хотят сделать выходными для некоторых граждан

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Город
5 августа 2024  15:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с проведением саммита БРИКС в Казани 22-24 октября для сотрудников органов исполнительной власти столицы РТ и подведомственных организаций могут быть объявлены выходные дни. Соответствующий указ Раиса Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Выходные, с сохранением заработной платы, коснутся не всех. Так, на рабочих местах останутся сотрудники, обеспечивающие бесперебойное функционирование ведомств.

Данная мера направлена на усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности во время проведения международного мероприятия.

Руководству других госорганов, органов местного самоуправления и федеральных структур рекомендовано организовать график работы своих сотрудников в соответствии с указанными датами.

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Дни саммита БРИКС в Казани хотят сделать выходными для некоторых граждан
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